Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
„Copiii mor, iar statul ridică din umeri”. Tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași stârnește revoltă pe Internet: „Stat eșuat”, „țară disfuncțională”

Publicat:

Moartea mai multor copii internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, în urma unui focar de infecție cu bacteria Serratia marcescens, a declanșat un val de indignare pe platforma Reddit.

Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria, Iași. Foto: Arhiva Adevărul
Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria, Iași. Foto: Arhiva Adevărul

Comentariile, adunate din cinci topicuri care dezbat același subiect, conturează o imagine de neîncredere profundă în capacitatea statului român de a gestiona sănătatea publică.

Spitale vechi, cârpite cu milioane de euro prin lucrări umflate la preț de firme de partid, dezinfectanți neconformi și condiții improprii – rezultatul? Copii morți”, acuză un utilizator.

Un altul susține că problema nu este doar corupția, ci și lipsa de organizare: „Nu e doar corupție, e haos instituțional. Toți fac cum le trece prin cap, nu există responsabilizare și proceduri clare.

Se aduce în discuție și finanțarea insuficientă: „România are printre cele mai mici bugete pentru sănătate din Uniunea Europeană. Oricât am vorbi de corupție, fără bani în plus nu se va schimba nimic.

În paralel, alți comentatori atrag atenția asupra infecțiilor nosocomiale și a lipsei de controale: „Poți să faci spitale noi, dacă duci același personal, în câteva luni vei avea aceleași probleme. Statul nu se asigură că medicii și asistentele respectă protocoalele.

Revolta față de mușamalizările repetate este puternică: „Personalul și managementul ascund infecțiile nosocomiale, poate și din presiuni politice. Dar asta e criminal.”

Tonul este adesea unul de sarcasm: „Într-o țară normală ar pleca la pușcărie. La noi, vinovații pleacă acasă și revin a doua zi la muncă.” Sau: „Solidaritate! Să ne tripleze contribuțiile la sănătate.

Politicienii locali sunt ținta atacurilor directe. Președintele Consiliului Județean Iași este acuzat că numește „pile politice” în conducerea spitalelor și direcționează banii publici către firme de partid. „Ei oricum se tratează în străinătate, nu le pasă de spitalele românești”, notează un comentator.

Mulți fac comparații cu alte priorități bugetare: „Dăruiește Viață a construit un spital cu 30 de milioane de euro. Primăria Iași a investit mai mult în fotbal, panseluțe și borduri.” Altcineva punctează: „Avem biserici și o catedrală de jumătate de miliard de euro, dar nu spitale pentru copii.

Dincolo de sarcasm, se regăsesc și mesaje de empatie: „Au murit deja șase copii acolo. Nu-mi pot imagina ce e în acele familii acum.

La final, putem spune că majoritatea reacțiilor este amară: „Stat eșuat”, „țară complet disfuncțională” și „România, mereu la periferia civilizației” sunt formule repetate de mulți dintre participanții la discuții.

Știri Interne

Top articole

