Ariel Velasquez-Morales, un cetățean salvadorian care a câștigat un premiu de un milion de dolari la Loteria din Massachusetts, a fost arestat în East Boston. ICE susține că pe numele său există din 2014 un ordin de îndepărtare din SUA.

Bilet de loterie Foto: Shutterstock

Un bilet răzuibil de 10 dolari i-a adus lui Ariel Velasquez-Morales un premiu de un milion de dolari, dar, la scurt timp după ce fotografia sa cu cecul câștigător a fost făcută publică, bărbatul a fost arestat de agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE). Reținerea a avut loc marți, 24 noiembrie, în East Boston, potrivit CNN.

În weekendul anterior arestării, Loteria din Massachusetts publicase o fotografie în care Velasquez-Morales zâmbea și ținea în mâini un cec supradimensionat. Pe rețelele sociale, utilizatorii îl felicitaseră pentru câștig. Biletul norocos fusese cumpărat de la un magazin din East Boston, același cartier în care a fost reținut.

Bărbatul a ales plata premiului într-o singură tranșă, în valoare de 650.000 de dolari înainte de impozitare.

ICE afirmă că Velasquez-Morales, cetățean din El Salvador, a intrat ilegal în Statele Unite în 2013, prin Valea Rio Grande din Texas. Potrivit agenției, polițiștii de frontieră i-au înmânat atunci o notificare de prezentare în fața unui judecător de imigrare și l-au eliberat, oferindu-i o listă de furnizori de asistență juridică gratuită.

Un judecător de imigrare a dispus îndepărtarea sa din SUA în 2014, însă bărbatul a rămas în țară, susține ICE. Agenția a anunțat că acesta va rămâne în custodie până la punerea în aplicare a măsurii.

„Se pare că norocul i s-a terminat”, a declarat Micah Bock, director adjunct pentru afaceri publice al ICE, în comunicatul prin care a fost anunțată arestarea.

Nu se știe dacă publicarea fotografiei și a informațiilor despre câștig a atras atenția agenților de imigrări.