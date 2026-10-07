A murit Eva Marie Saint, actrița din „On the Waterfront” și „People Like Us”. Avea 102 ani
Actrița americană Eva Marie Saint, una dintre vedetele cinematografiei clasice de la Hollywood și câștigătoare a premiului Oscar, a murit marți, la vârsta de 102 ani. Decesul a survenit la locuința sa din Los Angeles, din cauze naturale, în prezența familiei.
Saint a avut o carieră de peste șapte decenii în cinematografie, televiziune și teatru. A devenit cunoscută încă de la debutul pe marele ecran, în 1954, când a jucat alături de Marlon Brando în filmul „On the Waterfront” („Pe chei”), regizat de Elia Kazan. Rolul i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, notează Variety.
Un alt moment important al carierei sale a venit câțiva ani mai târziu, când a interpretat-o pe Eve Kendall în „North by Northwest” („La Nord prin Nord-Vest”), filmul lui Alfred Hitchcock în care a jucat alături de Cary Grant și James Mason.
Eva Marie Saint a continuat să joace pe scenă de-a lungul carierei, inclusiv pe Broadway. În 1953, a primit un Drama Critics Award pentru interpretarea din piesa „The Trip to Bountiful”.
Actrița a avut și o carieră îndelungată în televiziune. În 1990, după cinci nominalizări, a câștigat premiul Emmy pentru rolul din serialul „People Like Us”.
Printre filmele în care a mai jucat se numără „Raintree County”, „Exodus” și „Loving”. A continuat să accepte roluri și la vârste înaintate, apărând în „Superman Returns” la 82 de ani și în „Winter's Tale” la 90 de ani.
Elia Kazan, regizorul care a distribuit-o în filmul său de debut, a descris-o drept o actriță pe care publicul și colegii o apreciau foarte mult: „Era pur și simplu perfectă. Toată lumea o iubea, iar eu în mod special”.
Eva Marie Saint s-a născut pe 4 iulie 1924, în New Jersey. Inițial își dorea să devină profesoară, însă pasiunea pentru teatru a determinat-o să urmeze o carieră artistică.