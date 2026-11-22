Un polițist de la Serviciul Rutier Timiș a ajuns la spital după ce a fost lovit de un autoturism în timpul unui control desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Șoferul, un militar în vârstă de 28 de ani, a fugit de la locul incidentului, fiind identificat ulterior de oamenii legii.

Incidentul a avut loc în timpul unui control în trafic Foto: FB poliția Română

Polițistul, un agent al Serviciului Rutier Timiș, a fost rănit în timpul unei acțiuni de control organizate în localitatea Ianova, după ce șoferul unui autoturism oprit în trafic a refuzat să se legitimeze și a demarat brusc, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01.40, în cadrul unui filtru rutier instituit pe raza județului Timiș.

„Polițiștii au oprit pentru control un autoturism, al cărui conducător auto a refuzat să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate”, au transmis reprezentanții Poliției.

Conform aceleiași surse, unul dintre agenți s-a deplasat în fața mașinii pentru a observa numărul de înmatriculare și pentru a identifica vehiculul, moment în care șoferul a accelerat.

„Conducătorul auto a pornit brusc de pe loc, acroşându-l pe poliţist”, precizează anchetatorii.

Polițistul a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Autorul incidentului a părăsit locul faptei, însă a fost găsit ulterior în localitatea Săcălaz. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 28 de ani, care are calitatea de cadru militar.

Cadrul militar consumase alcool

La momentul identificării sale, testele rapide efectuate de polițiști au indicat consum de alcool și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.

„Bărbatul avea o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au transmis polițiștii.

Totodată, verificările au relevat „indicii cu privire la posibila prezenţă a unor substanţe psihoactive”.

Poliția subliniază însă că rezultatele aparatelor de testare nu constituie probe în dosarul penal, motiv pentru care suspectul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Între timp, autoturismul implicat în incident a fost descoperit în comuna Remetea Mare.

Dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului militar, cercetările vizând infracțiunile de părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă, potrivit autorităților.

Amintim că un alt șofer a fost urmărit ca în filme de polițiști sâmbătă, în localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale agenților. Câteva minute mai târziu, autoturismul a fost descoperit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto a fost căutat de oamenii legii.

Un incident similar a avut loc în septembrie, pe DN6, în zona localității Mehadia, după ce un șofer de 24 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor și și-a continuat deplasarea.