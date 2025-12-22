Companiile europene rămân din nou în urma celor americane la creșterea profiturilor și veniturilor

După un început de an promițător, companiile europene rămân din nou în urma omologilor americani, în principal din cauza decalajului din sectorul tehnologic. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru a relevat un contrast puternic între performanțele companiilor din Europa și cele din SUA, indicele STOXX 600 înregistrând creșteri mai modeste, în timp ce indicele S&P 500 a avut o creștere robustă, determinată în principal de giganții tech care domină piețele globale.

În Europa, sectorul imobiliar, după ani de declin, a înregistrat o puternică revenire a profiturilor. De ambele părți ale oceanului, sectorul financiar înregistrează câștiguri solide.

Conform ultimelor rapoarte LSEG I/B/E/S, piețele europene au înregistrat o rată de creștere a profiturilor de 7,2% pentru trimestrul al treilea al anului 2025, comparativ cu același trimestru al anului trecut, rămânând semnificativ în urma creșterii impresionante de 14,7% a profiturilor indicelui S&P 500, în aceeași perioadă. Această diferență de performanță reflectă diferențe structurale mai mari în compoziția sectorială și dinamica economică de o parte și de alta a Atlanticului.

Sectorul energetic are probleme pe ambele continente

Situația veniturilor prezintă o imagine la fel de divergentă. În timp ce S&P 500 a înregistrat o creștere a veniturilor de 8,3% în trimestrul al treilea al anului 2025, piețele europene s-au confruntat cu o contracție medie de 1,1% a veniturilor în comparație cu trimestrul al treilea al anului 2024. Sectorul energetic s-a confruntat cu dificultăți pe ambele continente, dar în timp ce în SUA a înregistrat o ușoară creștere a veniturilor de 1,1%, în Europa acestea s-au contractat cu 7,5%. Rezultatul global evidențiază și mediul anemic al cererii pe vechiul continent.

Ratele de depășire a profiturilor estimate diferă, de asemenea, în mod semnificativ, 83% dintre companiile din S&P 500 raportând câștiguri peste estimările analiștilor, comparativ cu 54,3% dintre componentele STOXX 600. Această disparitate sugerează că companiile americane nu numai că au înregistrat performanțe absolute mai puternice, dar au și depășit așteptările în mod mai convingător, reflectând o execuție mai bună și o poziționare mai conservatoare a previziunilor.

Divergența sectorială explică în mare parte diferența de performanță transatlantică. Sectorul tehnologic din S&P 500, care reprezintă aproximativ 34% din capitalizarea totală a pieței, a înregistrat o creștere fenomenală a profiturilor de 30,1% în trimestrul al treilea al anului 2025. Acesta a fost, de asemenea, motorul performanței generale a indicelui. În contrast, sectorul tehnologic european a înregistrat o creștere a profiturilor de doar 5%. Sectorul imobiliar european a înregistrat însă o redresare impresionantă, cu o creștere a profiturilor de peste 228% după ani de amortizări și un mediu economic nefavorabil determinat de ratele ridicate ale dobânzilor, dar acesta reprezintă mai puțin de 2% din capitalizarea indicelui.

Sectorul financiar, punctul forte al Europei

Sectorul financiar european s-a dovedit a fi punctul forte al regiunii, cu o creștere a profiturilor de 12,3% și o rată impresionantă de depășire a așteptărilor de 74%. În termeni reali, acesta a înregistrat câștiguri de peste 51 de miliarde de euro în trimestrul al treilea al anului 2025. Această performanță nu a putut compensa însă slăbiciunea sectorului bunurilor de consum ciclice, care s-a contractat cu 12,9% față de anul precedent. Piața americană a beneficiat de puterea mai multor sectoare importante, inclusiv serviciile de comunicații – un alt sector legat de tehnologie și AI – cu o creștere de 9,5%, și sectorul financiar, cu o creștere de 5,2%, creând un profil de câștiguri mai echilibrat și mai rezilient.

În peisajul european, din punct de vedere al creșterii profiturilor, companiile poloneze au fost campioanele continentului, cu o creștere de peste 45%, urmate de companiile din Irlanda și Germania (25%) și Elveția (22%). Companiile din a doua cea mai mare economie din Europa - Franța - au înregistrat o creștere a profiturilor de peste 6% dar sub media indicelui Stoxx 600. La capătul spectrului, avem Italia, cu o creștere marginală de 1%, Portugalia, cu o scădere de 14%, Norvegia (-16%) și Danemarca (-19%).

Aceste performanțe se traduc și în performanțe bursiere; indicele Stoxx 600 a crescut cu 12,9% de la începutul acestui an, dar indicele polonez WIG l-a depășit cu o performanță de 40% în aceeași perioadă de timp. DAX-ul german a crescut cu 19%, în timp ce CAC40-ul francez a crescut cu doar 9%. Indicele BET românesc a înregistrat, de asemenea, o performanță puternică în acest an, cu o creștere de peste 39%. În ciuda rezultatelor superioare în materie de câștiguri, indicele S&P 500 a crescut cu 16% în aceeași perioadă.

Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, la întrebarea care dintre piețele bursiere din aceste regiuni consideră că va genera cele mai mari randamente pe termen lung, 46% dintre investitorii individuali români au preferat SUA, 42% Europa și 26% China. La nivel global, 38% dintre investitori preferă SUA, în timp ce 28% preferă Europa și 26% China.