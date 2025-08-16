Legislația privind infecțiile nosocomiale va fi schimbată. Rogobete: „Cazurile nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea legislației privind infecțiile asociate asistenței medicale, cu scopul de a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele de raportare și control. „Infecțiile nosocomiale – nu se mai ascund!”, spune Rogobete în începutul informării.

„Schimbăm legislația pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale”, a transmis ministrul, sâmbătă seară, 16 august, într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că infecțiile asociate asistenței medicale trebuie raportate, înregistrate și controlate, nu ascunse.

„Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni aflați deja într-o situație vulnerabilă. În România, timp de ani de zile, aceste infecții au fost tratate ca un subiect tabu. Din această cauză, pacienții au pierdut încrederea, iar medicii au fost puși sub o presiune uriașă. Este momentul să schimbăm acest lucru”, a explicat ministrul.

Printre modificările aduse recent legislației se numără:

- normele de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;

- metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale;

- atribuțiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical;

- metodologii specifice de monitorizare a acestor situații și de protecție a personalului și pacienților.

De asemenea, Ministerul Sănătății va pune în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale, inițiat prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” și care va fi extins la toate unitățile ce tratează pacienți critici, în special cei cu arsuri grave.

„Pacienții din România merită spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm! Încrederea ne face bine!”, a mai declarat ministrul Rogobete.