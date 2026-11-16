 „În trei luni, decesul e pe tine”. Drama pacienților care nu-și găsesc medicamentele de care depinde viața lor | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză „În trei luni, decesul e pe tine”. Drama pacienților care nu-și găsesc medicamentele de care depinde viața lor

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

În România, medicamentele pot exista în statisticile oficiale, dar pot lipsi cu lunile din farmacii. În timp ce autoritățile invocă stocurile raportate, farmaciștii spun că nu reușesc să le procure de la distribuitori, iar pacienții sunt nevoiți să caute tratamentele de la o farmacie la alta. Problema nu se limitează la pregabalină și are mai multe cauze, de la distribuția inegală a stocurilor și exporturile paralele până la prețurile reglementate și dificultățile de producție. De ce se ajunge în această situație și cine ar trebui să găsească soluții?

farmacist_intre-rafturi_cu_medicamente
Lista medicamentelor care lipsesc este tot mai lungă Foto: Pixabay

Controversa dintre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și jurnalista Liliana Ruse (care a reclamat că nu găsește Lyrica, un medicament care o ajută să facă față efectelor chimioterapiei) a deschis Cutia Pandorei. Ministrul a transmis că sunt milioane de unități de pregabalină (substanța activă din medicamentul ce lipsește) raportate în stocuri, numai că farmaciștii spun că nu primesc produsul de la distribuitori.

Pacienții întreabă, firesc, unde sunt medicamentele despre care autoritățile spun că există. 

Când stocurile din scripte și realitatea din farmacii nu se întâlnesc

O femeie bolnavă de cancer caută un medicament în farmacii. Nu-l găsește. Încearcă și variantele generice, care conțin aceeași substanță activă. Nici acestea nu sunt disponibile. Ajunge să facă publică situația, în speranța că cineva va găsi o soluție.

Răspunsul vine de la ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Nu numai că medicamentul nu a dispărut de pe piață, spune oficialul, dar România are peste 2,3 milioane de unități de medicamente care conțin pregabalină, substanța activă din Lyrica.

Din această cantitate, 922.627 de unități s-ar afla la distribuitori, iar alte 1.429.818 în farmaciile comunitare. Pentru produsul original Lyrica, ministrul a indicat 645.834 de unități în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg. Deși cifrele par să închidă discuția, aceasta de-abia începe. Pe pagina ministrului, acolo unde a și prezentat informațiile despre ce figurează ca stocuri, au curs comentariile farmaciștilor. Unii au spus că nu primesc Lyrica de la niciun depozit, alții au reclamat lipsa pregabalinei și a altor medicamente.

O exista, nu-l contestă pacienții neapărat pe ministru, doar că vor să știe exact și de unde pot procura medicamentul. Și pe acesta, dar și multe altele despre care tot întreabă, unii de săptămâni, alți de luni de zile, prin farmacii.

„Nu am de unde să iau”

Chinul pacienților care își tratează bolile cu medicamente care lipsesc frecvent din farmacii nu este de dată recentă. Nici Lyrica, medicamentul de care acum a auzit toată lumea, nu lipsește de câteva zile. Luiza Drăgoi, președinta Colegiului Farmaciștilor Olt și vicepreședinte al Colegiului Național al Farmaciștilor, spune că încearcă să-și aprovizioneze farmacia cu acest medicament de luni de zile.

„Nu am de unde să iau. Probabil că depozitele mai au, dar probabil că le ţin acolo şi le dau către exportul paralel. Asta e singura explicaţie”, spune Luiza Drăgoi, pentru „Adevărul”. Exportul paralel, o operațiune legală, este un fapt cunoscut, chiar dacă ne facem că nu pricepem, spune farmacista. Vorbind strict despre acest medicament, aprovizionarea este deficitară de luni de zile, iar farmaciștii pot documenta câte demersuri zadarnice au făcut pentru a-l aduce la raft.

Nu este însă singurul. În această perioadă se găsesc extrem de dificil, semnalează Luiza Drăgoi, și Eliquis, Jardiance, Forxiga și Ozempic. Plus vaccinurile gripale, pe care farmaciile nu le mai au încă din octombrie, la scurt timp de când a fost demarată campania de vaccinare, deși în cazul vaccinurilor explicația este diferită, punctează șefa farmaciștilor din Olt.

În cazul Lyrica, a completat Luiza Drăgoi, a avut doi pacienți care s-au prezentat cu rețeta și, după o săptămână în care n-a reușit să identifice medicamentul la distribuitori, le-a returnat rețetele. Lipsesc și genericele (medicamente cu aceeași substanță activă, făcute de alți producători), astfel că pacienții sunt total descoperiți.

Rețetele eliberate off-line încurcă și mai tare lucrurile

Farmacista semnalează de asemenea o altă problemă care complică și mai tare lucrurile. Pentru că sistemul informatic în care raportează furnizorii de servicii medicale nici acum nu funcționează fără sincope, medicii le eliberează pacienților și rețete off-line, or în cazul acestor rețete problema în farmacii este că nu se pot elibera medicamente fracționat.

Este criză de medicamente. Noi tot timpul le așteptăm. Lansăm precomenzi la depozite, facem tot ce ne stă în putință. Și mai este o problemă. Nu prea merge sistemul și, nemergând, medicii le dau offline rețetele, iar o astfel de rețetă înseamnă că nu poți să o fracționezi, nu poți să o iei din mai multe locuri. Nu poți să-l ajuți pe un om dacă ai tu unul dintre medicamente, iar pe celelalte trei, dacă sunt patru repere pe rețetă, nu le ai”, a continuat farmacista.

Dă exemplul unui alt medicament: Jardiance. Are cinci-șase pacienți care se prezintă constant cu rețetele la farmacia pe care o administrează și s-a văzut într-o situație imposibilă, pentru că a primit, într-o lună, doar două cutii din acest medicament. „Ce să faci cu două cutii? La care să dai mai întâi? Am ajuns să le dăm din împrumut în împrumut. Este foarte greu și pentru noi să lucrăm așa. Oamenii se supără pe noi, numai deservicii ne facem și ne-am făcut în situația aceasta”, a descris Luiza Drăgoi la ce situație s-a ajuns. Într-o astfel de situație, farmaciștii împart medicamentele recepționate către toți pacienții și nu închid rețetele, fiecare pacient rămânând, astfel, să recupereze o parte din medicamente pe măsură ce farmacia le primește.

Farmaciștii au ajuns să justifice fiecare comandă cu rețetele din farmacii și încearcă să comande medicamentele chiar și la producători, trecând peste distribuitori.

Situația descrisă nu este de dată recentă, deși, e drept, în ultimele două luni lucrurile s-au agravat. Mai există un alt aspect pe care farmaciștii îl știu, dar nu și pacienții. În perioadele în care un medicament este greu de aprovizionat, lanțurile de farmacii care au și depozite în spate reușesc mai mult decât farmaciile independente să onoreze anumite rețete, dar doar până când criza devine atât de mare încât nici în aceste mari lanțuri medicamentele nu mai sunt de găsit.

Pentru pacienții diabetici, nici modificarea schemei de tratament nu este, de multe ori, o soluție, pentru că „nici insulinele nu sunt la discreție”, explică Luiza Drăgoi.

Situația este și mai gravă în prezent, pentru că farmaciile care s-au mai bazat pe stocuri rămân acum, una câte una, fără rezerve minime. „Dacă o lună, două, trei n-ai primit, automat lună de lună stocul s-a dus. (...) Acum, faptul că un medicament nu se mai găsește de câteva luni bune a dus la epuizarea stocurilor. Eu nu înțeleg de unde sunt raportate acele stocuri. (...) Nu ai cum să mulțumești sute de pacienți cu cinci cutii, sau șapte cutii”, a mai punctat Luiza Drăgoi.

„La minister n-a fost niciodată lipsă de medicamente”

Președintele Federației Asociaților Pacienților Bolnavi de Cancer (FABC), Cezar Irimia, spune că este în obiceiul autorităților să nu accepte că există probleme în sistem.

„La minister n-a fost niciodată lipsă de medicamente. Chiar dacă le arăți, ei spun că sunt. Că sunt stocuri la Satu Mare, la Baia Mare. Ne induce și în eroare, pentru că noi chiar ne-am pus relațiile în funcțiune, telefoane, să căutăm stocuri. Dar de unde unde stocuri? Zilnic primim patru-cinci telefoane pentru tratamente întrerupte. Și ANM-ul are notificate 787 de medicamente lipsă, de discontinuități, dintre care 64 sunt pentru Oncologie. Dar ministerul cred că nu se pune de acord cu ANM-ul. 8,1% din cele 787 de medicamente sunt dedicate cancerului, despre asta vorbim!”, a atras atenția Cezar Irimia.

Președintele FABC spune că medicamentele pleacă, în fapt, la exportul paralel, „pentru că statul român nu-și finanțează corect bugetul Sănătății și atunci distribuitorii care fac acest export imoral, dar perfect legal, este clar că trebuie să-și întrețină flota, să dea salarii la oameni. E un lanț al slăbiciunilor care generează victime. Victime suntem noi, pacienții. Ne-a transformat în maratoniști, mergem din farmacie în farmacie, dăm telefoane, noi nu mai suntem pacienți, suntem bătaia de joc a sistemului”, a mai spus Irimia.

Reprezentantul pacienților reamintește de asemenea că sunt mai multe legi aprobate în parlament care la ora actuală „zac” la Ministerul Sănătății, în așteptarea normelor de aplicare. Cezar Irimia numește legea cancerului, legea diabetului, legea sănătății mintale, legea infecțiilor nosocomiale, reprezentantul pacienților acuzându-i pe oficialii care plâng de mila pacienților de ipocrizie.

Tratament cu porția sau deloc pentru bolnavii de cancer: medicamentele inovatoare lipsesc din spitale

„Ne gândim foarte serios să mergem la nivel european cu o analiză corectă a ceea ce se întâmplă în sistem”

Președintele care reprezintă pacienții bolnavi de cancer mai punctează că din 2013 și până în prezent sunt peste 1.800 de pacienți reprezentați de federație care și-au câștigat doar în urma proceselor în instanță dreptul la tratamentul off-label, iar alte procese sunt în continuare pe rol.

Ne gândim foarte serios să mergem la nivel european cu o analiză corectă a ceea ce se întâmplă în sistem, la comisarul pe Sănătate și nu numai. Tot am zis că vom merge la CEDO. Până la urmă o facem, pentru că prea mulți au dispărut dintre noi. Ai noștri nu mai știu decât de infringement, poate nici de asta nu mai știu. (...) Doctorii de multe ori își fac treaba cu mâinile goale, în fiecare patologie. Medicii merg la război fără pușcă”, a mai spus Cezar Irimia.

Un proces câștigat în instanță îi aduce pacientului, cel puțin teoretic, dreptul ca statul să-i asigure, în cel mult o săptămână, tratamentul. Nu se întâmplă întotdeauna așa. Au fost procese în urma cărora „Casa a ridicat din umeri, producătorul a spus că nu îl mai aduce, iar Unifarm-ul - că nu este obligat să-mi aducă medicamentul pe nevoi speciale”, a mai precizat Cezar Irimia.

Pentru situația în care, în schimb, pacientul primește o rețetă compensată pentru un medicament, dar nu găsește acest medicament în farmacie, variante de rezolvare nu există. „Ne rugăm la Dumnezeu”, a menționat Cezar Irimia singura soluție.

„În cazul medicamentelor uzuale, deja pe liste și în folosința pacienților, dacă lipsesc nu putem acționa statul în judecată, deoarece motivează că sunt pe listă și e un lanț al slăbiciunilor. Nevoi speciale? „Du-te, domnule, de aici cu nevoile tale!” Stat în stat”, a mai spus Cezar Irimia.

Sunt pacienți care își încearcă norocul inclusiv peste hotare atunci când nu găsesc medicamentele în țară, iar o variantă este Bulgaria, însă este un demers anevoios. „Bulgarii au aprovizionată piața mai bine decât noi, pentru că au o finanțare mai bună. Dacă la noi de-abia a ajuns la 5,5 % din PIB, bulgarii au peste 9%. La noi sunt 20.000 de decese evitabile în fiecare an în oncologie doar, și media generală a deceselor în oncologie este cu 48% mai mare decât media europeană. Acesta e adevărul pe care ei îl neagă”, a mai spus Cezar Irimia.

A fost o vreme în care, pentru cazurile disperate, asociațiile căutau soluții pentru pacienții români prin intermediul asociațiilor similare din străinătate, practic asigurând pacienții români acolo, însă în prezent soluția nu mai este posibilă. Fără tratament, „în trei luni decesul e pe tine”, a mai spus Cezar Irimia.

Pacienții care își permit, pe de altă parte, costul tratamentului pe care îl găsesc în altă țară de obicei nu cumpără de acolo medicamentele, ci se tratează în străinătate. „Asta nu înseamnă că ei au niște oncologi mai buni decât ai noștri. Avem oncologi în top 10 mondial în România, dar cu ce să lupte?”, a mai spus Irimia.

Ce înseamnă discontinuitatea temporară, permanentă și cantitățile limitate

În limbajul autorităților, lipsa unui medicament nu este o singură situație. Există mai multe tipuri de discontinuități (astfel de informații se regăsesc pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului), iar diferența dintre ele este importantă inclusiv pentru pacient.

Discontinuitatea temporară înseamnă că producătorul sau deținătorul autorizației anunță întreruperea comercializării pentru o perioadă limitată. Poate fi vorba despre probleme de fabricație, întârzieri în aprovizionarea cu materii prime sau alte dificultăți. Este anunțată, de regulă, și o dată estimativă la care medicamentul ar urma să revină, fără ca cineva să garanteze că exact așa se va întâmpla. Dacă problema de producție nu se rezolvă, întreruperea poate fi prelungită.

Aici intervine o altă categorie: prelungirea discontinuității. Practic, un medicament care trebuia să revină pe piață continuă să lipsească.

Discontinuitatea permanentă înseamnă că producătorul nu mai intenționează să comercializeze produsul în România, iar asta echivalează cu o ieșire definitivă de pe piață.

Cantitățile limitate reprezintă o altă situație. Medicamentul nu este retras, dar cantitățile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul.

Există și situații în care deținătorul autorizației renunță la autorizația de punere pe piață sau aceasta este suspendată. Acestea sunt proceduri distincte, care pot împiedica în continuare comercializarea produsului.

Diferențele administrative pentru pacient nu înseamnă altceva decât să găsească răspuns la întrebările: cât timp trebuie să se descurce fără tratamentul prescris și ce poate lua în loc?

Răspunsul nu este întotdeauna simplu. Un medicament generic cu care să înlocuiască medicamentul cu care a fost obișnuit poate avea aceeași substanță activă, dar disponibilitatea lui trebuie verificată. În plus, schimbarea tratamentului nu este o decizie pe care pacientul ar trebui să o ia singur, ci una care trebuie discutată cu medicul.

„Mă face practic nebună”. Reacţii vehemente după ce Rogobete a contrazis o jurnalistă bolnavă de cancer care reclamă lipsa unui medicament

O altă discuție care trebuie purtată este de ce ajung producătorii să renunțe la medicamente, pentru că problemele de producție nu sunt singura explicație.

Într-o analiză a UMF Cluj-Napoca, dintre notificările din 2026, 155 au avut ca motiv declarat rațiuni comerciale, iar 127 probleme de fabricație.

Se ajunge aici pentru că România are un sistem de prețuri reglementate. Prețurile medicamentelor sunt influențate de mecanismele naționale de stabilire și actualizare, iar producătorii trebuie să țină cont de costurile de fabricație, transport, distribuție și de dimensiunea pieței. Pentru medicamentele ieftine, mai ales cele mai vechi, marja comercială poate deveni foarte mică, iar dacă se scumpesc materiile prime, energia sau transportul, producătorul poate ajunge în situația în care comercializarea nu mai este suficient de rentabilă. Într-o asemenea situație, producătorul poate prefera să renunțe la piața românească și să își concentreze resursele în alte țări.

Mai există și vulnerabilitatea lanțurilor internaționale de aprovizionare. Dacă producția unei substanțe active este concentrată în câteva fabrici din lume, o problemă apărută într-un singur punct poate afecta simultan mai multe piețe.

Peste toate, în ultimele zile se pune tot mai des întrebarea dacă exportăm medicamente în timp ce pacienții le caută în farmacii. Explicația ține de exportul paralel, adică de posibilitatea ca medicamente cumpărate legal dintr-o țară europeană să fie comercializate ulterior în alt stat din Spațiul Economic European. Mecanismul este legal, iar ceea ce stimulează o astfel de operațiune este diferența de preț.

Noi explicații ale ministrului

Într-o nouă intervenție publică, după controversă, Alexandru Rogobete le-a adresat,  luni, 16 noiembrie 2026, scuze pacienților oncologici, recunoscând că abordarea sa inițială, concentrată pe cifrele stocurilor, „a putut părea lipsită de empatie”. Ministrul a admis și problema pe care pacienții o semnalează: „Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuții neuniforme a medicamentelor disponibile”. Ca exemplu, a indicat că 430 de farmacii din București și Ilfov au pregabalină la raft, față de 3.367 la nivel național — cifre care arată că existența medicamentului în sistem nu garantează că pacientul îl găsește în farmacia de care are nevoie.

După o întâlnire cu distribuitorii, reprezentanții farmaciilor, CNAS și ANMDMR, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat două măsuri: identificarea farmaciilor cu stocuri și redistribuirea acestora către cele în care medicamentul lipsește, precum și semnarea unui ordin de ministru pentru suplimentarea stocurilor farmaciilor cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, echivalentul a peste 2,5 milioane de capsule. „Ceea ce contează este să îl poată obține la timp”, a transmis ministrul. Rămâne însă de văzut cât de repede se vor simți aceste măsuri la tejgheaua farmaciei, fix acolo unde, pentru un pacient aflat în tratament, diferența dintre un stoc raportat și o cutie disponibilă este una esențială.

Ghid de cumpărături

Laptop pentru muncă, gaming sau divertisment? Cum alegi configurația care merită fiecare leu la Chillmas Deals 2026: reduceri de până la 54%
Cele mai bune laptopuri Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”
Thumbnail png
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
18.000 de oameni au aplicat pentru un post la Lidl în Bosnia și Herțegovina. Compania nu a deschis încă niciun magazin
stirileprotv.ro
image
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Gigi Becali și MM Stoica, dialog tensionat, în direct la TV: „Parcă aș fi o cârpă!” /„Ce e cu mândria asta pe tine?”
fanatik.ro
image
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul! A decis să divorțeze și a ”explodat” după ce a văzut ce a spus în public soțul ei
digisport.ro
image
Alex Delea, marcat de plecarea din România. Ce a lăsat în urmă când s-a mutat în Spania: „Ce tragedie a fost când am plecat”
click.ro
image
Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Elevii ajunşi la spital ar fi procurat ţigări electronice de la dealerul şcolii, fiul unui celebru avocat
observatornews.ro
image
Narcis Bujor, gest VIRAL în club după ce și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
De ce pun gospodarii frunze de dafin în cotețul găinilor? Secretul banal care salvează păsările în orice sezon
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Eugenie Bouchard, la plajă în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători
playtech.ro
image
Cine este Raluca, cea mai sexy soție de la FCSB: a făcut furori în modelling! Galerie Foto
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul lui”
digisport.ro
image
Adio, burete de bucătărie! Alternativa mai igienică pe care o aleg tot mai mulți
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
George Simion, în culmea fericirii! Soția lui, Ilinca, a adus pe lume o fetiță. Ce nume au ales cei doi pentru micuță
romaniatv.net
image
Putin vrea din nou pace cu Ucraina. Condițiile puse de Rusia după ce ”podul lui Putin” a fost grav avariat
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Un schelet în lanțuri, găsit lângă Ierusalim, ascundea o surpriză. Ce au descoperit cercetătorii după analiza unui dinte
actualitate.net
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Mai țineți minte prostituata cu care a fost prins actorul Hugh Grant, în anii ’90? Situația disperată în care se află acum
click.ro
image
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
click.ro
Sarah Miles în 1972 în rolul Lady Caroline Lamb, Profimedia (1) jpg
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen și a provocat un scandal monstru în înalta societate
okmagazine.ro
Clint Eastwood Foto Profimedia jpg
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului
okmagazine.ro
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit în orașul antic Larsa
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit de arheologi. Construcția dezvăluie secretele unuia dintre marile orașe ale Mesopotamiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Horoscop marți, 17 noiembrie. Gemenii trebuie să-și sprijine partenerul, iar Taurii pot da lovitura pe plan financiar
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 16 noiembrie.
Horoscop 21:56
Reguli noi privind evidența cazurilor de femicid. Cum vor fi colectate și gestionate datele de către autorități
Un mecanism unitar de colectare, actualizare și gestionare a datelor privind cazurile de femicid și violențele care le precedă a fost instituit printr-un Ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Societate 21:51
Analiză „În trei luni, decesul e pe tine”. Drama pacienților care nu-și găsesc medicamentele de care depinde viața lor
În timp ce Ministerul Sănătății anunță milioane de medicamente aflate în stoc, pacienții continuă să plece cu mâna goală din farmacii. Farmaciștii reclamă probleme grave de aprovizionare, iar bolnavii ajung să caute singuri tratamentele de care depinde sănătatea lor.
Sănătate 21:49
Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru vizita în Cambodgia: „Ar trebui să fie acasă ca președinte. Ce să faci la Francofonie?”
Traian Băsescu l-a criticat luni seară, 16 noiembrie, pe Nicușor Dan pentru participarea la Summitul Francofoniei din Cambodgia, susținând că președintele ar fi trebuit să acorde mai multă atenție incidentelor tot mai frecvente din Marea Neagră.
Politică 21:37
Avertizări de vânt puternic la munte, cu rafale de până la 120 km/h. Recomandările IGSU pentru turiști
Meteorologii au emis o avertizare pentru perioada 17-18 noiembrie, privind intensificări puternice ale vântului în zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 120 km/h. De aceea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de recomandări.
Meteo 21:36
Video Anghel Damian, reacție după scandalul legat de concertul lui Theo Rose: „Un spectacol despre pericolul manipulării a ajuns el însuși victima unei manipulări”
Regizorul Anghel Damian a reacționat după controversele provocate de spectacolul susținut de Theo Rose la Sala Palatului, pe 12 noiembrie. Mai multe filmulețe din timpul reprezentației, în care apar copii îmbrăcați în uniforme de pionieri, au fost distribuite pe rețelele sociale.
Vedete 21:36
Semnal neașteptat de la Kremlin: parlamentarii ruși, instruiți să se pregătească pentru revenirea militarilor de pe front
Soldati rusi Moscova EPA EFE jpg
Rusia 19:22
O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor
baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Economie (Adevărul financiar) 10:56
Lia Olguța Vasilescu propune comasarea județelor după un nou model: „Interesul ar trebui să fie absorbția de fonduri europene”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 16:13
Soția lui George Simion a născut o fetiță. Ce nume ar fi ales liderul AUR și partenera sa pentru micuță
nunta george simion jpg
Evenimente 19:17
Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri
andreea pirui png
Cluj-Napoca 14:54
Călin Popescu Tăriceanu va concura la Raliul Monte-Carlo 2027. Cu cine va face echipă fostul premier
image png
Evenimente 17:59
Video A fost ales noul James Bond. Ce actor celebru îi ia locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007
4ed583ac 476c 4711 bb63 08b55a87011c jpg webp
Vedete 17:30

Click!

image
Claudia Pătrășcanu, vizită tensionată la Protecția Copilului. Ce răspuns a primit despre fiul ei, Nicolas: „Domnul director mi-a confirmat”
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

OK! Magazine

image
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului