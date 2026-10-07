Deținuta Christa Pike este conștientă și vorbește după tentativa eșuată de execuție, spun avocații ei

Christa Pike, o deținută din Tennessee care a supraviețuit tentativei statului de a o executa, este trează și vorbește în timp ce primește tratament într-un spital, au declarat marți avocații ei.

Christa Pike este în spital după ce a supraviațuit tentativei de execuție/FOTO:Shutterstock Foto: X

Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit la două doze de pentobarbital, un sedativ, administrate miercurea trecută de autoritățile din Tennessee. Cazul a șocat o parte a opiniei publice din SUA și a făcut titluri în presa din întreaga lume. Pike ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani.

„Christa Pike este conștientă, vorbește și primește în continuare îngrijiri medicale critice. În ciuda leziunilor grave la brațe, este în continuare încătușată și legată de pat. Recuperarea ei este fără precedent din punct de vedere medical. Prognosticul rămâne neclar, dar ne așteptăm cel puțin la o recuperare îndelungată", se arată într-un comunicat al avocaților, citat de The Guardian.

Aceștia spun că sunt recunoscători echipajelor de intervenție și personalului medical al spitalului, care „au tratat-o pe Christa ca pe o ființă umană și i-au oferit îngrijiri excepționale".

„Este singura persoană cunoscută care a supraviețuit unei tentative complete de execuție în SUA. Christa este o supraviețuitoare și își va lua recuperarea zi de zi. Continuăm să-i cerem guvernatorului statului Tennessee să-i comute pedeapsa în închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată", au adăugat avocații.

Comunicatul este prima indicație că starea lui Pike s-a îmbunătățit de când o ambulanță a dus-o, în noaptea de 30 septembrie, dintr-o închisoare din Nashville.

Ce au povestit martorii

Martorii la tentativa de execuție au spus că au auzit că Pike s-a sufocat și s-a zbătut timp de o oră după prima injecție. A fost internată în spital după ce a doua doză nu a ucis-o. La spital a fost conectată la un ventilator și a fost în stare critică.

După tentativa eșuată, unul dintre avocații lui Pike, Randy Spivey, a numit procedura „crudă și asemănătoare torturii". El a spus că a numărat șapte ace în brațul stâng al femeii, „dintre care unul părea îndoit când a fost scos".

Avocații lui Pike avertizaseră înainte de execuție că oficialii ar putea întâmpina dificultăți în găsirea venelor și i-ar putea provoca suferință. Statul a insistat totuși să meargă mai departe, iar Curtea Supremă a SUA a permis închisorii să continue.

Reacții și demisie

Tentativa eșuată a stârnit critici ample, din tot spectrul politic, inclusiv din partea susținătorilor interzicerii pedepsei cu moartea. Șeful sistemului penitenciar din Tennessee, Frank Strada, și-a dat demisia după incident. El se afla sub o presiune tot mai mare: avocații spun că Pike este a cincea execuție „ratată" din timpul mandatului său, în două state.

Trump, uluit de execuția eșuată din Tennessee: „Nu ar trebui să fie foarte dificil”

Crima din 1995

Pike și iubitul ei, care avea atunci 17 ani, au ucis-o în 1995 pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, colegă de-a lor la centrul Job Corps din Knoxville. Cazul a ajuns în titlurile presei naționale din cauza vârstei celor implicați și a brutalității crimei.

Potrivit procurorilor, Pike se temea că Slemmer încearcă să-i ia iubitul, pe Tadaryl Shipp. Împreună, cei doi au atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită din spatele centralei termice a campusului agricol al Universității Tennessee, pe 12 ianuarie 1995. Pike a tăiat-o pe Slemmer cu un cuțit utilitar pe abdomen și pe gât, apoi i-a zdrobit capul cu o piatră.

Shipp a gravat un pentagramă pe pieptul victimei, iar Pike i-a arătat ulterior unui prieten un fragment din craniul lui Slemmer.

Shipp a fost condamnat în 1997 pentru omor cu premeditare și a primit pedeapsa închisorii pe viață, cu posibilitate de eliberare condiționată.

Pike nu a negat niciodată că a participat la uciderea lui Slemmer. Ulterior, ea a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și cu tulburare de stres posttraumatic.

„Eram o tânără de 18 ani bolnavă psihic. Mi-au trebuit mulți ani ca să înțeleg gravitatea faptei mele și și mai mulți ca să accept câte vieți am afectat. Am luat viața copilului, a surorii și a prietenei cuiva. Mă îmbolnăvesc când mă gândesc acum că am fost în stare să comit o asemenea crimă", a spus Pike într-o declarație inclusă în cererea ei de clemență.

În copilărie, Pike a fost victima unor abuzuri repetate, între care violuri comise de mai mulți bărbați și bătăi aplicate de rude. Ulterior, a petrecut aproape 30 de ani în izolare, în timp ce se afla în culoarul morții.

„Esența cruzimii"

După tentativa eșuată, Helen Prejean, o călugăriță catolică, probabil cea mai cunoscută militantă pentru abolirea pedepsei cu moartea din SUA, a declarat pentru Guardian: „Aceasta este esența cruzimii. Iei o ființă umană conștientă, cu imaginație, îi dai o dată a morții, o faci să o aștepte iar și iar, apoi o scoți și încerci să o ucizi."

„A fost lăsată fără apărare, în timp ce ei încercau în mod deliberat s-o omoare. Ce tortură psihică poate fi mai mare pentru o ființă umană?"