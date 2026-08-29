Bolojan, ironizat de Rogobete după inaugurarea de la Cluj: „De data aceasta, a tăiat doar panglica”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, a lansat un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după participarea acestuia, sâmbătă, la inaugurarea Centrului de Patologie Vasculo-Cerebrală şi Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, investiţie realizată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Alexandru Robobete l-a ironizat pe Ilie Bolojan. Imagine realizată cu AI Foto: FB Alexandru Rogobete

Într-o postare publicată pe Facebook, Rogobete a ironizat prezenţa lui Bolojan la eveniment, susţinând că proiectul a fost realizat prin eforturile altor instituţii şi echipe.

„Astăzi, Premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alţii cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e şi Ilie Bolojan acolo. Astăzi, la Cluj, s-a inaugurat un nou spital: Centrul de Neurochirurgie şi Patologie Neurovasculară, construit prin PNRR. Felicit echipa Ministerului Sănătăţii, autorităţile locale, conducerea şi profesioniştii spitalului, constructorii şi pe toţi cei care au făcut posibil acest proiect”, a comentat Alexandru Rogobete, sâmbătă, pe pagina sa de socializare.

„Le-aţi explicat cum vor face performanţă când tăiaţi finanţarea?”

Fostul ministru a continuat cu o serie de întrebări adresate premierului interimar, criticând măsurile privind finanţarea sistemului sanitar şi resursele disponibile pentru spitale.

„La inaugurare l-am văzut şi pe premierul demis, Ilie Bolojan. Şi am câteva întrebări: Domnule Bolojan, le-aţi explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puţini oameni şi mai puţini bani? Le-aţi explicat cum vor face performanţă când tăiaţi finanţarea, când lipsesc medicamente şi consumabile şi când blocaţi angajările? Le-aţi vorbit despre salariile medicilor despre care spuneaţi la televizor că sunt prea mari? Le-aţi numărat şi paturile ocupate, dacă tot aţi transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al „eficienţei”? Şi, dacă tot aţi venit, de ce nu l-aţi adus şi pe preşedintele CNAS? Era momentul perfect. Putea să le explice medicilor cum se face performanţă cu finanţare mai mică. Cum se reduc cheltuielile în timp ce trebuie tratat acelaşi număr de pacienţi. Cum `nu există probleme`” cu medicamentele, în timp ce pacienţii le caută”, a se arată în aceeași postare.

Acesta a subliniat că funcţionarea unui spital depinde nu doar de infrastructură şi echipamente, ci şi de resursele umane şi financiare necesare desfăşurării activităţii medicale.

„Un spital nou nu funcţionează doar cu pereţi, aparatură şi panglici tăiate la inaugurare”,a explicat fostul ministru, adăugând că e nevoie de personal specializat, medicamente, materiale sanitare şi „finanţare predictibilă”, amintind totodată că în România sunt în construcţie 22 de spitale noi.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, adevărata provocare este asigurarea funcţionării investiţiilor după finalizarea lor.

„Este simplu să apari la inaugurarea unei investiţii pe care alţii au pregătit-o, finanţat-o şi construit-o. Mai greu este să asiguri că, de mâine, acel spital poate funcţiona. România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie”, a conchis Alexandru Rogobete.