Singurul tip de cancer a cărui rată de decese nu a scăzut în ultimii ani. Ce spun cercetătorii

Un nou studiu arată că numărul cazurilor de deces în urma cancerului la adulții sub 50 de ani au scăzut cu 44% în ultimele trei decenii, însă excepția semnificativă o reprezintă creșterea mortalității din cauza cancerului de colon. Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer, în ultimele 3 decenii.

Cercetătorii au analizat peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer în perioada 1990–2023 și au constatat că decesele prin cancer de colon au crescut cu puțin peste 1% anual, devenind principala cauză de deces prin cancer și pentru bărbați, și pentru femei.

În același timp, alte cauze majore de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani – inclusiv cancerul pulmonar, leucemia și cancerul de sân – au scăzut cu până la 6% anual.

Dr. William Dahut, oncolog și director științific la American Cancer Society, a declarat pentru ABC News că tratamentele mai bune contribuie semnificativ la creșterea speranței de viață a pacienților.

„Mai mult de jumătate din îmbunătățiri se datorează terapiilor mai eficiente”, a spus el. De asemenea, reducerea consumului de tutun a contribuit la o scădere anuală de 5,7% a deceselor prin cancer pulmonar, cancerul pulmonar fiind, în 1990, principala cauză de deces prin cancer la adulții sub 50 de ani, dar acum ocupă locul patru.

Deși numărul femeilor diagnosticate cu cancer de sân a crescut, decesele asociate au scăzut în medie cu 1,4% anual. Totuși, cancerul de sân rămâne principala cauză de deces prin cancer la femeile tinere. Decesele prin cancer de col uterin au scăzut ușor, cu aproximativ 0,5% pe an, rămânând a treia cauză de deces prin cancer la femeile tinere.

Vaccinarea împotriva HPV, HPV fiind principala cauză a cancerului de col uterin, este disponibilă din 2006, iar controalele periodice sunt recomandate atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cel de col uterin.

Cercetătorii și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la creșterea mortalității prin cancer colorectal la tineri, fără a exista o cauză clară.

„Nu m-a surprins complet, deși evoluează mai rapid decât mă așteptam. Este legat fie de factori de mediu, fie de stilul de viață”, a explicat Dr. Dahut. El recomandă ca medicii să recomande screeningul regulat și să urmărească simptomele, chiar și la pacienții de vârstă mijlocie, întrucât peste 75% dintre cazurile noi de cancer colorectal la tineri sunt diagnosticate în stadii avansate, când tratamentul este mai puțin eficient.

Persoanele cu risc mediu ar trebui să înceapă screeningul la 45 de ani, iar cei cu istoric familial de cancer colorectal sau alți factori de risc ar trebui să facă teste mai devreme.

Dr. Dahut subliniază că, per ansamblu, vestea este bună: „Este mult mai puțin probabil ca o persoană să moară din cauza cancerului. O scădere de 44% (în ultimele 3 decenii) este un număr remarcabil.”

Studiul a fost realizat de American Cancer Society și citat de Dr. Joseph Wendt, medic rezident în sănătate publică și medicină preventivă la Icahn School of Medicine din cadrul Mount Sinai. Rezultatele studiului au fost publicate în revista medicală de specialitate JAMA.