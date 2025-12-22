Video Incident grav în Țările de Jos: nouă răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime

Nouă persoane au fost rănite luni, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în localitatea Nunspeet, situată la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam, Țările de Jos. Poliția olandeză anunță că, în acest moment, nu există indicii că ar fi vorba despre un atac intenționat, potrivit AFP.

Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, dar primele informații nu indică un gest premeditat. „La prima vedere, nu pare a fi un atac deliberat, dar anchetăm în continuare”, a transmis poliția într-un mesaj publicat pe platforma X, potrivit Agerpres.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul nu au fost făcute publice până în acest moment.

Sursa video: X/ @Trump_Fact_News

Mesaje de solidaritate din partea liderilor politici

Rob Jetten, care urmează să devină următorul prim-ministru al Țărilor de Jos, a transmis un mesaj de susținere pentru cei afectați. „Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile lor”, a scris acesta pe X.

El a mulțumit și echipajelor de intervenție pentru reacția rapidă. „O imensă recunoștință și respect pentru serviciile de urgență care fac tot ce pot pentru a oferi cea mai bună îngrijire posibilă”, a adăugat Jetten.

Victimele au fost transportate la spital, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate ce a dus la producerea incidentului.