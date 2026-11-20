Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Compania Națională Unifarm au încheiat un acord de colaborare prin care autoritățile încearcă să prevină situațiile în care pacienții nu își mai pot găsi medicamentele prescrise. Instituțiile vor face schimb de informații despre consumul de medicamente, stocurile disponibile și posibilitățile de aprovizionare, pentru a estima mai bine necesarul de achiziții și importuri.

Medicamente farmacii Foto: Pexels

Acordul a fost încheiat la inițiativa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, și are ca obiectiv sprijinirea continuității tratamentelor, în special în cazul medicamentelor care nu mai pot fi asigurate temporar prin canalele obișnuite de distribuție.

Colaborarea vizează trei categorii de medicamente: cele autorizate pentru nevoi speciale, cele autorizate pentru punere pe piață, dar aflate în discontinuitate, precum și medicamentele esențiale incluse în Ordinul ministrului Sănătății nr. 1.323/2021, care se confruntă cu probleme de aprovizionare.

În cazul medicamentelor autorizate pentru punere pe piață și al celor esențiale, vor fi luate în considerare informările transmise de Ministerul Sănătății și/sau de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

CNAS va transmite date despre consumul de medicamente

Potrivit acordului, CNAS va furniza Unifarm, la solicitare, date statistice agregate și complet anonimizate privind consumul medicamentelor vizate, înregistrat anterior în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Informațiile vor putea cuprinde cantitățile de medicamente utilizate, substanța activă, concentrația, forma farmaceutică și distribuția consumului pe județe, în limita datelor disponibile în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

Pe baza acestor informații, Unifarm va putea realiza analize pentru estimarea cantităților necesare și pentru planificarea achizițiilor și importurilor. Astfel, compania va avea la dispoziție date care să o ajute să identifice mai bine necesarul de medicamente și să susțină aprovizionarea în situațiile în care există riscul întreruperii tratamentelor.

La rândul său, Unifarm va transmite CNAS, la cerere, informații despre stocurile proprii, disponibilitatea medicamentelor la furnizori și termenele în care cantitățile identificate ar putea fi puse la dispoziție.

Compania va comunica, de asemenea, stadiul demersurilor de aprovizionare pentru medicamentele pentru care CNAS a solicitat informații.

Datele pacienților nu vor fi transmise către Unifarm

Reprezentanții instituțiilor precizează că schimbul de informații nu va permite identificarea pacienților. Datele furnizate de CNAS vor avea exclusiv caracter statistic și vor fi complet anonimizate.

Acestea vor putea fi utilizate numai în scopurile prevăzute în acord, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri comerciale sau transmiterea către terți.

„Acest acord susține dialogul și cooperarea instituțională în beneficiul pacienților, cu accent pe accesul la medicamente. Schimbul de informații poate contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor de aprovizionare”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS.

La rândul său, directorul general al Companiei Naționale Unifarm, dr. Adrian Marius Dobre, a subliniat importanța asigurării continuității tratamentelor.

„Pentru pacienții din România, este important ca tratamentul prescris să poată fi urmat fără întreruperi. Această nevoie rămâne un reper în activitatea Unifarm și în demersurile noastre de aprovizionare cu medicamente”, a afirmat acesta.