Porci mistreți cu grăsime „albastru neon”. Ce suspectează cercetătorii și de ce carnea acestora nu trebuie consumată

Autoritățile din California au emis avertismente după ce unii vânători din Monterey County - SUA au raportat, în 2025, mai mulți porci mistreți ale căror țesuturi interne aveau o culoare neobișnuită, descrisă drept „albastru neon”. Descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la o posibilă contaminare, iar investigațiile ulterioare au confirmat prezența unui rodenticid (raticid) folosit în agricultură, potrivit ScienceAlert.

Dan Burton, specialist în controlul faunei sălbatice, a subliniat pentru Los Angeles Times că nu era vorba de o nuanță discretă, ci de un albastru intens, „blueberry blue”.

Analizele efectuate de autoritățile locale au arătat că animalele ingeraseră diphacinone, o substanță toxică folosită în otrăvurile pentru rozătoare, care sunt adesea colorate în albastru pentru a fi ușor de identificat. Utilizarea acestui compus e însă restricționată în California din 2024.

Reprezentanții Departamentului pentru Pește și Faună Sălbatică au avertizat că animalele vânate - precum porcii mistreți, cerbii, urșii sau gâștele - pot prezenta risc de contaminare dacă au consumat rodenticide.

Substanța, un anticoagulant de primă generație, provoacă hemoragii interne severe prin faptul că blochează mecanismele de reciclare a vitaminei K. Deși se degradează mai rapid decât rodenticidele de generație nouă, diphacinone poate rămâne în țesuturile animalelor chiar și după ce carnea a fost gătită.

Efectele acestor substanțe se propagă în lanțul trofic

Cazuri similare au fost semnalate și în trecut, iar specialiștii atrag atenția că efectele acestor substanțe se propagă în lanțul trofic. Prădătoare precum pumele, vulpile, păsările de pradă, sau specii aflate în pericol – inclusiv bufnița pătată de nord și vulpea San Joaquin – au fost găsite cu urme de toxine în organism.

Expunerea repetată la aceste substanțe poate afecta și sănătatea umană, fiind asociată cu tulburări neurologice, metabolice și chiar cu anumite tipuri de cancer.

Autoritățile din Monterey County au observat că porcii mistreți, animale omnivore și extrem de adaptabile, consumau atât rozătoarele otrăvite, cât și momeala destinată acestora. Colorantul albastru pare să se acumuleze în special în țesutul adipos, în timp ce carnea rămâne roz.

Specialiștii subliniază că utilizarea pe scară largă a pesticidelor continuă să provoace daune semnificative ecosistemelor, afectând specii care nu sunt țintă și contribuind la dezechilibre ecologice.

Organizațiile de mediu promovează metode alternative de control al dăunătorilor, precum gestionarea habitatelor, bariere fizice, capcane sau utilizarea prădătorilor naturali.

Departamentul pentru Faună Sălbatică din California îi încurajează pe cetățeni să raporteze către laboratorul specializat al instituției orice caz de animal sălbatic care are colorații anormale sau alte semne de contaminare.