Ministerul Sănătății îl contrazice pe Rogobete în disputa privind posturile deblocate: Spitalul Jueațean din Timișoara, dublu față de cel din Bihor

Ministerul Sănătății respinge criticile formulate de fostul ministru Alexandru Rogobete cu privire la repartizarea posturilor deblocate în sistemul sanitar și susține că distribuirea acestora s-a făcut în funcție de solicitările transmise de spitale, necesarul de personal și resursele bugetare disponibile.

Într-un răspuns pentru Digi 24, Ministerul Sănătății îl contrazice pe Alexandru Rogobete în controversa izbucnită după ce fostul ministru a cerut explicații publice privind criteriile de alocare a posturilor, indicând cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, care a primit 131 de posturi.

Rogoberte comparase situația cu cea a unor spitale din județe mai mari și a unor institute medicale naționale, care au beneficiat de un număr mai redus de posturi.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Sănătății, însă, unul dintre cele mai mari beneficii ale memorandumului a revenit Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timiș (județul din care provine fostul ministru), care a primit 259 de posturi, aproape dublu față de Spitalul Județean Bihor.

Bucureștiul și Timișoara, în topul alocărilor

Conform datelor Ministerului Sănătății, cele mai multe posturi au fost repartizate Spitalului Universitar de Urgență București, care a primit 476 de locuri.

În clasamentul unităților sanitare cu cele mai multe posturi deblocate urmează:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara – 259 de posturi;

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani – 144 de posturi;

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – 133 de posturi;

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – 131 de posturi;

Spitalul Județean de Urgență Ploiești – 128 de posturi;

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București – 124 de posturi;

Spitalul Clinic Colentina – 110 posturi;

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – 102 posturi;

Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș – 102 posturi.

Ministerul: Nu toate solicitările au putut fi aprobate

Ministerul Sănătății precizează că spitalele nu au primit integral posturile solicitate, întrucât bugetul disponibil nu permite ocuparea tuturor locurilor cerute.

Instituția susține că procesul de deblocare a posturilor va continua etapizat, ținând cont atât de constrângerile financiare, cât și de timpul necesar organizării concursurilor de angajare până la sfârșitul anului.

Ce spunea Alexandru Rogobete săptămâna trecută: „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”

În urmă cu o săptămână, Alexandru Rogobete acuza autoritățile că favorizează anumite județe și a avertiza că marile spitale și institute medicale riscă să fie afectate de lipsa personalului.

„TOATE AU O LIMITĂ! Trebuie să explicați românilor după ce criterii s-au împărțit posturile ”deblocate” prin Memorandum: Bihor (551.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – 131 de posturi.

În același timp: Bacău (601.000 locuitori) – Spitalul Județean de Urgență Bacău – 77 de posturi. Brașov (546.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – 65 de posturi. Cluj (679.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante centre universitare și de excelență medicală din România – 51 de posturi. Constanța (655.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, unde în urmă cu doar câteva luni nu se puteau acoperi gărzile de neurochirurgie – 65 de posturi. Iar institutele naționale, care tratează pacienți din toate județele României, primesc: Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – cel mai mare și singurul institut național de boli infecțioase – 15 posturi. Institutul Oncologic București – unul dintre cele mai mari centre oncologice din țară, care tratează pacienți din toată România – 22 de posturi. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu – cel mai mare institut de profil din România, care tratează pacienți din toate județele – 24 de posturi. Institutul Clinic Fundeni – unul dintre cele mai importante centre naționale pentru transplant și patologii complexe – 86 de posturi. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu – singurul spital din România care tratează copiii cu arsuri grave – 24 de posturi”, scria, atunci, Alexandru Rogobete pe Facebook.

„Nu spun că Bihorul nu are nevoie de medici. Are. La fel ca toate județele și toate marile spitale ale României. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București – principalul spital militar al României și un pilon esențial al medicinei militare – doar 4 posturi. (Ministerul Sănătății)Și aici chiar mă opresc și întreb: În contextul geopolitic în care ne aflăm, cu un război la graniță și cu securitatea României atent monitorizată, aceasta este strategia? Spitalul Militar Central, una dintre instituțiile esențiale pentru capacitatea medicală a statului român, primește doar 4 posturi? Sănătatea nu este doar un capitol din buget. Este parte a capacității de răspuns a statului în situații de criză. Când slăbești spitalele strategice, trebuie să poți explica foarte clar de ce ai făcut-o. Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”, adăuga fostul ministru.