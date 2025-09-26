search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Colegiului Medicilor spune că e nevoie de o regândire a strategiei privind combatarea infecțiilor nosocomiale: „Cosmetizările nu rezolvă problema”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale, spun reprezentanții Colegiului Medicilor din România după decesele de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

CMR spune că e nevoie de o regândire a strategiei privind aceste infecții. FOTO Shutterstock
CMR spune că e nevoie de o regândire a strategiei privind aceste infecții. FOTO Shutterstock

„Trebuie să depășim stadiul declarațiilor și al intențiilor - «vrem să facem» - și să trecem la fapte concrete, implementând și controlând efectiv procedurile, să trecem 'de la hârtie', la a pune în aplicare și a urmări respectarea acestora. Toate aceste lucruri nu se pot îndeplini fără investiții reale în infrastructură. Cosmetizările sau lucrările superficiale nu rezolvă problema. Vedem cu toții că încă ne confruntăm cu situații critice”, a susținut CMR într-un comunicat remis vineri Agerpres.

Amintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit, vineri, despre cazul celor șase copii cu vârsta mai mică de un an care erau internați la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele zile, aceștia fiind infectați cu bacteria Serratia marcescens.

„În cazul tragic al copiilor internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași, transmitem condoleanțe familiilor îndoliate. Este esențial să se clarifice, în acest caz, ce s-a întâmplat, dar, în același timp, astfel de incidente, care apar cu o anumită frecvență, reflectă un minus major în sistem, pe care trebuie să-l recunoaștem. Trebuie să se analizeze responsabilitățile și să se identifice clar măsurile prin care astfel de tragedii să nu se mai repete” se arată în comunicat.

„Este necesar ca rolul medicului epidemiolog să fie luat cu adevărat în seamă”

În opinia reprezentanților CMR, combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale trebuie abordată pe mai multe paliere simultan:

- construcția de infrastructură medicală conformă, cu circuite funcționale, care ajută la combaterea infecțiilor nosocomiale;

- refacerea corespunzătoare a infrastructurii existente, acolo unde este posibil, fără soluții superficiale, poate o regândire a circuitelor în spitalele unde se identifică probleme;

- dotarea cu echipamente care să permită un diagnostic rapid al infecțiilor;

- respectarea strictă a procedurilor medicale în vederea limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

- controlul eficient al utilizării antibioticelor, în special în spitale;

- asigurarea în toate spitalele a unui număr optim de medici epidemiologi, cu rol în supravegherea și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

- formarea profesională continuă a personalului medical, dar și a celui auxiliar, pe tema prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale și a normelor de igienă;

- obligativitatea respectării procedurilor care limitează transmiterea infecțiilor: de la igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, la măsurile de asepsie care însoțesc fiecare manevră;

- respectarea și verificarea calității dezinfectanților și a materialelor sanitare utilizate;

- asigurarea numărului adecvat de personal medical angajat în secțiile cu risc, pentru a limita pe de o parte contactul unui asistent sau medic cu mai mulți pacienți, dar pe de altă parte și să ofere timp personalului medical pentru proceduri laborioase, necesare înainte și după atingerea pacienților infectați sau colonizați;

- controlul frecvent al procedurilor de curățenie și dezinfecție aplicate, mai ales în secțiile cu risc;

- respectarea procedurilor de diagnostic precoce și raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

- timpi prevăzuți în activitatea personalului medical pentru însușirea și verificarea însușirii cunoștințelor ce țin de prevenirea infecțiilor asociate îngrijirii medicale.

„Toate acestea se pot face cu efort susținut, cu finanțare corespunzătoare, dar, poate cel mai important, cu o direcție strategică ce trebuie respectată, cu termene clare de punere în aplicare. Infecțiile asociate asistenței medicale provoacă tragedii. (...) Considerăm că este necesar ca rolul medicului epidemiolog să fie luat cu adevărat în seamă - bineînțeles, medicul să fie implicat, profesionist, corect și prompt în raportare - și să se țină cont de măsurile pe care acesta le impune la nivelul unității medicale.

Vă asigur că instituția Colegiul Medicilor din România va susține orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii și pentru a controla eficient infecțiile asociate asistenței medicale. Și, pentru a trece de la declarații la fapte, aștept orice fel de propunere concretă de la instituțiile cu rol în sănătatea publică și competență în gestionarea infecțiilor asociate asistenței medicale și vă asigur de tot efortul CMR în sprijinul sănătății pacientului și al profesiei medicale”, a transmis prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, citată în comunicatul de pres)

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Singurele zodii care vor avea cel mai mare noroc în următoarele 10 zile. Vine perioada lor de glorie
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei pentru copii. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de ochelari
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate