Ministerul Sănătății anunță deblocarea livrărilor de soluții perfuzabile către unitățile medicale: „Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, că problemele legate de livrarea soluțiilor perfuzabile către spitale vor fi eliminate, iar unitățile medicale vor fi aprovizionate constant cu produsele necesare pacienților.

„În urma discuţiilor purtate cu producătorii de soluţii perfuzabile, am ajuns împreună la o soluţie concretă, care elimină riscul de discontinuităţi şi asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză şi alte soluţii esenţiale către spitale”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook.

Rogobete a precizat că Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un Ordin de ministru care modifică cadrul administrativ și majorează marjele de distribuție pentru soluțiile perfuzabile livrate unităților sanitare.

„Prin această măsură, deblocăm lanţul de distribuţie şi oferim predictibilitate întregului sistem. Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienţii vor avea garanţia că tratamentele de care depind sunt disponibile”, a mai transmis ministrul.

Potrivit lui Rogobete, decizia face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a lanțului de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, pentru ca actul medical „să nu fie niciodată pus în pericol de blocaje administrative”.

Ministrul Sănătății a adăugat că va continua dialogul cu producătorii și distribuitorii, astfel încât deciziile instituției să fie „ancorate în realitate și să susțină funcționarea corectă a sistemului medical”.