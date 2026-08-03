 Alexandru Rogobete, ironii aruncate către Bolojan din blocul operator: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari” | adevarul.ro
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Video Alexandru Rogobete, ironii aruncate către Bolojan din blocul operator: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

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Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete (PSD) a lansat un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan dintr-o sală de operație, pe fondul apelurilor Guvernului privind reducerea consumului de energie în contextul stării de alertă energetică.

Într-un videoclip publicat pe Facebook și filmat într-o sală de operații, Rogobete a ironizat ideea economisirii energiei în spitale, întrebând retoric dacă medicii ar trebui să opereze fără lumină.

„Ne-ați spus acum câteva zile să stingem lumina. Poftim, am stins-o. Ce facem acum? Operăm pe întuneric? Le aduc colegilor mei o lumânare să facă intervenția chirurgicală la lumina lumânării?”, a declarat deputatul PSD.

În mesajul său video, fostul ministru face trimitere la un material video cu apelul la responsabilitate făcut de Ilie Bolojan, deși premierul nu nominalizează spitale printre cei vizați.

Alexandru Rogobete a fost ministru al Sănătății. FOTO FB Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete a fost ministru al Sănătății. FOTO FB Alexandru Rogobete

„Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

Rogobete îl acuză pe șeful Executivului că transmite mesaje contradictorii în spațiul public.

„Domnule premier demis, ba ați aprins lumina (...).ba ați stins lumina. Sunteți ministrul interimar al Energiei și cred că ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”, a afirmat Rogobete.

„Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

În finalul mesajului, fostul ministru al Sănătății susține că problemele financiare din sistem nu sunt generate de consumul de energie din spitale, ci de modul în care sunt administrate fondurile din sănătate.

„Cred că lumina trebuie aprinsă în altă parte, nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor. Nu acolo sunt pierderile din sistemul de sănătate. Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aprindeți lumina acolo, veți găsi zecile de miliarde care se pierd anual din sistem”, a afirmat Alexandru Rogobete.

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