Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Președintele CNAS anunță schimbări majore în modul de finanțare a spitalelor: „Românii merită spitale funcționale”

Publicat:

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că finanțarea spitalelor din România va fi realizată, în curând, pe baza performanței și a nevoilor reale ale pacienților. Măsura urmărește să elimine risipa și să încurajeze responsabilitatea în utilizarea fondurilor publice.

Horațiu-Remus Moldovan anunță că spitalele vor fi evaluate după performanță FOTO: Arhivă
În cadrul unei videoconferințe cu directorii celor 43 de case de asigurări de sănătate din țară, președintele CNAS a discutat despre noii indicatori care vor sta la baza finanțării spitalelor. Modificările legislative adoptate recent de Parlament și validate de Curtea Constituțională permit o redistribuire mai echilibrată a fondurilor, în funcție de activitatea reală a unităților medicale.

Spitalele oferă servicii vitale, însă realitatea este că, în unele locuri cel puțin, structurile acestora au rămas neschimbate de 50 de ani și nu mai au nici o legătură cu nevoile reale, actuale ale oamenilor. Românii merită spitale funcționale, cu personal care înțelege ce înseamnă actul medical făcut cu responsabilitate și respect pentru pacient, iar indicatorii pentru finanțarea spitalelor au un singur scop: să reflecte performanța, nu inerția, nu vechile obiceiuri”, a declarat conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Președintele CNAS a subliniat că este „anormal ca unii medici să opereze urgențe toată noaptea, în timp ce alte linii de gardă există doar din obișnuință”.

Reorganizarea secțiilor și cooperarea între spitale

Fiecare spital va trebui să își evalueze activitatea și să decidă care secții vor fi păstrate, redimensionate sau reorganizate. În cazul unităților medicale cu secții subutilizate, acestea vor putea forma consorții pentru a oferi împreună serviciile de care au nevoie pacienții din zonă.

Potrivit președintelui CNAS, pacienții trebuie să știe că „fiecare leu din contribuțiile la asigurările de sănătate merge acolo unde contează: în tratamente, materiale sanitare, medicamente și salarii corecte pentru personalul medical”.

„Să ieșim din zona de confort administrativ”

La finalul discuțiilor, Horațiu-Remus Moldovan le-a cerut directorilor caselor de asigurări să transmită managerilor de spitale un mesaj clar: să caute soluții reale pentru eficientizarea activității și îmbunătățirea serviciilor medicale.

CNAS, prin casele de asigurări de sănătate județene, va oferi suport fiecărui spital care dorește să se eficientizeze în următoarele luni. Cu toții vrem corectitudine și responsabilitate în cheltuirea banului public, ceea ce înseamnă să ieșim din zona de confort administrativ și să găsim soluții corecte pentru pacienți, soluții cum este, de exemplu, negocierea la sânge a fiecărui contract de materiale sanitare, echipamente și consumabile”, a spus Moldovan.

El a adăugat că „nimeni nu vrea să închidă spitale, dar nici nu putem tolera risipa”. „Am încredere că putem fi cu toții responsabili, pentru că de munca și atitudinea noastră depind zilnic zeci de mii de vieți! Haideți să privim lucrurile și din perspectiva pacienților!”, a încheiat președintele CNAS.

Sănătate

