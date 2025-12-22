search
Pe măsură ce comportamentul de consum al românilor continuă să se maturizeze, iar cumpărăturile alimentare migrează accelerat către online, preferințele românilor se schimbă. În cele ce urmează vom prezenta cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Analiza se bazează pe evoluțiile internaționale, pe date locale și pe observațiile directe rezultate din comportamentul de cumpărare al clienților din București și Ilfov.

Food as Self-Care: nutriția funcțională devine rutină zilnică

În 2026, alimentația își consolidează rolul de instrument de self-care. Consumatorii români nu mai caută doar sațietate, ci soluții care să contribuie activ la starea de bine, energie, digestie și prevenție. Subiecte precum gut health, skin food și nutriție funcțională ies din zona de nișă și devin parte din consumul curent, influențate de social media și de integrarea acestor concepte în discursul despre sănătate și lifestyle.

Datele din piață indică un interes în creștere cu 60% față de anul precedent pentru superfoods precum chia, spirulina, kale și afine, dar și pentru produse ready-to-eat cu profil nutrițional îmbunătățit. Segmentul băuturilor probiotice continuă să se dezvolte, cu o creștere de 55% anul acesta, iar trendul „protein-everything” se extinde dincolo de zona de fitness către lactate, deserturi, paste fresh, produse plant-based și preparate gata de consum, precum MIIL Desert de brânză cu conținut ridicat de proteine, Olympus High Protein, produse Bfree și multe altele. În paralel, produsele cu conținut de colagen câștigă teren, susținute de interesul pentru anti-aging și conceptul de „beauty from within”.

Smart Value: în 2026 cresc brandurile proprii

În 2026, brandurile proprii devin unul dintre cei mai importanți piloni ai pieței alimentare. După o perioadă marcată de inflație, creșteri de prețuri și volatilitate economică, consumatorii români își construiesc coșul de cumpărături într-un mod mult mai calculat.

Această schimbare este deja vizibilă în comportamentul de consum: în 2025, interesul românilor pentru produsele private label a crescut cu aproximativ 5% față de anul anterior. Pentru 2026, estimările indică o accelerare semnificativă, cu o dublare a interesului pentru brandurile proprii, susținută de cererea pentru produse cu etichete curate, rețete simple și standarde clare de calitate.

„Datele arată că oamenii își optimizează coșul de cumpărături mai atent ca oricând. Clienții combină frecvent brandurile private de calitate cu produse premium și caută soluții care le oferă stabilitate și valoare constantă. În 2026, brandurile private vor avea un rol central în modul în care românii iau decizii de cumpărare, motiv pentru care vom extinde sortimentul cu produse noi, la prețuri corecte și aceeași calitate cu care ne-am obișnuit clienții”, afirmă Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

Convenience Premium: anul viitor, ready-to-eat devine categorie strategică

În 2026, comoditatea nu mai este asociată cu soluții rapide de compromis, ci cu produse bine gândite, curate și de calitate. Categoria ready-to-eat și ready-to-cook intră într-o nouă etapă de maturitate, pe fondul urbanizării accelerate și a lipsei de timp, dar și al așteptărilor tot mai ridicate privind gustul și ingredientele.

Datele arată că produsele gata de consum sunt integrate tot mai des în comenzile recurente, iar în prezent, aproximativ 4 din 10 coșuri includ cel puțin un produs ready-to-eat sau ready-to-cook. Interesul se concentrează în special pe preparate proaspete, realizate zilnic, precum supe, paste fresh, bowl-uri nutritive sau deserturi gata de servit, care pot fi consumate imediat sau cu o minimă intervenție.

Această evoluție reflectă o schimbare clară de comportament: mesele nu mai sunt împărțite strict între „gătit acasă” și „comandat”, ci se află într-o zonă de mijloc, în care consumatorii aleg soluții curate, rapide și predictibile. În 2026, această categorie este așteptată să continue să crească și să devină un pilon important al coșului urban, în special în București și Ilfov.

Social Media Shapes Taste: de la hype la selecție curatoriată

Social media continuă să joace un rol esențial în formarea preferințelor alimentare în 2026, estetica în farfurie rămâne un criteriu de achiziție, iar preparatele cu impact vizual continuă să genereze interes și inspirație culinară. Gusturile globale rămân un motor important de inspirație, cu un interes crescut pentru arome asiatice, influențe mediteraneene și latino, dar și pentru fructe exotice care devin alternative premium la cele tradiționale. 

Tech Meets Taste: inteligența artificială intră în rutina de cumpărături

Tehnologia devine un aliat tot mai important în organizarea meselor și a cumpărăturilor alimentare. În 2026, inteligența artificială este utilizată tot mai frecvent pentru generarea de idei culinare, personalizarea listelor de cumpărături și adaptarea meniurilor la nevoile reale ale fiecărei familii.

Pentru comerțul alimentar online, AI nu este doar un instrument de eficientizare, ci un element-cheie în construirea unei experiențe relevante. Capacitatea de a personaliza recomandările, de a anticipa nevoile clienților și de a optimiza procesele logistice transformă cumpărăturile alimentare într-un proces mai rapid, mai precis și mai adaptat stilului de viață urban.

În 2026, consumatorii români vor lua decizii mai informate, mai calculate și mai orientate către valoare. Brandurile private, nutriția funcțională, conveniența, influența social media și tehnologia vor defini modul în care se construiește coșul de cumpărături”, a declarat Michael Kaiser.

