Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Scandal la Spitalul Județean din Constanța după moartea unei paciente cu cancer. Familia face acuzații grave

Publicat:

Familia unei femei de 42 de ani, diagnosticată cu cancer, acuză personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța că nu i-ar fi acordat îngrijirile necesare în timpul internării. Pacienta a murit în urmă cu o săptămână într-un spital privat, unde fusese transferată de rude, nemulțumite de modul în care era tratată în unitatea de stat., potrivit News.ro.

Pacienta a murit pe 7 ianuarie. FOTO Shutterstock
Pacienta a murit pe 7 ianuarie. FOTO Shutterstock

Potrivit familiei, femeia a fost internată la Spitalul Județean din Constanța pe 29 decembrie, însă starea ei ar fi fost gestionată necorespunzător. Rudele susțin că pacienta ar fi primit hrană solidă, deși medicii ar fi trebuit să îi administreze alimentație perfuzabilă, recomandată în cazul afecțiunii sale.

„Vrem să aflăm de ce o persoană cu afecţiunea ei a fost lăsată fără hrană, deşi familia a adus hrană perfuzabilă. Decesul ei a survenit într-un alt spital pentru că membrii familiei nu au mai suportat să vadă starea în care era, atât de neglijată şi au decis transferarea într-un alt spital unde, din păcate, a şi decedat”, a declarat avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail. 

Reacția Spitalului Județean

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a subliniat că pacienta nu se mai afla internată în unitate la data decesului, 7 ianuarie 2026, și că a demarat verificări interne pentru a analiza toate acuzațiile formulate.

Reprezentanții unității medicale au precizat că la nivelul spitalului sunt în curs verificări privind toate aspectele semnalate:

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va pune la dispoziţia instituţiilor abilitate toate documentele solicitate, în vederea clarificării situaţiei”.

Conducerea Spitalului a invocat și prevederile Legii 46/2003 privind drepturile pacientului, care stipulează că informațiile medicale rămân confidențiale chiar și după deces.

Alte acuzații la adresa spitalului

Spitalul Județean din Constanța se afla deja sub presiunea unui alt scandal, după ce familiile a doi copii au reclamat că aceștia au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în aceeași unitate medicală.

Într-un alt scandal recent care a vizat Spitalul Județean Constanța, fratele unui pacient care a suferit un anevrism a reclamat că nu există niciun medic de specialitate disponibil pentru astfel de situaţii grave. 

Constanţa

