Italia introduce reguli noi pentru turiștii din trei destinații populare: schimbări în Capri, Florența și Dolomiți

Italia introduce noi reguli pentru trei dintre cele mai populare destinații ale sale, în încercarea de a reduce supraaglomerarea, limitând grupurile mari, restricționând mesele în aer liber și încurajând vizitele lente și respectuoase.

Italia nu duce niciodată lipsă de reguli, iar anul acesta trei dintre cele mai căutate destinații din țară — Capri, Florența și un sat montan din Dolomiți — au introdus noi măsuri menite să gestioneze supraaglomerarea turistică, scrie publicația AFAR.

Capri limitează grupurile organizate

Aproximativ 13.000 de persoane trăiesc permanent în Capri, iar în zilele de vârf din sezonul estival, până la 50.000 de vizitatori sosesc cu barca sau feribotul rapid, de peste trei ori populația locală, aglomerând străduțele înguste, punctele de belvedere și piețele.

Începând cu vara anului 2026, grupurile organizate vor fi limitate la 40 de persoane, decizie aprobată în unanimitate de consiliul local. Pentru grupurile mai mari de 20 de persoane, difuzoarele sunt interzise, iar vizitatorii vor folosi căști wireless.

Ghizii nu mai pot folosi umbrele colorate sau pancarte pentru a conduce grupurile; acestea trebuie să folosească acum un panou discret. De asemenea, sunt interzise autocolantele lipite de unii operatori pe vizitatori, care, odată dezlipite, se răspândesc pe străzi.

Capri reglementează vizitele încă din anii 1960, când purtarea saboților de lemn și ascultatul radiourilor în public erau interzise. Noile reguli sunt mai puțin dramatice, dar semnificative.

„Este un act de responsabilitate care reflectă viziunea noastră pentru o insulă mai locuibilă,” a declarat Lorenzo Coppola, președintele Federalberghi Capri, asociația locală a proprietarilor de hoteluri și operatorilor turistici. „Noile reguli pentru grupurile organizate sunt instrumente indispensabile pentru decongestionarea zonelor critice, precum Piazza Umberto I și portul Marina Grande, redând spațiu de respirație traseelor pietonale.”

Florența limitează mesele în aer liber

Începând cu începutul anului 2026, Florența a interzis servirea mesei în aer liber pe 60 de străzi din centrul istoric protejat UNESCO, inclusiv Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi, Via Roma și Via Maggio. Alte 73 de străzi vor fi supuse unor reguli stricte: fără prelate din plastic, fără publicitate și fără iluminat colorat. Aplicarea regulamentului este în curs, iar zeci de amenzi au fost emise în primele săptămâni ale lunii martie.

Italia, tot mai scumpă pentru turiști: noi taxe și restricții în marile orașe. Cât costă doar să intri în Veneția

Coral Sisk, scriitoare culinară din Florența și fondatoare a Curious Appetite, companie ce organizează tururi gastronomice în Italia, consideră interdicția „o sabie cu două tăișuri”.

Ea spune: „Ca localnic, îmi place să stau afară primăvara și toamna — evident, vrem să ne bucurăm de aceste bulevarde și piețe superbe și să mâncăm în aer liber — dar înțeleg necesitatea de a reduce aglomerația și obstacolele pentru vehiculele esențiale, precum ambulanțele și camioanele de livrare. Străzile devin prea aglomerate.”

Un sat din Dolomiți încurajează vizitele lente

Satul Santa Maddalena, ascuns în Val di Funes, un loc pitoresc din Tirolul de Sud, pare prea frumos pentru a fi adevărat, dar, ca multe locuri superbe, a devenit viral.

Biserica a ajuns pe rețelele sociale chineze după ce a fost inclusă pe cartele SIM distribuite de un operator mobil chinez acum peste 10 ani, iar ceea ce era o descoperire a drumeților a devenit o destinație turistică majoră, frecventată mai ales de vizitatori de o zi, nu de cei care rămân mai mult.

Într-un interviu pentru ziarul local Il Dolomiti, primarul comunei Funes, Peter Pernthaler, subliniază că drumul din Santa Maddalena este îngust și că zona trebuie să găsească soluții pentru ca locuitorii și turiștii să se poată deplasa liber, fără blocaje. Cu aproximativ 600 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf, majoritatea doar fac o poză și pleacă, iar situația scăpa de sub control. „Avem nevoie de ordine, atât pentru cei care locuiesc aici, cât și pentru cei care vin să facă poza tradițională și apoi să plece,” spune el.

Începând cu mai 2026, turiștii vor trebui să parcheze mai departe și să plătească o taxă de parcare.

„Vizitatorii de o zi sunt în continuare bineveniți în Santa Maddalena,” spune Fabian Messner, manager al Hotel Fines, situat în sat. Inițiativa nu restricționează accesul general, ci doar o mică parte a zonei, controlată prin bariere pentru a împiedica mașinile să ajungă până la biserică și să folosească drumurile foarte înguste. Satul speră la ceva mai greu de legislat: „Ne dorim ca oaspeții să încetinească ritmul, să petreacă ziua aici, să descopere cultura, produsele locale și natura și să trăiască experiența cu respect, nu doar să facă o poză și să plece”, explică Messner.

Cei care rămân mai mult timp pot explora Val di Funes, desemnată prima destinație Slow Food Travel din Tirolul de Sud, vizitând ferme funcționale, cabane montane și traseul Adolf Munkel de sub vârfurile Odle.