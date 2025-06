Post Malone – headlinerul UNTOLD 2025, alături de artiști ca Sam Smith sau Dan Reynolds de la Imagine Dragons, transformă vulnerabilitatea în mesaj

Muzica nu salvează totul, dar uneori salvează vieți

În luna iunie, marcată internațional ca "Men’s Mental Health Month", sănătatea mintală a bărbaților revine în prim-plan. Într-o industrie muzicală unde succesul e măsurat în topuri, cifre și reacții virale, realitățile emoționale ale artiștilor sunt adesea trecute cu vederea.

Post Malone, Dan Reynolds, Sam Smith, J Balvin sau regretatul Avicii nu sunt doar nume mari în industrie – sunt voci care au spart tabuuri, au inspirat și au transformat vulnerabilitatea în mesaj de solidaritate.

Headliner al ediției UNTOLD 2025, Post Malone a vorbit deschis despre anxietatea care l-a însoțit încă din copilărie. Deși succesul l-a adus în fruntea clasamentelor globale, artistul a recunoscut că presiunea și nesiguranța personală l-au afectat profund. Piese precum „Mourning” explorează lupta cu izolarea și golul emoțional care poate apărea în cazul celebrității.

Într-un moment de sinceritate, Posty a mărturisit că a trecut prin perioade dificile, dar a început un proces de reconectare cu sine: a redus consumul de alcool, a prioritizat sănătatea mintală și s-a apropiat de familie. Prin deschiderea lui, a devenit o voce importantă pentru o generație care învață că „e în regulă să spui că nu ești bine.”

Headlinerii ediției UNTOLD 2023, Imagine Dragons au adus nu doar un show memorabil, ci și un mesaj puternic despre sănătatea mintală. Dan Reynolds, solistul trupei, a vorbit public despre depresia care l-a afectat din adolescență. A descris această stare ca o amorțire a simțurilor, o izolare profundă: „Nu este doar tristețe... e ca și cum totul devine gri și fără sens.”

Reynolds este fondatorul inițiativei LOVELOUD, un festival și o campanie dedicate susținerii sănătății mintale și a tinerilor LGBTQ+. De asemenea, trupa susține activ Tyler Robinson Foundation, organizație caritabilă fondată împreună cu familia unui fan, care sprijină financiar și emoțional copiii diagnosticați cu cancer și familiile acestora – un simbol al empatiei și implicării dincolo de scenă.

Artistul susține des terapia, sprijinul familial și dialogul: „Două lucruri mi-au salvat viața: muzica și terapia.” În concertele sale, nu ezită să se oprească pentru a încuraja fanii să ceară ajutor și să vorbească deschis despre ce simt.

Cunoscut pentru vocea uluitoare și mesajele de incluziune, Sam Smith, unul dintre headlinerii celei de-a noua ediții a festivalului UNTOLD, a vorbit des despre luptele cu anxietatea, imaginea de sine și nevoia de sprijin psihologic. A mărturisit într-un interviu că „au existat momente întunecate, dar terapia a fost cheia spre regăsire.”

În iunie 2024, a lansat The Pink House – un spațiu sigur pentru tineri și persoane din comunități vulnerabile, axat pe sprijin emoțional, creativitate și sănătate mintală. Cu podcasturi, ateliere și activări, Sam Smith a transformat propria experiență într-o inițiativă cu impact real.

Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii, a fost headlinerul primei ediții UNTOLD în 2015. Considerat un geniu al muzicii electronice, artistul s-a confruntat cu anxietate severă, epuizare și dependență. În 2016, s-a retras din turnee, spunând: „Viața de artist de turneu nu mai era sustenabilă pentru mine.”

În 2018, la doar 28 de ani, Avicii s-a stins, provocând un val global de emoție. În urma sa, familia a înființat Tim Bergling Foundation, dedicată prevenirii suicidului și susținerii sănătății mintale în rândul tinerilor.

Raportul The Guardian din 2025 arată că artiștii au un risc cu 20% mai mare de suicid decât media globală masculină – o realitate dureroasă care cere acțiune.

Invitat la ediția 2022 a festivalului UNTOLD, J Balvin este una dintre cele mai influente voci din muzica latino care a vorbit despre depresie și atacuri de panică. „Meditația m-a ajutat să mă regăsesc”, a declarat artistul.

Balvin a creat OYE, o aplicație dedicată echilibrului emoțional, mindfulness-ului și reflecției personale, destinată unei generații hiperconectate. Prin prezența sa pe scenă și în spațiul public, J Balvin normalizează conversațiile despre sănătatea mintală și oferă un model sincer de asumare.

O întreagă generație de artiști a ales să transforme experiențele personale în mesaje de susținere. Zayn Malik, fost membru One Direction, a fost printre primii care au vorbit deschis despre anxietatea severă care l-a determinat să anuleze concertele. Shawn Mendes a luat o pauză de la un turneu mondial pentru a-și proteja echilibrul emoțional și a fondat Shawn Mendes Foundation, axată pe susținerea tinerilor în căutarea propriei voci. Lewis Capaldi, cu sinceritatea care îl definește, a transmis un mesaj simplu, dar profund: „A fi artist nu e mai important decât a fi om”, după ce a decis să anuleze toate aparițiile live pentru a se îngriji de propria sănătate mintală.

În zona hip-hop, Logic a lansat piesa „1-800-273-8255”, inspirată de linia națională de prevenire a suicidului din SUA. Mesajul său a avut un impact direct: a încurajat mii de oameni să ceară ajutor și a dărâmat barierele rușinii din jurul depresiei.

Kid Cudi, un alt pionier al onestității în muzică, s-a internat voluntar în 2016 pentru a-și trata depresia și anxietatea, transformându-se într-o voce de referință pentru fanii care se regăsesc în vulnerabilitatea lui.

Realitatea din spatele scenei este mult mai dură decât pare. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Eurostat, bărbații au o rată de suicid de 3 până la 4 ori mai mare decât femeile în majoritatea regiunilor, inclusiv în Europa și SUA. Această diferență este atribuită, în parte, stigmatului legat de exprimarea emoțiilor și de a cere ajutor.

Studiul realizat de Help Musicians UK și University of Westminster (2016) a constatat că mai bine de 70% dintre muzicieni au raportat simptome de anxietate și depresie. Raportul intitulat „Can Music Make You Sick?”, publicat în 2016, a fost unul dintre cele mai citate în acest domeniu.

Poate cel mai îngrijorător este că 40% dintre tineri încă ezită să vorbească despre ceea ce simt, din rușine sau teamă de a fi judecați, conform Conform Mental Health Foundation UK și UNICEF. Într-o lume în care imaginea contează mai mult ca niciodată, nevoia de a părea „ok” devine o povară, iar vulnerabilitatea – un act de curaj.

Fiecare artist care a ales să vorbească despre sănătatea mintală devine o voce pentru cei care încă nu au curajul să se audă. Poate că muzica nu salvează totul. Dar uneori, e prima care ne face să simțim că nu suntem singuri.