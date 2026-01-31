Cum poate fi prevenit cancerul: strategii susținute de cercetare și dovezi științifice

Pe 4 februarie este marcată, în fiecare an, ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Această zi are o semnificație tot mai importantă mai ales că această boală cumplită devine tot mai răspândită. Aproape unul din cinci oameni face cancer. Sprecialiștii spun însă că există metode de a ne proteja.

Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivel mondial. Din cauza acestei boli cumplite, numai în anul 2020 au murit aproximativ 10 milioane de oameni pe tot Globul. Adică unul din șase decese pe Terra, este provocat de cancer.

În 2022, au fost înregistrate 20 de milioane de cazuri noi de cancer și 9,7 milioane de decese la nivel mondial. Aproximativ 1 din 5 persoane dezvoltă cancer pe parcursul vieții, cu rate de incidență mai mari în regiunile dezvoltate. Cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cel pulmonar, cancerul de sân la femei, cancerul colorectal, cancerul de prostată și cancerul de stomac. Până în 2050, se preconizează că numărul cazurilor va crește la 35 de milioane. Cu alte cuvinte este o problemă de sănătate publică, tot mai mare. Populația României este puternic afectată de creșterea incidenței cazurilor de cancer. La noi în țară, cancerul este a doua cauză de deces după bolile cardiovasculare, cu peste 100.000 de cazuri noi anual, majoritatea fiind la persoanele de peste 65 de ani.

România se confruntă cu o rată de mortalitate mai mare decât media UE, din cauza cancerului. De exemplu, la cancerul de col uterin suntem pe primul loc la nivel european, ca mortalitate. Se estimează că la nivel național incidența va crește cu peste 6% până în 2035. Tocmai de aceea marcarea, pe 4 februarie, a Zilei Mondiale a Luptei contra Cancerului are o semnificație aparte și trage un semnal de alarmă tot mai mare. Și asta fiindcă stă în puterea fiecărui individ să încerce prevenirea acestei boli.

Multe dintre cazurile de cancer pot fi prevenibile. Ele sunt provocate de un stil de viață nesănătos, de expunere la substanțe toxice și alți agresori asupra organismului uman. Până și predispoziția genetică la cancer poate fi combătută eficient, spun specialiștii. Tocmai de aceea medicii oncologi oferă câteva sfaturi esențiale, documentate științific, care ne pot ajuta să prevenim apariția unei forme de cancer.

Ce este cancerul? Atunci când mutațiile genetice pun stăpânire pe organism

În primul rând fiecare om ar trebui să știe ce este cancerul. Tocmai pentru a ști de ce să se ferească. Evident, așa cum recomandă psihologii, nu este sănătos să ne gândim obsesiv la posibilitatea de a face această boală și nici să nu facem o obsesie din prevenția ei. Pur și simplu, doar să cunoaștem riscurile și să abordăm un stil de viață care să ne păzească de complicații de tot felul. Conform specialiștilor oncologi cancerul este o boală în care unele celule ale corpului cresc necontrolat și se răspândesc în alte părți ale corpului.

„Cancerul poate apărea aproape oriunde în corpul uman, care este alcătuit din trilioane de celule. În mod normal, celulele umane cresc și se înmulțesc, printr-un proces numit diviziune celulară, pentru a forma celule noi, pe măsură ce organismul are nevoie de ele. Când celulele îmbătrânesc sau se deteriorează, acestea mor, iar celule noi le iau locul. Uneori, acest proces ordonat se întrerupe, iar celulele anormale sau deteriorate cresc și se înmulțesc atunci când nu ar trebui. Aceste celule pot forma tumori, care sunt noduli de țesut. Tumorile pot fi canceroase sau necanceroase”, precizează specialiștii de la National Cancer Institute din Statele Unite.

La un moment dat, dacă nu se intervine la timp, tumorile canceroase se răspândesc în țesuturile din apropiere sau le invadează și pot călători în locuri îndepărtate din corp pentru a forma noi tumori, proces numit metastază. Tumorile canceroase pot fi numite și tumori maligne. Multe tipuri de cancer formează tumori solide, dar cancerele de sânge, cum ar fi leucemiile, în general nu o fac.

Tumorile benigne nu se răspândesc în țesuturile din apropiere și nu le invadează. Când sunt îndepărtate, tumorile benigne de obicei nu cresc la loc, în timp ce tumorile canceroase uneori o fac. Totodată, aceeași specialiști spun că acele celule mutant, anormale care se formează, încep să păcălească sistemul imunitar și încearcă să pună stăpânire pe organism.

„Cresc în absența semnalelor care le spun să crească. Celulele normale cresc doar atunci când primesc astfel de semnale. Ignoră semnalele care în mod normal spun celulelor să se oprească din diviziune sau să moară (un proces cunoscut sub numele de moarte celulară programată sau apoptoză). Invadează în zonele din apropiere și se răspândesc în alte zone ale corpului. Celulele normale se opresc din creștere atunci când întâlnesc alte celule, iar majoritatea celulelor normale nu se mișcă prin corp. Comandă vaselor de sânge să crească spre tumori. Aceste vase de sânge furnizează tumorilor oxigen și nutrienți și elimină produsele reziduale din tumori. Se ascund de sistemul imunitar. Sistemul imunitar elimină în mod normal celulele deteriorate sau anormale. Păcălește sistemul imunitar pentru a ajuta celulele canceroase să rămână în viață și să crească. De exemplu, unele celule canceroase conving celulele imune să protejeze tumora în loc să o atace”, arată cei de la National Cancer Institute.

Nu în ultimul rând, aceeași specialiști descriu cancerul ca pe o boală genetică, adică este cauzată de modificări ale genelor care controlează modul în care funcționează celulele noastre, în special modul în care acestea cresc și se divid. Modificările genetice care cauzează cancerul pot apărea din cauza: erorilor care apar pe măsură ce celulele se divid, a deteriorării ADN-ului cauzat de substanțe nocive din mediu, cum ar fi substanțele chimice din fumul de tutun și razele ultraviolete de la soare sau au fost moștenite de la părinții noștri.

Există însă și o secțiune de vești bune. Și anume că această boală gravă poate fi prevenită cu metode la îndemâna oricui și care nu implică sacrificii notabile. Medicii oncologi au câteva sfaturi esențiale, documentate științifice, prin care cancerul poate fi prevenit eficient.

Zero fumat, limită la alcool

Primul sfat este clar renunțarea la fumat. Sau cei care nu au încercat până acuma acest viciu, să nu se apuce niciodată. Și asta fiindcă fumatul este principala cauză de producere a cancerului pulmonar, responsabil pentru peste 85% din cazuri. Acesta crește riscul, la fumători, de 15-30 de ori în comparație cu nefumătorii. Țigara conține peste 7.000 de substanțe chimice, inclusiv 70 de substanțe cancerigene cunoscute care deteriorează ADN-ul și provoacă inflamații cronice, contribuind la apariția tumorilor.

„Fumatul a fost asociat cu multe tipuri de cancer. Acesta include cancerul de plămâni, a cavității bucale, gât, laringe, pancreas, vezică urinară, col uterin și rinichi. Chiar și prezența fumului de țigară poate crește riscul de cancer pulmonar. O modalitate excelentă de a ajuta la prevenirea cancerului este să nu consumați tutun”, precizează specialiștii de la Mayo Clinic din Rochester, Minnesota, Statele Unite. Al doilea sfat este limitarea consumului de alcool. Adică un consum moderat. „Alcoolul este o cauză a cancerului și există anumite tipuri de cancer care sunt cel mai mult legate de alcool, inclusiv cancerul cerebal, cel de la nivel gâtului, unele tipuri de cancer esofagian, cancerul de sân, de ficat și chiar de colon”, precizează medicul oncolog Raishi Jain de la Fox Chase Cancer Center

Mâncare sănătoasă și echilibrată

Alimentația este un factor esențial spun medicii. Ar trebui să avem o dietă echilibrată, normală, care să acopere toate nevoile nutritive ale organismului. Nu trebuie să ținem diete minune sau să ne abținem în mod exagerat de la anumite produse. Regulile sunt destul de clare. „Este foarte important ce anume mâncăm. Avem nevoie de aminoacizi esențiali pe care organismul nu îi poate fabrica pe care îi ia doar din alimente. De asemenea avem nevoie de calorii pentru a desfășura activitățile fizice și pur și simplu pentru a supraviețui. Este important să consumăm alimente în mod echilibrat, din toate grupele alimentare”, precizează medicul Corneliu Saradan.

Alimentația echilibrată trebuie să respecte celebra piramida alimentară recomandată de nutriționiști, punând accent pe legume, fructe dar și alte plante. Acestea de obicei reduc riscul de cancer. Putem adăuga și lactate, carne, la meniu, dar în cantități mai reduse. Ar trebui să evităm, în schimb, alimentele extrem de procesate, cele zaharoase și carnea procesată. Totodată, trebuie să dăm o atenție sporită și cerealelor integrale, fasolei, plus alte produse bogate în compuși antioxidanți, cum ar fi fitochimicalele, care ajută la protejarea celulelor de daune. „Sunt 50 de alimente care ne ajută să luptăm împotriva cancerului. Sunt numeroase alimente, de la cartof, portocală, kiwi, și până la fel de fel alimente care conțin în principal vitamina C, A vitamina E și alți antioxidanți”, adaugă Corneliu Saradan.

O greutate normală și mișcare în fiecare zi

Totodată, o altă metodă de a ne proteja de cancer, metodă verificată științific, este mișcarea. Adică să facem sport, în fiecare zi. De la mers alert, la exerciții aerobice sau jocuri sportive care ne fac plăcere. Medicii spun că trebuie să facem între 45 și 60 de minute de sport, zilnic, pentru a fi sănătoși. „Considerăm că activitatea fizică are proprietăți antiinflamatorii”, precizează Raishi Jain.

În plus, medicii recomandă să evităm statul pe scaun perioade lungi de timp, deoarece activitățile sedentare cresc riscul de creștere în greutate. Dacă lucrați la birou, de exemplu, faceți o scurtă pauză de mers pe jos la fiecare oră. Și dacă tot am pomenit de greutate, medicii spun că o metodă extraordinară de a ne păzi de cancer este controlul greutății. Adică ar trebuie să ne facem, singuri, indicele de masă corporal și a vedea dacă ne încadrăm în limitele normale. Dacă nu, trebuie să luăm măsuri. „Obezitatea este un factor de risc pentru multe tipuri de cancer. Creează o stare de inflamație cronică, ceea ce poate afecta funcționarea celulară și poate crește riscul mutațiilor ADN care declanșează cancerul”, explică oncologul american.

Pentru a ajunge la greutatea normală nu trebuie să apelăm la diete minune sau să ne înfometăm, că ajungem să facem mai mult rău. Ideal este să facem sport, să limităm porțile de mâncare și să renunțăm la mâncare nesănătoasă. Nu în ultimul rând să apelăm la specialiști dacă ne luptăm cu probleme de sănătate care cauzează obezitate. Specialiștii recomandă de asemenea un somn odihnitor, dar și o reducere a nivelului de stres, prin diferite metode, de la rugăciune sau meditație, până la activități care ne fac plăcere și ne relaxează.