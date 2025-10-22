Butoane de panică pentru pacienți și camere video în secțiile ATI. Legea, promulgată de președinte: „Va crește protecția pacienților și personalului”

Președintele Nicușor Dan a promulgat o inițiativă care obligă instituțiile sanitare să instaleze butoane în saloanele destinate internării pacienților și camere de supraveghere în anumite secții.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical. În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă”, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Legea obligă instituțiile sanitare să instaleze sisteme de supraveghere video în anumite secții.

„Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a mai explicat președintele.

Legea a fost inițiată de trei parlamentari USR: Prună Cristina-Mădălina, Ungureanu Emanuel-Dumitru și Wiener Adrian.

Inițiativa a fost respinsă anul trecut de Senat, însă a trecut de votul decizional al Camerei Deputaților pe 24 septembrie 2025.

„Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor alin. (1) al art.1711 care intră în vigoare în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi și ale alin. (1) al art. 1712, care intră în vigoare în termen de 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, arată inițiativa.

Astfel, unitățile sanitare au 18 luni la dispoziție pentru instalarea butoanelor de panică în saloanele cu pacienți internați și a camerelor pentru supravegherea video în unele secții. În caz contrar, riscă sancțiuni între 10.000 lei și 30.000 lei.