Ministrul Alexandru Rogobete anunță că 37 de medicamente noi intră pe lista celor compensate. Ce pacienți pot beneficia de acestea

Ministerul Sănătății a publicat un nou proiect de Hotărâre de Guvern care extinde lista medicamentelor compensate cu 37 de molecule noi. Măsura vizează pacienți cu boli grave și cronice, de la afecțiuni neurologice și cardiovasculare până la boli rare și oncologice.

Ministerul Sănătății face un pas important pentru pacienții din România, anunțând publicarea în transparență decizională a unui proiect de Hotărâre de Guvern prin care 37 de molecule noi vor fi introduse în lista medicamentelor compensate.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a postat informaţia vineri, 10 octombrie, pe pagina sa de Facebook.

„Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern care permite includerea în listele de medicamente compensate a 37 de molecule, atât molecule noi în terapie, cât și medicamente cu indicații extinse și generice mai accesibile. Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienților din România soluții reale, moderne și sustenabile”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, această actualizare este parte dintr-un proces amplu de reformă în sănătate, care include investiții în infrastructură, digitalizare, criterii de performanță pentru spitale și o distribuire echitabilă a resurselor.

„Toate reformele din ultimele luni [...] au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient și pentru personalul medical. Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecțiuni grave sau cronice”, a ţinut să puncteze ministrul.

Ce bolnavi pot beneficia de aceste noi medicamente compensate

Lista tratamentelor vizate acoperă o gamă largă de boli, de la afecțiuni neurologice și cardiovasculare până la patologii rare și oncologice.

* Neurologie: terapii moderne pentru migrenă cronică și forme rare de epilepsie rezistentă, care îmbunătățesc calitatea vieții pacienților.

* Boli cardiovasculare și metabolice: medicamente inovatoare pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială, cu efecte importante în reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral.

* Oftalmologie: tratamente pentru degenerescență maculară și edem macular diabetic, menite să prevină pierderea vederii.

* Boli inflamatorii și autoimune: acces extins la terapii pentru boala Crohn, colită ulcerativă, spondilită anchilozantă, dermatită atopică, artropatie psoriazică și astm sever.

* Oncologie: molecule noi și indicații extinse pentru cancerul de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie și mielom multiplu, incluzând imunoterapii și tratamente țintite.

* Boli rare: tratamente inovatoare pentru angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie și trombocitopenii severe, pentru care anterior nu existau opțiuni compensate.

* HIV: combinații moderne cu eficiență crescută și aderență îmbunătățită la tratament.

Ministrul a explicat că actualizarea include atât terapii complet noi, cât și extinderi de indicații și medicamente generice, selectate conform criteriilor de prioritizare pentru un echilibru între inovație și sustenabilitate.

„Lista completă poate fi găsită pe pagina de internet a Ministerului Sănătății. Reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți, iar Încrederea ne face BINE!”, a încheiat Alexandru Rogobete.