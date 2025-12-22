search
Luni, 22 Decembrie 2025
Companiile europene rămân din nou în urma celor americane la creșterea profiturilor și veniturilor

Publicat:

După un început de an promițător, companiile europene rămân din nou în urma omologilor americani, în principal din cauza decalajului din sectorul tehnologic. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru a relevat un contrast puternic între performanțele companiilor din Europa și cele din SUA, indicele STOXX 600 înregistrând creșteri mai modeste, în timp ce indicele S&P 500 a avut o creștere robustă, determinată în principal de giganții tech care domină piețele globale.

Clădirea S&P
Companiile europene rămân din nou în urma celor americane. Foto arhivă

În Europa, sectorul imobiliar, după ani de declin, a înregistrat o puternică revenire a profiturilor. De ambele părți ale oceanului, sectorul financiar înregistrează câștiguri solide.

Conform ultimelor rapoarte LSEG I/B/E/S, piețele europene au înregistrat o rată de creștere a profiturilor de 7,2% pentru trimestrul al treilea al anului 2025, comparativ cu același trimestru al anului trecut, rămânând semnificativ în urma creșterii impresionante de 14,7% a profiturilor indicelui S&P 500, în aceeași perioadă. Această diferență de performanță reflectă diferențe structurale mai mari în compoziția sectorială și dinamica economică de o parte și de alta a Atlanticului.

Sectorul energetic are probleme pe ambele continente

Situația veniturilor prezintă o imagine la fel de divergentă. În timp ce S&P 500 a înregistrat o creștere a veniturilor de 8,3% în trimestrul al treilea al anului 2025, piețele europene s-au confruntat cu o contracție medie de 1,1% a veniturilor în comparație cu trimestrul al treilea al anului 2024. Sectorul energetic s-a confruntat cu dificultăți pe ambele continente, dar în timp ce în SUA a înregistrat o ușoară creștere a veniturilor de 1,1%, în Europa acestea s-au contractat cu 7,5%. Rezultatul global evidențiază și mediul anemic al cererii pe vechiul continent.

Ratele de depășire a profiturilor estimate diferă, de asemenea, în mod semnificativ, 83% dintre companiile din S&P 500 raportând câștiguri peste estimările analiștilor, comparativ cu 54,3% dintre componentele STOXX 600. Această disparitate sugerează că companiile americane nu numai că au înregistrat performanțe absolute mai puternice, dar au și depășit așteptările în mod mai convingător, reflectând o execuție mai bună și o poziționare mai conservatoare a previziunilor.

Divergența sectorială explică în mare parte diferența de performanță transatlantică. Sectorul tehnologic din S&P 500, care reprezintă aproximativ 34% din capitalizarea totală a pieței, a înregistrat o creștere fenomenală a profiturilor de 30,1% în trimestrul al treilea al anului 2025. Acesta a fost, de asemenea, motorul performanței generale a indicelui. În contrast, sectorul tehnologic european a înregistrat o creștere a profiturilor de doar 5%. Sectorul imobiliar european a înregistrat însă o redresare impresionantă, cu o creștere a profiturilor de peste 228% după ani de amortizări și un mediu economic nefavorabil determinat de ratele ridicate ale dobânzilor, dar acesta reprezintă mai puțin de 2% din capitalizarea indicelui.

Sectorul financiar, punctul forte al Europei

Sectorul financiar european s-a dovedit a fi punctul forte al regiunii, cu o creștere a profiturilor de 12,3% și o rată impresionantă de depășire a așteptărilor de 74%. În termeni reali, acesta a înregistrat câștiguri de peste 51 de miliarde de euro în trimestrul al treilea al anului 2025. Această performanță nu a putut compensa însă slăbiciunea sectorului bunurilor de consum ciclice, care s-a contractat cu 12,9% față de anul precedent. Piața americană a beneficiat de puterea mai multor sectoare importante, inclusiv serviciile de comunicații – un alt sector legat de tehnologie și AI – cu o creștere de 9,5%, și sectorul financiar, cu o creștere de 5,2%, creând un profil de câștiguri mai echilibrat și mai rezilient.

În peisajul european, din punct de vedere al creșterii profiturilor, companiile poloneze au fost campioanele continentului, cu o creștere de peste 45%, urmate de companiile din Irlanda și Germania (25%) și Elveția (22%). Companiile din a doua cea mai mare economie din Europa - Franța - au înregistrat o creștere a profiturilor de peste 6% dar sub media indicelui Stoxx 600. La capătul spectrului, avem Italia, cu o creștere marginală de 1%, Portugalia, cu o scădere de 14%, Norvegia (-16%) și Danemarca (-19%).

Aceste performanțe se traduc și în performanțe bursiere; indicele Stoxx 600 a crescut cu 12,9% de la începutul acestui an, dar indicele polonez WIG l-a depășit cu o performanță de 40% în aceeași perioadă de timp. DAX-ul german a crescut cu 19%, în timp ce CAC40-ul francez a crescut cu doar 9%. Indicele BET românesc a înregistrat, de asemenea, o performanță puternică în acest an, cu o creștere de peste 39%. În ciuda rezultatelor superioare în materie de câștiguri, indicele S&P 500 a crescut cu 16% în aceeași perioadă.

Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, la întrebarea care dintre piețele bursiere din aceste regiuni consideră că va genera cele mai mari randamente pe termen lung, 46% dintre investitorii individuali români au preferat SUA, 42% Europa și 26% China. La nivel global, 38% dintre investitori preferă SUA, în timp ce 28% preferă Europa și 26% China.

