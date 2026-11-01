Lista medicamentelor compensate ar putea fi actualizată până la sfârșitul acestui an, când ar urma să fie introduse noi tratamente pentru pacienții din România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a solicitat organizarea unei întâlniri cu reprezentanții instituțiilor responsabile și ai producătorilor de medicamente, pentru accelerarea procedurilor administrative.

Ministrul Alexandru Rogobete Foto: FB

La discuții sunt așteptați reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și ai producătorilor de medicamente inovative și generice.

„Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”, a transmis Alexandru Rogobete, duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul Sănătății a amintit că, în mandatul anterior, lista medicamentelor compensate a fost actualizată de două ori, fiind operate peste 80 de modificări. Acestea au vizat atât introducerea unor medicamente noi, cât și extinderea indicațiilor terapeutice pentru tratamentele deja existente.

Noi medicamente compensate până la sfârșitul anului

Alexandru Rogobete spune că își propune ca, până la finalul anului 2026, să fie incluse noi medicamente pe lista celor compensate, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamentele de care au nevoie.

„Accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative”, a afirmat ministrul.

Acesta a subliniat că prioritatea Ministerului Sănătății trebuie să fie accesul pacienților la tratamente, indiferent de dificultățile administrative sau de contextul politic.