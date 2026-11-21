Farmaciile din România au eliberat cu 6,7 milioane mai puține cutii de medicamente fără rețetă și suplimente în trimestrul al treilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul medicamentelor prescrise a crescut ușor. În total, valoarea produselor eliberate a urcat cu 605 milioane de lei într-un singur trimestru, diferență explicată în principal de scumpirea medicamentelor pe rețetă și de creșterea valorii acestora.

Farmaciile au eliberat cu 6,7 milioane mai puține cutii fără rețetă. Foto: Shutterstock

În trei luni, farmaciile din România au eliberat 152,2 milioane de cutii, cu 3,9% mai puține decât cu un an înainte, potrivit unei analize realizate de Adevărul Financiar pe baza studiului Pharma & Hospital Report al Cegedim. Valoarea lor a urcat însă cu 7,9%, la 8,30 miliarde de lei. Toate sumele din raport sunt calculate la prețul de intrare în farmacie, adică la prețul la care farmacia cumpără produsele pe care le eliberează ulterior pacienților.

Ce au cumpărat oamenii mai rar din farmacii

Cea mai mare schimbare se vede la produsele pe care oamenii le pot cumpăra fără prescripție medicală. În trimestrul al treilea din 2025, farmaciile eliberaseră 57,5 milioane de cutii din această categorie. Un an mai târziu, numărul lor a coborât la 50,8 milioane. Cegedim grupează aici medicamentele fără rețetă și suplimentele alimentare. Cât din diferența de 6,7 milioane de cutii revine fiecăreia dintre cele două categorii rămâne necunoscut.

Scăderea începuse înainte de vară și s-a temperat pe parcursul anului. În primul trimestru din 2026, farmaciile au eliberat cu 17,4% mai puține cutii fără rețetă decât în aceleași luni din 2025. În al doilea trimestru, diferența s-a redus la 15,5%, iar în al treilea, la 11,7%. Tendința se vede și pe o perioadă mai lungă. Din octombrie 2025 până în septembrie 2026, farmaciile au eliberat 217,1 milioane de cutii fără rețetă, cu 13,3% mai puține decât în cele 12 luni precedente. În același interval, numărul cutiilor pe rețetă a scăzut cu doar 1,4%.

Ce au observat farmaciile și producătorii

Producătorul Antibiotice Iași descria încă în raportarea pentru primul trimestru două decizii pe care le-au luat cumpărătorii în condiții de inflație și incertitudine economică. Unii au ales produse mai ieftine. Alții au amânat cumpărături pe care le considerau neesențiale. Potrivit companiei, schimbarea s-a simțit în special la produsele fără prescripție, printre care suplimentele alimentare.

La jumătatea anului, Ropharma, companie care operează farmacii și distribuie medicamente, observa la rândul său o scădere a consumului de produse fără rețetă „pe fondul presiunilor economice și al modificării comportamentului de cumpărare al consumatorilor”.

De unde vin cele 605 milioane de lei în plus

În cazul medicamentelor prescrise de medici, farmaciile au eliberat 101,5 milioane de cutii în trimestrul al treilea din 2026, cu 0,5% mai multe decât cu un an înainte, pe o bază comparabilă. Valoarea lor a urcat cu 12,6%, de la 5,78 la 6,50 miliarde de lei. Potrivit calculelor Adevărul Financiar, medicamentele pe rețetă au adus astfel un plus de aproximativ 727 de milioane de lei. În același timp, valoarea medicamentelor fără rețetă și a suplimentelor a coborât cu aproximativ 122 de milioane. După scăderea acestei sume, diferența pentru toate produsele eliberate de farmacii a fost de 605 milioane de lei.

Una din trei cutii eliberate în vara și la începutul toamnei lui 2026 conținea în continuare un produs fără rețetă. Ponderea acestor produse era însă mai mică atunci când calculul se făcea în lei. În trimestrul al treilea din 2025, din fiecare 100 de lei cât valorau produsele eliberate de farmacii, aproximativ 25 de lei reveneau medicamentelor fără rețetă și suplimentelor. Un an mai târziu, le mai reveneau aproximativ 22 de lei.

Cât valora, în medie, o cutie la intrarea în farmacie

Potrivit calculelor Adevărul Financiar, o cutie de medicamente fără rețetă sau de suplimente valora, în medie, 35,5 lei la intrarea în farmacie în iulie-septembrie 2026, față de 33,4 lei cu un an înainte. La medicamentele prescrise, media pe cutie a crescut de la 57,1 la 64,1 lei. Mediile rezultă din împărțirea valorii fiecărei categorii la numărul de cutii eliberate în trimestrul respectiv.