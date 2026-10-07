 A murit Eva Marie Saint, actrița din „On the Waterfront” și „People Like Us”. Avea 102 ani | adevarul.ro
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A murit Eva Marie Saint, actrița din „On the Waterfront” și „People Like Us”. Avea 102 ani

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Actrița americană Eva Marie Saint, una dintre vedetele cinematografiei clasice de la Hollywood și câștigătoare a premiului Oscar, a murit marți, la vârsta de 102 ani. Decesul a survenit la locuința sa din Los Angeles, din cauze naturale, în prezența familiei.

A murit Eva Marie Saint, actrița din „On the Waterfront” și „People Like Us”.
A murit Eva Marie Saint, actrița din „On the Waterfront” și „People Like Us”. Foto: Arhivă

Saint a avut o carieră de peste șapte decenii în cinematografie, televiziune și teatru. A devenit cunoscută încă de la debutul pe marele ecran, în 1954, când a jucat alături de Marlon Brando în filmul „On the Waterfront” („Pe chei”), regizat de Elia Kazan. Rolul i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, notează Variety. 

Un alt moment important al carierei sale a venit câțiva ani mai târziu, când a interpretat-o pe Eve Kendall în „North by Northwest” („La Nord prin Nord-Vest”), filmul lui Alfred Hitchcock în care a jucat alături de Cary Grant și James Mason.

Eva Marie Saint a continuat să joace pe scenă de-a lungul carierei, inclusiv pe Broadway. În 1953, a primit un Drama Critics Award pentru interpretarea din piesa „The Trip to Bountiful”.

Actrița a avut și o carieră îndelungată în televiziune. În 1990, după cinci nominalizări, a câștigat premiul Emmy pentru rolul din serialul „People Like Us”.

Printre filmele în care a mai jucat se numără „Raintree County”, „Exodus” și „Loving”. A continuat să accepte roluri și la vârste înaintate, apărând în „Superman Returns” la 82 de ani și în „Winter's Tale” la 90 de ani.

Elia Kazan, regizorul care a distribuit-o în filmul său de debut, a descris-o drept o actriță pe care publicul și colegii o apreciau foarte mult: „Era pur și simplu perfectă. Toată lumea o iubea, iar eu în mod special”.

Eva Marie Saint s-a născut pe 4 iulie 1924, în New Jersey. Inițial își dorea să devină profesoară, însă pasiunea pentru teatru a determinat-o să urmeze o carieră artistică.

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