Alexandru Rogobete acuză Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași că nu a raportat la timp focarul de infecție. Au fost aplicate primele sancțiuni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „nu a luat măsurile necesare la timp” și „nu a informat DSP conform legii”. Declarațiile au fost făcute în urma tragediei de la unitatea medicală, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI.

Potrivit ministrului, primul caz de infecție a apărut pe 13 septembrie, însă DSP Iași a fost notificată abia pe 19 septembrie, când în spital erau deja patru pacienți infectați.

Conducerea spitalului susține însă că a raportat primele trei cazuri pe 15 septembrie.

„Datele noastre preliminare arată că spitalul nu a luat măsurile necesare la timp de izolare la nivelul secției de Terapie Intensivă și nu a transmis informările și raportările în timp util către DSP, conform legislației în vigoare”, a punctat ministrul Rogobete la Digi24.

Ministrul a anunțat că a trimis de urgență la Iași șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat, împreună cu echipe tehnice, pentru a evalua situația.

„După apariția a trei cazuri se declară focar și atunci sigur că se instituie măsuri epidemiologice speciale, însă ei trebuiau să raporteze și să monitorizeze de la apariția primului caz. Faptul că am ajuns la 5 zile, la 6 zile distanță să raporteze și iată că Ministerul Sănătății află de această situație astăzi în 26, deci practic la 13 zile distanță, mi se pare o lipsă de profesionalism care sigur că va fi investigată”, a afirmat oficialul.

Primele sancțiuni au fost deja aplicate: epidemiologul spitalului și medicul ATI au primit câte o amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor, iar unitatea sanitară a fost sancționată cu 50.000 de lei.

Totodată, corpul A al secției ATI a fost închis temporar, iar programul de vizită modificat. Rogobete a precizat că, până miercuri, va fi finalizat un raport de control, iar în funcție de concluzii „vor fi demişi directorul DSP și directorul spitalului, precum și alte persoane implicate”.

Ministrul a adăugat că, deși nu există încă o confirmare medico-legală a legăturii directe dintre bacterie și decese, investigațiile continuă.

În prezent, trei copii infectați sunt în viață și primesc îngrijiri medicale – unul la Spitalul „Marie Curie” din București și doi la Iași. Starea lor este stabilă, potrivit datelor transmise Ministerului Sănătății.