Factorii de risc responsabili pentru o treime din cazurile de cancer: cum pot fi evitate milioane de îmbolnăviri

Mai mult de o treime dintre cazurile de cancer la nivel global ar putea fi prevenite prin eliminarea unor factori de risc cunoscuți, arată o amplă analiză realizată de Organizația Mondială a Sănătății.

Un nou raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că lupta împotriva cancerului nu ține doar de tratamente inovatoare, ci și de prevenție.

Potrivit analizei, peste 38% dintre toate cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial pot fi atribuite unor factori de risc modificabili, ceea ce înseamnă că milioane de îmbolnăviri ar putea fi evitate în fiecare an.

Datele se referă la anul 2022, când la nivel global au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer. Dintre acestea, aproximativ 30 de factori de risc prevenibili au fost identificați ca având o legătură directă cu apariția bolii.

Cele mai frecvente tipuri de cancer prevenibil au fost cele pulmonar, gastric și de col uterin, care împreună reprezintă aproape jumătate din totalul cazurilor ce ar putea fi evitate.

„Abordarea acestor cauze prevenibile reprezintă una dintre cele mai puternice oportunități de a reduce povara globală a cancerului”, a declarat Isabelle Soerjomataram, epidemiolog medical în cadrul OMS și autor principal al analizei, citată de ScientAlert.

În topul factorilor de risc: fumatul şi alcoolul

Fumatul rămâne, de departe, principalul factor de risc asociat cu apariția cancerului.

Conform raportului, consumul de tutun a fost responsabil pentru aproximativ 15% din toate cazurile noi de cancer înregistrate în 2022. Impactul este semnificativ mai mare în rândul bărbaților, unde fumatul a contribuit la 23% dintre noile diagnostice oncologice la nivel global.

Pe lângă fumat, poluarea aerului are un rol important în apariția anumitor tipuri de cancer, în special cel pulmonar, iar efectele sale diferă considerabil de la o regiune la alta. În Asia de Est, aproximativ 15% din cazurile de cancer pulmonar la femei au fost atribuite poluării aerului, în timp ce în Africa de Nord și Asia de Vest, circa 20% din cazurile de cancer pulmonar la bărbați au avut aceeași cauză.

Al doilea factor major de risc legat de stilul de viață este consumul de alcool. Acesta a fost asociat cu 3,2% din totalul cazurilor noi de cancer, echivalentul a aproximativ 700.000 de diagnostice într-un singur an.

La acestea se adaugă alți factori precum excesul ponderal, lipsa activității fizice, utilizarea tutunului fără fum, consumul de nucă de areca, alăptarea suboptimă, expunerea la radiații ultraviolete și numeroase riscuri profesionale.

Infecţiile

Infecțiile reprezintă, la rândul lor, o cauză importantă, fiind asociate cu aproximativ 10% din cazurile noi de cancer. În rândul femeilor, cea mai mare parte a cancerelor prevenibile este legată de infecția cu virusul papiloma uman (HPV), responsabil de apariția cancerului de col uterin.

Deși există un vaccin eficient împotriva HPV, acoperirea vaccinală rămâne scăzută în multe regiuni ale lumii.

Cancerul gastric apare mai frecvent la bărbați și este strâns legat de fumat, dar și de condițiile de viață precare, precum supraaglomerarea, igiena deficitară și accesul limitat la apă potabilă.

„Prin analizarea diferențelor dintre țări și grupuri de populație, putem oferi guvernelor și indivizilor informații mai precise, care să ajute la prevenirea multor cazuri de cancer înainte ca acestea să apară”, a subliniat coordonatorul echipei OMS pentru controlul cancerului și coautor al raportului.