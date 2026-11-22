Mii de oameni au ieșit în stradă la Zagreb și în alte orașe, cerând tragerea la răspundere a personalului medical implicat în moartea unui fost sportiv de 32 de ani. Patru angajați ai clinicii sunt cercetați pentru omor calificat.

Proteste la Zagreb după moartea unui fost sportiv Foto: X@DarkoLesinger

Mii de persoane au participat sâmbătă seara la proteste în capitala Croației, Zagreb, după moartea lui Kristijan Josip Peris, în vârstă de 32 de ani, într-un spital de psihiatrie. Manifestanții au cerut identificarea și pedepsirea celor responsabili, precum și înăsprirea regulilor privind metodele de tratament și imobilizare a pacienților în unitățile medicale.

Protestele au fost declanșate de apariția în presa locală a unor imagini surprinse de camerele de supraveghere ale clinicii, în care personalul medical pare să țină o pernă pe fața unui pacient imobilizat, relatează Reuters.

Peris, fost sportiv și antrenor, a murit pe 21 octombrie, după ce fusese internat la Clinica de Psihiatrie Sfântul Ioan din cartierul Jankomir, Zagreb.

Moartea sa a provocat un val de indignare în întreaga țară, după publicarea înregistrărilor video care au ridicat întrebări privind modul în care a fost tratat în timpul internării.

„Kristijan Josip Peris a solicitat ajutor la Clinica Sfântul Ioan din Jankomir și a murit în timpul internării”, a declarat avocatul familiei, Leon Zrnić.

Acesta a afirmat că imaginile de pe camerele de supraveghere arată că pacientul ar fi fost lovit și strangulat și că ar fi suferit fracturi costale.

„Înregistrările video au fost făcute publice și s-a stabilit că a fost bătut, strangulat și că avea coastele rupte. Și-a pierdut viața în urma acestor proceduri ilegale”, a declarat avocatul.

Protestatarii au venit cu lumânări și perne albe

Sâmbătă seara, manifestanții s-au adunat în Piața Ban Jelačić din Zagreb, unde au aprins lumânări și au adus perne albe, într-un gest simbolic legat de imaginile apărute în spațiul public.

Proteste similare au avut loc și în orașul Rijeka, de pe litoralul Adriaticii. Potrivit presei locale, aproximativ 1.000 de persoane au participat la un marș prin oraș.

„Am văzut înregistrarea de pe camerele de supraveghere și am fost șocată de răul pe care l-am văzut”, a declarat Mirna Strugar, una dintre participantele la manifestația din Zagreb.

Protestatarii au cerut transparență în anchetă, responsabilizarea celor implicați și măsuri care să prevină repetarea unor astfel de cazuri în spitalele de psihiatrie.

Patru angajați ai clinicii, cercetați pentru omor calificat

Autoritățile croate au arestat mai mulți angajați ai clinicii în cadrul anchetei privind moartea pacientului.

Patru tehnicieni medicali sunt cercetați pentru omor calificat asupra unei persoane vulnerabile, aflate în imposibilitatea de a se apăra.

Procurorii au extins investigația și asupra altor angajați care se aflau în spital în momentul incidentului.

Potrivit publicației croate Index.hr, care citează documente ale poliției, un membru al familiei lui Peris a alertat autoritățile pe 21 octombrie, anunțând că bărbatul se afla într-o stare de agitație psihică severă și manifesta idei paranoide.

Apelul a fost înregistrat inițial de poliție ca o sesizare privind un posibil caz de violență domestică.

Familia a solicitat și intervenția serviciului de ambulanță, deoarece starea bărbatului se deteriora. Acesta a fost transportat ulterior la Clinica de Psihiatrie Sfântul Ioan din Zagreb.

Inițial, Peris a refuzat să intre în unitatea medicală. Potrivit documentelor poliției, el și-ar fi justificat refuzul printr-o experiență negativă anterioară de internare.

„Data trecută m-ați strangulat și m-ați legat de pat”, ar fi spus acesta, potrivit relatării poliției.

Ulterior, bărbatul a acceptat să intre în clinică și a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au consemnat că, în timpul prezenței lor, acesta nu a avut un comportament agresiv și a cooperat cu personalul medical.

În jurul orei 17:00, polițiștii au revenit la clinică și l-au găsit pe Peris legat de pat, dezorientat și într-o stare de confuzie. În cursul serii, bărbatul a murit.

Autopsia a identificat fracturi și leziuni multiple

Primele rezultate ale autopsiei au evidențiat numeroase echimoze, fracturi ale coastelor și sternului, precum și edem pulmonar și cerebral.

Cauza exactă a morții nu a fost stabilită deocamdată, iar investigațiile medico-legale continuă.

Cazul a readus în atenția publică din Croația problema utilizării măsurilor de contenționare fizică în spitalele de psihiatrie, precum și mecanismele de supraveghere și responsabilizare a personalului medical.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale morții lui Kristijan Josip Peris și dacă intervențiile personalului clinicii au contribuit la decesul acestuia.