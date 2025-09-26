search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Mărturia mamei unei fetițe care a murit la Spitalul „Sf Maria" din Iași: „Credeam că e cea mai sterilă unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă"

Publicat:

Dezvăluiri tulburătoare în cazul celor șase copii care au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Mama unei fetițe de 12 ani a povestit ce nereguli grave sunt în unitatea medicală, acuzând lipsa măsurilor de siguranță.

Mama fetiței de 12 ani, care a murit vineri, a vorbit la Digi24. FOTO: arhivă
Mama fetiței de 12 ani, care a murit vineri, a vorbit la Digi24. FOTO: arhivă

„Dacă o asistentă își ia botoșeii înainte de a intra în salon, halatul și după aia iese și vine alta care nu e echipată, nu înțelegeam rostul la acele echipamente. Una da și una nu. Credeam că e cea mai sterilă și curată unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă”, a declarat Oana Ivașciuc, mama fetiței, pentru Digi24. Femeia mai spune că fiica sa ar fi contractat bacteria în primele zile de internare, posibil prin cateter.

Potrivit mărturiei sale, copilul a avut nevoie ulterior de transfuzie de sânge și trombocite, iar starea i s-a deteriorat rapid. „Acum realizez că acolo practic se murea”, a spus femeia.

„De miercuri încoace a fost nevoie și de transplant de sânge și de trombocite și tot felul de analize și medicamente tot timpul. Ea a fost destul de puternică până acum și aseară starea ei era încă bună, dar lor li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”, a mai declarat femeia la Digi24.

Anchetă epidemiologică în spital

DSP Iași a deschis o anchetă epidemiologică în urma deceselor de la ATI, iar conducerea spitalului a precizat că bacteria identificată este sensibilă la antibiotice și că internările au fost limitate încă din 16 septembrie 2025.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat situația drept „inacceptabilă”, acuzând faptul că primul caz a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar ministerul a fost informat după 13 zile de la apariția primului caz.

„Am dispus de urgență un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, a avertizat ministrul.

Unde se găsește și ce boli cauzează Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie răspândită la nivel mondial, prezentă în apă, sol, plante și pe suprafețe umede, dar care se întâlnește mai des în mediul spitalicesc, mai ales în secțiile de terapie intensivă. Pacienții supuși procedurilor invazive – intubație, dializă, utilizarea cateterelor – sunt cei mai vulnerabili la pătrunderea bacteriei în organism.

