Implanturi și operații de mărire a organului sexual masculin, într-un salon de tatuaje din Constanța. „Am crezut că e o glumă”

O femeie de 48 de ani, reprezentanta legală a unui salon de tatuaj estetic și body piercing din Constanța, a fost reținută după ce polițiștii au descoperit că a realizat, timp de aproape doi ani, intervenții medicale ilegale. Printre procedurile investigate se numără implantări subcutanate, volumizări, corecții și injectări de substanțe.

Operații estetice Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, femeia este cercetată într-un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au stabilit că aceasta ar fi desfășurat activitatea ilegală în perioada august 2024- iunie 2026.

Bisturiu, seringi și anestezic într-un salon de tatuaje

Anchetatorii susțin că femeia, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale care avea ca obiect de activitate un salon de tatuaj estetic și body piercing, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale cu profil salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiul Constanța, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente și materiale de uz medical (bisturiu, seringi) și anestezic injectabil local”, a transmis IPJ Constanța.

Potrivit polițiștilor, femeia a realizat inclusiv intervenții de chirurgie estetică minoră, precum proceduri de volumizare, corecție, implantare subcutanată și injectare de substanțe.

Cercetările au arătat, potrivit anchetatorilor, că aceasta nu deținea calitatea de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și nu îndeplinea condițiile prevăzute de Legea 95/2006 pentru exercitarea profesiei de medic.

„Implanturi în penis? Cine știe, s-ar putea să fi fost și alte minuni”

Informațiile apărute în anchetă i-au surprins pe oamenii care locuiesc în apropierea salonului.

„Implanturi în penis? Cine știe, s-ar putea să fi fost și alte minuni”, spune localnica, pentru Ziua de Constanța.

Și un tânăr din zonă spune că a fost surprins de informațiile din anchetă.

„Am crezut că e o glumă”, răspunde tânărul.

Femeia de 48 de ani a fost reținută inițial pentru 24 de ore. Ulterior, împotriva sa a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost realizate procedurile medicale și pentru documentarea întregii activități.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.