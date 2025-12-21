Descoperire revoluționară: un test de sânge ar putea depista cancerul pulmonar

Cercetătorii britanici au dezvoltat un test de sânge inovator care promite să transforme modul în care este detectat și monitorizat cancerul pulmonar, demonstrând că poate identifica chiar și o singură celulă canceroasă într-o probă de sânge.

Studiul, realizat de specialiști de la University Hospitals of North Midlands NHS Trust, Universitatea Keele și Universitatea Loughborough, a fost publicat în revista Applied Spectroscopy. Echipa a folosit tehnica de microspectroscopie în infraroșu cu transformare Fourier (FT-IR), care analizează modul în care diferite substanțe chimice absorb lumina în infraroșu.

Această abordare ar putea permite medicilor să monitorizeze cancerul „în timp real” printr-un simplu test de sânge, afirmă autorii studiului, potrivit News.ro.

Cum funcționează testul

Echipa a reușit să detecteze o singură celulă de cancer pulmonar în sângele unui pacient, combinând scanarea avansată în infraroșu cu analiza computerizată, concentrându-se pe „amprenta chimică” specifică a celulelor canceroase. Această metodă ar putea ajuta pacienții să primească diagnostice mai timpurii, tratamente personalizate și să evite procedurile invazive. În plus, tehnica ar putea fi aplicată și altor tipuri de cancer.

Studiul explică modul în care tehnica poate identifica o celulă tumorală circulantă (CTC) din sânge. Celulele tumorale circulante se desprind dintr-o tumoră și circulă prin sânge, oferind indicii despre evoluția bolii și eficiența tratamentelor, dar fiind și responsabile de metastaze.

Metodele existente pentru detectarea CTC pot fi complicate, costisitoare și consumatoare de timp, uneori eșuând să identifice celulele canceroase, care își pot modifica caracteristicile în sânge.

Noua tehnică proiectează un fascicul de infraroșu asupra probei de sânge, comparat de autori cu lumina unei telecomenzi TV, însă mult mai puternic. Deoarece substanțele chimice absorb lumina infraroșie diferit, CTC au un tipar distinct, denumit „amprentă chimică”. Analiza computerizată a datelor permite identificarea rapidă a celulelor tumorale circulante.

Avantaje și perspective

Cercetătorii susțin că metoda este mai simplă și mai accesibilă decât tehnicile actuale, folosind echipamente standard întâlnite deja în laboratoarele de anatomie patologică. Astfel, adoptarea sa în practica clinică ar putea fi rapidă.

Următorul pas este testarea metodei pe grupuri mai mari de pacienți, pentru a dezvolta un test de sânge rapid și automatizat, care să nu necesite analiză manuală și să poată fi integrat în traseele de îngrijire oncologică.