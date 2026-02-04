Top 3 tipuri de cancer care au trimis cei mai mulți europeni în spitale într-un singur an: Colorectal, pulmonar și mamar

Cancerul colorectal, cel pulmonar și cel mamar au fost principalele cauze ale celor 4,9 milioane de externări oncologice înregistrate în Uniunea Europeană în 2023. Conform datelor Eurostat, afecțiunile colorectale domină clasamentul spitalizărilor în 18 state membre, cu un vârf de incidență în Croația, în timp ce la polul opus, țări precum Malta sau Irlanda raportează cele mai scăzute rate de pacienți externați cu acest diagnostic.

În 2023, spitalele din toată Uniunea Europeană au externat 4,9 milioane de pacienți diagnosticați cu cancer. În rândul acestora, cele mai frecvente diagnostice au fost:

Cancer colorectal (554.112 de externări spitalicești; 11,2% din totalul pacienților oncologici externați)

Cancer pulmonar (506.372 de externări spitalicești; 10,3% din totalul pacienților oncologici externați)

Cancer mamar (480.922 de externări spitalicești; 9,7% din totalul pacienților oncologici externați).

De altfel, în 18 țări din UE, cancerul colorectal a fost principalul diagnostic în rândul pacienților externați care sufereau de cancer. Cele mai mari rate de externare au fost în:

Croația (360 de pacienți cu cancer colorectal externați la 100.000 de locuitori)

Letonia (243 de pacienți cu cancer colorectal externați la 100.000 de locuitori)

Austria (239 de pacienți cu cancer colorectal externați la 100.000 de locuitori)

La polul opus, cele mai scăzute rate de externare au fost raportate în Malta (31 de pacienți la 100.000 de locuitori), Luxemburg (56) și Irlanda (58).