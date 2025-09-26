search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Ministrul Sănătății merge personal la Iași pentru ancheta de la spitalul unde au murit șase copii: „Sunt revoltat. Profund revoltat”

Publicat:

Alexandru Rogobete a anunțat vineri seara că a plecat spre Iași, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde va urma o anchetă după moartea a șase copii care s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seara că a luat mai multe decizii în cazul tragediei de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde șase copii și-au pierdut viața. Ministrul acuză complicități, faptul că nu s-au făcut raportări la timp și se declară revoltat de situația creată.

”Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că „dispare de la sine” — nu sunt erori: este complicitate.

Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților — transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate

Am luat decizii clare:

Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași.

Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.

Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

Protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale. Ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. NU, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume.

Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil”, a scris Rogobete pe Facebook.

Ministrul a anunțat că toți cei responsabili vor răspunde și a anunțat că este deja în drum spre Iași, de unde va comunica fiecare detaliu al anchetei.

”Vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă.

Mă îndrept către Iași pentru transparență și claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni - NU MAI ”MERGE ȘI ASA”!

Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată”, a mai scris Alexandru Rogobete.

Copiii decedați la Iași erau nou-născuți sau aveau vârste de până la opt ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

Potrivit Ziarul de Iași, deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat până pe 24 septembrie, când conducerea spitalului a decis suspendarea temporară a admiterii pacienților.

