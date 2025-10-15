Ministerul Sănătății: Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți românii, indiferent dacă sunt asigurați sau nu

Toți românii pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, prin intermediul medicilor de familie, indiferent dacă sunt asigurați sau nu, atrage atenția Ministerul Sănătății. Se dorește creșterea accesului la consultații, analize și investigații preventive, pentru depistarea timpurie a bolilor.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, a declarat ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete.

Consultații gratuite pentru toți adulții

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive, fără a fi necesară o asigurare medicală.

Adulții între 18 și 39 de ani pot primi o dată pe an o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și consiliere privind fumatul, alimentația, activitatea fizică și greutatea corporală.

Persoanele de peste 40 de ani pot beneficia anual de până la trei consultații gratuite pentru evaluare, consiliere și monitorizare.

Aceste consultații ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice.

Analize gratuite, în funcție de vârstă și risc

Medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru o serie de analize gratuite, printre care:

- hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;

- test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

- test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (screening pentru cancer colorectal);

- test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

De asemenea, pacienții care suferă deja de boli cronice beneficiază de consultații preventive suplimentare pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni. În cazurile cu suspiciune de cancer sau infecții, medicii pot recomanda analize și consultații de specialitate, inclusiv pentru hepatitele B și C sau virusul HIV, în cazul femeilor însărcinate.