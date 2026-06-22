Cancerul care poate fi eradicat la tineri, doar cu o singură înțepătură. Ce arată ultimele studii

În timp ce România rămâne pe primul loc în Europa la incidența cancerului de col uterin, alte state au reușit să reducă drastic mortalitatea provocată de această boală. Diferența majoră a fost făcută de campaniile masive de vaccinare anti-HPV, implementate la timp atât în rândul fetelor, cât și al băieților.

Cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent cancer la femei, la nivel global. Anual, la nivel mondial, se estimează că peste 600.000 de femei sunt diagnosticate, iar aproximativ 311.000–342.000 își pierd viața din cauza acestei boli. Aproape toate cazurile, adică în jur de 99%, sunt provocate de un virus numit Human Papilloma Virus (HPV). În special tulpinile 16 și 18 ale acestui virus sunt responsabile pentru 75% dintre cazurile globale de cancer de col uterin. Singura veste bună este aceea că, deși are o rată ridicată de mortalitate, este o afecțiune care poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare și screening periodic.

Având în vedere atât numărul mare de cazuri la nivel global, cât și posibilitatea de prevenire a bolii, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a adoptat o strategie globală de eliminare a acestei boli ca problemă de sănătate publică. Aceasta se bazează pe trei piloni principali și are ca termen-limită anul 2030. Acești piloni sunt: vaccinarea, screening-ul și tratamentul. Ținta OMS este ca 90% dintre fete să fie vaccinate complet împotriva HPV până la vârsta de 15 ani. Și asta în condițiile în care noile studii arată că vaccinarea contra HPV dă rezultate incredibile.

România se află la celălalt pol. Țara noastră se află pe primul loc în Uniunea Europeană la incidența cazurilor de cancer de col uterin, dar și la mortalitatea provocată de această boală.

Vaccinul care salvează viața tinerelor

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Queen Mary University din Londra arată că vaccinarea contra HPV la fete a redus considerabil incidența cancerului de col uterin timpuriu. Mai precis, fetele vaccinate împotriva HPV la vârsta de 12–13 ani au risc zero de a face cancer de col uterin până la vârsta de 30 de ani.

„Este incredibil, dacă stăm să ne gândim, cum o singură injecție poate aproape elimina un anumit tip de cancer”, a declarat Peter Sasieni, cercetătorul principal al studiului de la Queen Mary University din Londra, pentru jurnaliștii de la BBC.

Este primul studiu care demonstrează oficial că vaccinul contra HPV este eficient, demonstrând că numărul deceselor a scăzut semnificativ. Perioada aflată sub observație în cadrul studiului a fost 2020–2024, iar acesta a fost realizat pe tinerele din Anglia care s-au vaccinat contra HPV.

Practic, din 2008, vaccinul a fost făcut gratuit fetelor de vârstă școlară din Anglia. Ulterior au fost măsurate efectele. Informațiile sunt mai mult decât încurajatoare. În perioada 2020–2024 nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de cancerul de col uterin în rândul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani. Este pentru prima dată când acest lucru s-a întâmplat pe parcursul unei perioade de cinci ani.

Se estimează că, în acest interval, peste 200 de vieți au fost salvate în Anglia. În absența vaccinării, s-ar fi estimat aproximativ 23 de decese în această grupă de vârstă.

Este adevărat că majoritatea infecțiilor cu HPV dispar de la sine fără a provoca probleme, însă unele determină modificări anormale ale celulelor și pot duce la apariția cancerului după mai mulți ani. Evident, există și factori favorizanți, precum fumatul, utilizarea îndelungată a contraceptivelor orale, dar și prezența altor infecții cu transmitere sexuală, precum Chlamydia, herpesul genital sau gonoreea. Acestea cresc riscul de persistență a HPV.

Având în vedere rezultatele mai mult decât încurajatoare, autorii studiului se așteaptă ca numărul deceselor cauzate de această boală să continue să scadă pe măsură ce tot mai multe persoane sunt vaccinate împotriva HPV, iar generațiile vaccinate înaintează în vârstă.

Mai mult decât atât, Guvernul Regatului Unit și-a asumat obiectivul de a elimina cancerul de col uterin ca problemă de sănătate publică până în anul 2040.

România, țara campioană la cancer de col uterin

Așa cum am precizat și cum, de altfel, confirmă și specialiștii, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la incidența cazurilor de cancer de col uterin, dar și la mortalitatea cauzată de această cumplită boală. În tot acest timp, alte țări la nivel mondial, precum Danemarca sau Australia, au eradicat aproape această boală. Secretul, spun specialiștii, a fost chiar vaccinarea fetelor și băieților.

Câți bărbați s-au vaccinat anti-HPV în România. Întrebarea simplă pusă de medici pentru a înțelege de ce e nevoie de protecție de la vârste mici

„Suntem țara cu cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin. Doar în România mai găsiți cancer de col uterin în stadiul trei. În rest, mai ales în Uniunea Europeană, nu mai există! De ce nu mai există? Pentru că se face vaccinare! Sunt țări în care se face vaccinarea băieților, dar și, pe scară largă, testul Babeș-Papanicolau, adică testul de depistare precoce a cancerului de col uterin. Noi suntem la început, dacă avem atâtea cazuri”, precizează medicul Corneliu Saradan, cu o experiență de câteva decenii în prevenție, fost medic DSP.

„De aceea noi susținem vaccinare atât a băieților, cât și a fetelor”

De asemenea, specialiști cu experiență, precum medicul epidemiolog Irina Alecu, arată că vaccinarea contra HPV a făcut minuni în alte state ale lumii, salvând efectiv vieți. Totodată, ar fi cheia succesului și în România.

„Impactul, atât personal, cât și pentru familiile în care există un pacient cu cancer cauzat de HPV, este foarte mare și trebuie să urmăm exemplele de bună practică ale țărilor care aproape au eliminat acest tip de cancer. Vorbim de Australia, Danemarca, țări în care incidența acestor cancere este aproape zero. Aceste lucruri s-au realizat prin campanii de promovare, dar și prin vaccinare constantă și susținută a tuturor persoanelor, pentru că bărbatul, de cele mai multe ori, este asimptomatic și infectează femeia. De aceea noi susținem vaccinarea atât a băieților, cât și a fetelor pentru acest tip de boală. Asigură o protecție eficientă, dovedită prin rezultatele țărilor care au aplicat aceste vaccinări și, de asemenea, tot ce înseamnă implicațiile bolii, cu toată povara acesteia, este clar eliminat”, precizează medicul Irina Alecu.

Totodată, medicul epidemiolog spune că inclusiv bărbații pot fi afectați de HPV.

„Sunt mult mai vizibile și mai dramatice ca impact cancerele de col uterin la femei, dar și bărbații sunt expuși cancerelor cauzate de HPV”, adaugă Irina Alecu.

Din decembrie 2023, în România a fost modificată legislația și a fost inclusă gratuitatea vaccinului anti-HPV și pentru băieți.

„Pentru că se știe că vectorul de transmitere este bărbatul care transmite virusul. Nu întotdeauna vor face infecția HPV aparentă, de cele mai multe ori nu o fac, dar o transmit către femei. Și atunci femeile vor face infecția și, posibil, cancerul de col uterin, ca factor de risc, care, știm cu toții, pe lângă trauma personală a femeii care face boala, este cu adevărat invalidant și pentru familie. Pentru că, de cele mai multe ori, afectează femei tinere și impactează și familia, și mediul în care trăiesc”, susține Irina Alecu.

În plus, vaccinul este gratuit până la o anumită vârstă și fără contraindicații.

„Vaccinarea la noi în țară, în acest moment, este gratuită pentru fete și băieți, femei și bărbați, până la vârsta de 26 de ani împliniți. Pentru femeile de peste 27 de ani, până la 45 de ani, există o reducere de 45%. Apăreau de multe ori întrebările: dacă mi-am început viața sexuală, pot administra vaccinul? Garantat! Apoi, o altă întrebare: dacă am o tulpină de HPV, pot administra vaccinul? Garantat! Și, în plus, va favoriza reducerea impactului celorlalte tulpini. Singura perioadă în care temporizăm, că nu putem spune că este o contraindicație, ci o temporizare, este doar perioada de graviditate. În rest, lehuzia și alăptarea nu reprezintă contraindicații”, conchide Irina Alecu.

INTERVIU Dr. Virginia Țârlea, medic ginecolog: „Vaccinarea împotriva HPV elimină până la 98% din cancerele colului uterin“

Conspiraționism, informații false de pe internet și conservatorism

De multe ori, în România, femeile nu ajung la controalele de rutină la medicul ginecolog din cauza cutumelor, a rușinii și a lipsei educației sanitare. Cât despre vaccin, tot mai multe românce cad în capcana conspiraționismului de pe internet, a știrilor și teoriilor false.

În plus, în România, la școală nu se face educație pentru sănătate, în mod concertat. Adică să existe o materie separată, unde copiii, mai ales cei aflați la vârsta pubertății și adolescenței, să afle despre schimbările din corpul lor, cum se pot proteja și cum pot gestiona sexualitatea.

„În momentul în care nu se discută pe tema sexualității, a educației sexuale în clasă, în familie, apar probleme. În sensul că există lipsă de informație. La aceasta se adaugă tentația adolescenților de a începe viața sexuală, în mod firesc, datorită hormonilor sexuali. Și se pot produce lucruri nedorite, de la o sarcină la boli cu transmitere sexuală. Se recomandă măcar cinci minute de dialog cu părinții, în care elevii să întrebe ce-i interesează pe această parte, pe acest aspect al vieții. Dar și probleme de igienă intimă. Să fie un dialog deschis. Dacă nu există dialog în familie, din rușine, pudoare, prejudecăți, atunci pot apărea problemele. Situația este gravă dacă nu găsește informația nici la școală și o caută sau o găsește în altă parte, pe internet, în mediul informal. Și nu garantăm că este informația corectă și adecvată persoanei respective”, adaugă medicul Corneliu Saradan.