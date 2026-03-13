search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Italia introduce reguli noi pentru turiștii din trei destinații populare: schimbări în Capri, Florența și Dolomiți

0
0
Publicat:

Italia introduce noi reguli pentru trei dintre cele mai populare destinații ale sale, în încercarea de a reduce supraaglomerarea, limitând grupurile mari, restricționând mesele în aer liber și încurajând vizitele lente și respectuoase.

Capri este printre locațiile în care au fost introduse noi reguli FOTO Adobestock
Capri este printre locațiile în care au fost introduse noi reguli FOTO Adobestock

Italia nu duce niciodată lipsă de reguli, iar anul acesta trei dintre cele mai căutate destinații din țară — Capri, Florența și un sat montan din Dolomiți — au introdus noi măsuri menite să gestioneze supraaglomerarea turistică, scrie publicația AFAR.

Capri limitează grupurile organizate

Aproximativ 13.000 de persoane trăiesc permanent în Capri, iar în zilele de vârf din sezonul estival, până la 50.000 de vizitatori sosesc cu barca sau feribotul rapid, de peste trei ori populația locală, aglomerând străduțele înguste, punctele de belvedere și piețele.

Începând cu vara anului 2026, grupurile organizate vor fi limitate la 40 de persoane, decizie aprobată în unanimitate de consiliul local. Pentru grupurile mai mari de 20 de persoane, difuzoarele sunt interzise, iar vizitatorii vor folosi căști wireless.

Ghizii nu mai pot folosi umbrele colorate sau pancarte pentru a conduce grupurile; acestea trebuie să folosească acum un panou discret. De asemenea, sunt interzise autocolantele lipite de unii operatori pe vizitatori, care, odată dezlipite, se răspândesc pe străzi.

Capri reglementează vizitele încă din anii 1960, când purtarea saboților de lemn și ascultatul radiourilor în public erau interzise. Noile reguli sunt mai puțin dramatice, dar semnificative.

„Este un act de responsabilitate care reflectă viziunea noastră pentru o insulă mai locuibilă,” a declarat Lorenzo Coppola, președintele Federalberghi Capri, asociația locală a proprietarilor de hoteluri și operatorilor turistici. „Noile reguli pentru grupurile organizate sunt instrumente indispensabile pentru decongestionarea zonelor critice, precum Piazza Umberto I și portul Marina Grande, redând spațiu de respirație traseelor pietonale.”

Florența limitează mesele în aer liber

Începând cu începutul anului 2026, Florența a interzis servirea mesei în aer liber pe 60 de străzi din centrul istoric protejat UNESCO, inclusiv Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi, Via Roma și Via Maggio. Alte 73 de străzi vor fi supuse unor reguli stricte: fără prelate din plastic, fără publicitate și fără iluminat colorat. Aplicarea regulamentului este în curs, iar zeci de amenzi au fost emise în primele săptămâni ale lunii martie.

Italia, tot mai scumpă pentru turiști: noi taxe și restricții în marile orașe. Cât costă doar să intri în Veneția
Imagine din Florența FOTO Shutterstock
Imagine din Florența FOTO Shutterstock

Coral Sisk, scriitoare culinară din Florența și fondatoare a Curious Appetite, companie ce organizează tururi gastronomice în Italia, consideră interdicția „o sabie cu două tăișuri”.

Ea spune: „Ca localnic, îmi place să stau afară primăvara și toamna — evident, vrem să ne bucurăm de aceste bulevarde și piețe superbe și să mâncăm în aer liber — dar înțeleg necesitatea de a reduce aglomerația și obstacolele pentru vehiculele esențiale, precum ambulanțele și camioanele de livrare. Străzile devin prea aglomerate.”

Un sat din Dolomiți încurajează vizitele lente

Satul Santa Maddalena, ascuns în Val di Funes, un loc pitoresc din Tirolul de Sud, pare prea frumos pentru a fi adevărat, dar, ca multe locuri superbe, a devenit viral.

Biserica a ajuns pe rețelele sociale chineze după ce a fost inclusă pe cartele SIM distribuite de un operator mobil chinez acum peste 10 ani, iar ceea ce era o descoperire a drumeților a devenit o destinație turistică majoră, frecventată mai ales de vizitatori de o zi, nu de cei care rămân mai mult.

Munții Dolomiți
Munții Dolomiți

Într-un interviu pentru ziarul local Il Dolomiti, primarul comunei Funes, Peter Pernthaler, subliniază că drumul din Santa Maddalena este îngust și că zona trebuie să găsească soluții pentru ca locuitorii și turiștii să se poată deplasa liber, fără blocaje. Cu aproximativ 600 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf, majoritatea doar fac o poză și pleacă, iar situația scăpa de sub control. „Avem nevoie de ordine, atât pentru cei care locuiesc aici, cât și pentru cei care vin să facă poza tradițională și apoi să plece,” spune el.

Începând cu mai 2026, turiștii vor trebui să parcheze mai departe și să plătească o taxă de parcare.

„Vizitatorii de o zi sunt în continuare bineveniți în Santa Maddalena,” spune Fabian Messner, manager al Hotel Fines, situat în sat. Inițiativa nu restricționează accesul general, ci doar o mică parte a zonei, controlată prin bariere pentru a împiedica mașinile să ajungă până la biserică și să folosească drumurile foarte înguste. Satul speră la ceva mai greu de legislat: „Ne dorim ca oaspeții să încetinească ritmul, să petreacă ziua aici, să descopere cultura, produsele locale și natura și să trăiască experiența cu respect, nu doar să facă o poză și să plece”, explică Messner.

Cei care rămân mai mult timp pot explora Val di Funes, desemnată prima destinație Slow Food Travel din Tirolul de Sud, vizitând ferme funcționale, cabane montane și traseul Adolf Munkel de sub vârfurile Odle.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Revelația sezonului în SuperLiga, subvenții uriașe de la Primărie! Ponderea salariilor în venituri: 95%! Radiografie financiară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?