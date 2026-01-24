search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Singurul tip de cancer a cărui rată de decese nu a scăzut în ultimii ani. Ce spun cercetătorii

0
0
Publicat:

Un nou studiu arată că numărul cazurilor de deces în urma cancerului la adulții sub 50 de ani au scăzut cu 44% în ultimele trei decenii, însă excepția semnificativă o reprezintă creșterea mortalității din cauza cancerului de colon. Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer, în ultimele 3 decenii. 

Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer. FOTO: Shutterstock
Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer. FOTO: Shutterstock

Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer în perioada 1990–2023 și au constatat că decesele prin cancer de colon au crescut cu puțin peste 1% anual, devenind principala cauză de deces prin cancer și pentru bărbați, și pentru femei.

În același timp, alte cauze majore de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani – inclusiv cancerul pulmonar, leucemia și cancerul de sân – au scăzut cu până la 6% anual.

Dr. William Dahut, oncolog și director științific la American Cancer Society, a declarat pentru ABC News că tratamentele mai bune contribuie semnificativ la creșterea speranței de viață a pacienților.

„Mai mult de jumătate din îmbunătățiri se datorează terapiilor mai eficiente”, a spus el. De asemenea, reducerea consumului de tutun a contribuit la o scădere anuală de 5,7% a deceselor prin cancer pulmonar, cancerul pulmonar fiind, în 1990, principala cauză de deces prin cancer la adulții sub 50 de ani, dar acum ocupă locul patru.

Deși numărul femeilor diagnosticate cu cancer de sân a crescut, decesele asociate au scăzut în medie cu 1,4% anual. Totuși, cancerul de sân rămâne principala cauză de deces prin cancer la femeile tinere. Decesele prin cancer de col uterin au scăzut ușor, cu aproximativ 0,5% pe an, rămânând a treia cauză de deces prin cancer la femeile tinere.

Vaccinarea împotriva HPV, HPV fiind principala cauză a cancerului de col uterin, este disponibilă din 2006, iar controalele periodice sunt recomandate atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cel de col uterin.

Cercetătorii și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la creșterea mortalității prin cancer colorectal la tineri, fără a exista o cauză clară.

„Nu m-a surprins complet, deși evoluează mai rapid decât mă așteptam. Este legat fie de factori de mediu, fie de stilul de viață”, a explicat Dr. Dahut. El recomandă ca medicii să recomande screeningul regulat și să urmărească simptomele, chiar și la pacienții de vârstă mijlocie, întrucât peste 75% dintre cazurile noi de cancer colorectal la tineri sunt diagnosticate în stadii avansate, când tratamentul este mai puțin eficient.

Persoanele cu risc mediu ar trebui să înceapă screeningul la 45 de ani, iar cei cu istoric familial de cancer colorectal sau alți factori de risc ar trebui să facă teste mai devreme.

Dr. Dahut subliniază că, per ansamblu, vestea este bună: „Este mult mai puțin probabil ca o persoană să moară din cauza cancerului. O scădere de 44% (în ultimele 3 decenii) este un număr remarcabil.”

Studiul a fost realizat de American Cancer Society și citat de Dr. Joseph Wendt, medic rezident în sănătate publică și medicină preventivă la Icahn School of Medicine din cadrul Mount Sinai. Rezultatele studiului au fost publicate în revista medicală de specialitate JAMA.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va IMPUNE în februarie 2026. Va avea parte de BANI, succes și iubire cât cuprinde
gandul.ro
image
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
mediafax.ro
image
Negocieri în derulare! Dinamo, anunț uriaș despre trei jucători, inclusiv eroul Raul Opruț: „E o parte importantă din proiect”
fanatik.ro
image
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
observatornews.ro
image
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Crima din Cenei scoate la iveală noi detalii tulburătoare. Ce au descoperit anchetatorii despre băiatul de 13 ani
playtech.ro
image
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători de la FCSB: „Am pus la ruletă câte 20.000 de dolari pe 4 numere!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Negocierile Rusia–Ucraina–SUA continuă. Principalul motiv de blocaj în negocierile de pace de la Abu Dhabi
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!