Peste o treime dintre cazurile noi de cancer din 2022 la nivel mondial ar fi putut fi evitate

Peste o treime dintre noile îmbolnăviri de cancer înregistrate în 2022 la nivel mondial ar fi putut fi evitate, arată o analiză prezentată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. În acest context, cea de-a cincea ediţie a Codului European împotriva Cancerului propune 14 recomandări bazate pe dovezi ştiinţifice recente, menite să reducă riscul de îmbolnăvire.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis luni că analiza îmbolnăvirilor de cancer din anul 2022 indică faptul că 37% dintre cazurile noi, adică aproximativ 7,1 milioane la nivel global, au fost asociate cu factori prevenibili. Evaluarea a luat în calcul 30 de cauze, printre care consumul de tutun şi alcool, indicele de masă corporală crescut, lipsa activităţii fizice, poluarea aerului, expunerea la radiaţii ultraviolete şi, pentru prima dată, nouă infecţii cu potenţial cancerigen.

Codul European împotriva Cancerului - recomandări pentru populaţia generală

Potrivit INSP, cea de-a cincea ediţie a Codului European împotriva Cancerului a fost lansată pe 4 februarie şi reuneşte 14 recomandări formulate pe baza celor mai recente dovezi ştiinţifice.

„Codul European împotriva Cancerului, ediţia a 5-a (ECAC5), lansat în 4 februarie, cuprinde 14 recomandări bazate pe cele mai recente dovezi ştiinţifice care oferă paşi clari şi aplicabili prin care cetăţenii pot contribui la prevenirea cancerului. Concepute pentru populaţia generală, recomandările sunt accesibile, fezabile şi uşor de înţeles”, a transmis Institutul Naţional de Sănătate Publică, care a făcut publică şi lista completă a acestor recomandări.

Rolul politicilor publice în prevenţie

Specialiştii subliniază că ECAC5 nu se adresează doar indivizilor, ci include şi un set de 14 recomandări de politici complementare, orientate către măsuri aplicabile la nivel populaţional, menite să sprijine schimbările de comportament sănătos.

„Aceste recomandări fac apel la decidenţii din sistemele de sănătate să implementeze politici care să abordeze barierele sociale, de mediu, economice şi structurale în calea adoptării comportamentelor sănătoase şi a utilizării intervenţiilor preventive. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) estimează că până la patru din zece cazuri de cancer la nivel mondial ar putea fi prevenite”, a mai transmis INSP.

Prevenţia, un potenţial major în reducerea cancerului

Reprezentanţii institutului reiau concluziile studiului recent publicat, care evidenţiază impactul major al prevenirii asupra poverii globale a cancerului.

„Analiza estimează că la nivel global 37% din toate cazurile noi de cancer din 2022, aproximativ 7,1 milioane de cazuri, au fost asociate cu cauze prevenibile. Concluziile evidenţiază potenţialul enorm al prevenţiei de a reduce povara globală a cancerului”, a precizat INSP.

Codul European împotriva Cancerului este o iniţiativă a Comisiei Europene, lansată în 1987, care urmăreşte să ofere populaţiei informaţii clare şi fundamentate ştiinţific pentru reducerea riscului de cancer.