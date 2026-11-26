Numărul concedierilor colective a crescut cu aproape 27% în România, iar angajații care își pierd locul de muncă găsesc tot mai greu alternative. În primele opt luni din 2026, 10.451 de salariați au fost disponibilizați colectiv, față de 8.251 în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În același interval, 208 angajatori au notificat intenția de a concedia 22.146 de persoane, însă notificările nu înseamnă că toate aceste disponibilizări au fost și puse în aplicare.

Salariații au o serie de drepturi în cazul concedierilor colective Foto: Freepik

Piața muncii oferă și mai puține alternative celor care rămân fără serviciu. În trimestrul al treilea din 2026, angajatorii aveau 27.300 de posturi vacante, cu 4.300 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. În aceste condiții, pentru salariații care primesc vestea unei restructurări devine important să știe ce obligații are angajatorul, ce documente trebuie să primească și ce pot face dacă procedura nu respectă legea.

O restructurare poate însemna pentru angajați pierderea locului de muncă, dar nu și a drepturilor prevăzute de lege. Angajatorul trebuie să respecte o procedură de consultare și notificare, să acorde preaviz și să comunice motivele concedierii. Salariații pot avea dreptul la compensații, pot contesta decizia și pot solicita indemnizație de șomaj. Contează însă ce documente semnează, ce scrie în contractul colectiv de muncă și când depun cererile către autorități.

Când o companie anunță că își reduce activitatea sau închide un departament, angajații nu află întotdeauna din prima zi dacă vor fi concediați. De multe ori, procesul începe cu un anunț intern despre reorganizare, urmat de discuții cu sindicatul sau reprezentanții salariaților. Abia ulterior sunt stabilite posturile eliminate și persoanele vizate.

Această perioadă este importantă pentru salariați. Ei pot cere informații despre criteriile de selecție, pot verifica dacă există posturi disponibile în companie și pot afla dacă au dreptul la plăți compensatorii. De asemenea, trebuie să fie atenți la documentele pe care li se cere să le semneze. O demisie sau o încetare a contractului prin acordul părților nu are aceleași consecințe ca o concediere pentru motive care nu țin de persoana angajatului.

Codul muncii stabilește reguli distincte pentru concedierile colective, tocmai pentru că acestea afectează simultan un număr mare de persoane și pot avea consecințe importante asupra pieței muncii dintr-o localitate sau dintr-un sector economic.

Când devine o restructurare concediere colectivă

Faptul că o companie renunță la mai mulți angajați nu înseamnă automat că aplică procedura concedierii colective. Legea stabilește praguri în funcție de dimensiunea angajatorului și de numărul contractelor încetate într-un interval de 30 de zile calendaristice.

Concedierea este colectivă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

angajatorul care are între 21 și 99 de salariați concediază cel puțin 10 persoane;

angajatorul care are între 100 și 299 de salariați concediază cel puțin 10% din personal;

angajatorul care are cel puțin 300 de salariați concediază minimum 30 de persoane.

În calcul sunt luate concedierile dispuse din motive care nu țin de persoana angajatului. Legea include și anumite încetări ale contractelor de muncă inițiate de angajator din motive care nu țin de salariat, dacă există cel puțin cinci concedieri propriu-zise.

O companie poate decide să închidă o fabrică, să transfere o parte din activitate, să automatizeze anumite operațiuni sau să reducă numărul de posturi din cauza scăderii comenzilor. Acestea pot fi motive economice, tehnologice sau de reorganizare care justifică desființarea unor locuri de muncă.

Dar angajatorul trebuie să poată demonstra că postul a fost desființat efectiv și că măsura are o cauză reală și serioasă. Dacă, după plecarea angajatului, compania păstrează în fapt aceeași poziție, cu aceleași atribuții, dar sub o altă denumire, legalitatea concedierii poate fi pusă în discuție.

De aceea, un angajat care primește vestea că postul său va dispărea ar trebui să afle dacă este vorba despre o restructurare reală, ce departamente sunt afectate și dacă atribuțiile sale vor fi preluate de alte persoane sau eliminate.

Ce se întâmplă înainte ca angajații să primească deciziile de concediere

În cazul unei concedieri colective, angajatorul nu poate trece direct la emiterea deciziilor individuale. Mai întâi trebuie să informeze și să consulte sindicatul sau, dacă nu există un sindicat, reprezentanții salariaților.

Consultarea nu este doar o formalitate. Compania trebuie să prezinte motivele pentru care intenționează să reducă personalul, numărul și categoriile de angajați care ar putea fi afectați, perioada în care ar urma să aibă loc concedierile și criteriile pe baza cărora vor fi selectate persoanele.

Tot în această etapă trebuie discutate măsurile prin care compania ar putea evita disponibilizările sau reduce numărul celor care își pierd locul de muncă. Pot fi analizate transferul pe alte posturi, recalificarea, redistribuirea angajaților în alte departamente sau alte soluții de reorganizare.

Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot formula propuneri pentru evitarea ori limitarea concedierilor în termen de 10 zile calendaristice de la primirea notificării. Angajatorul trebuie să răspundă în scris și motivat, în cel mult cinci zile calendaristice de la primirea propunerilor.

Pentru angajat, această etapă este momentul în care poate cere să afle ce alternative există în companie și dacă sunt disponibile posturi pentru care are pregătirea necesară. Dacă există un sindicat, salariații pot solicita reprezentanților acestuia informații despre discuțiile purtate cu angajatorul și despre propunerile făcute pentru limitarea concedierilor.

Dacă decide să continue disponibilizările, angajatorul trebuie să transmită o notificare către inspectoratul teritorial de muncă și agenția pentru ocuparea forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor de concediere. O copie a notificării este transmisă și sindicatului sau reprezentanților salariaților.

În anumite situații, dacă măsura ar putea afecta semnificativ funcționarea unor activități sau dacă apar circumstanțe care impun modificarea calendarului, angajatorul poate solicita inspectoratului teritorial de muncă reducerea perioadei de 30 de zile. Aceasta nu înseamnă însă că poate ignora procedura de consultare.

Cum sunt aleși angajații care pleacă

Unul dintre cele mai sensibile momente ale unei restructurări este stabilirea persoanelor care vor fi concediate. Angajații pot lucra în același departament, pot avea funcții similare și pot îndeplini atribuții apropiate, dar nu toți vor fi neapărat disponibilizați.

Angajatorul trebuie să aplice criteriile de selecție prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Criteriile trebuie comunicate în cadrul procedurii de consultare și trebuie să apară în deciziile individuale de concediere.

În practică, angajații ar trebui să ceară explicații despre modul în care au fost stabilite criteriile și cum au fost aplicate în departamentul lor. Dacă firma invocă performanța profesională, trebuie să poată explica evaluarea folosită. Dacă sunt luate în calcul vechimea, calificările sau alte criterii prevăzute în contractul colectiv, acestea trebuie aplicate conform regulilor stabilite.

O întrebare importantă este dacă angajatorul a analizat posibilitatea ocupării unui alt post disponibil. Codul muncii prevede că decizia de concediere trebuie să includă lista locurilor de muncă vacante din unitate și termenul în care salariatul poate opta pentru un post, în condițiile legii.

Dacă nu există locuri vacante, acest lucru trebuie menționat în decizie. Dacă există posturi, angajatul poate solicita informații despre cerințele lor și despre posibilitatea de a fi transferat pe o poziție compatibilă cu pregătirea sa.

Preavizul: când începe și ce drepturi are angajatul în această perioadă

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor au dreptul la un preaviz de cel puțin 20 de zile lucrătoare. Contractul individual de muncă rămâne în vigoare în această perioadă, ceea ce înseamnă că angajatul continuă să primească salariul și beneficiază de drepturile prevăzute în contract.

Preavizul îi oferă salariatului timp pentru a-și căuta un alt loc de muncă și pentru a pregăti documentele necesare după încetarea contractului. În același timp, angajatorul trebuie să respecte obligațiile obișnuite privind plata salariului, contribuțiile și celelalte drepturi contractuale.

Dacă angajatorul nu acordă preavizul prevăzut de lege sau nu îl respectă, salariatul poate invoca acest lucru într-o eventuală contestație. Întreruperea activității sau faptul că angajatul nu mai este chemat la sediu nu înseamnă automat că perioada de preaviz a dispărut. Situația trebuie verificată în raport cu documentele comunicate și cu prevederile legale.

Este importantă și diferența dintre notificarea autorităților și preavizul individual. Cele 30 de zile calendaristice reprezintă termenul procedural înainte de emiterea deciziilor de concediere, în timp ce cele 20 de zile lucrătoare reprezintă perioada minimă de preaviz acordată salariatului.

Salariile compensatorii nu sunt garantate automat tuturor angajaților

Pentru mulți salariați, una dintre principalele preocupări este dacă vor primi salarii compensatorii și câte. În România, Codul muncii nu stabilește un pachet obligatoriu, cu un număr fix de salarii, pentru toate concedierile colective.

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Articolul 67 prevede că salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Prin urmare, existența și valoarea plăților compensatorii depind de documentele aplicabile fiecărei companii. Unele contracte colective prevăd un număr de salarii în funcție de vechimea în firmă. Alte companii pot negocia pachete speciale pentru o anumită restructurare, iar unele pot oferi compensații suplimentare prin acorduri individuale.

Angajații trebuie să verifice contractul colectiv de muncă și să ceară angajatorului o situație scrisă a sumelor pe care urmează să le primească. Dacă firma propune un acord prin care salariatul acceptă încetarea contractului în schimbul unei plăți, trebuie verificat dacă suma oferită acoperă toate drepturile care i s-ar cuveni în cazul concedierii și ce alte efecte are documentul.

Plățile compensatorii nu înlocuiesc salariul pentru perioada lucrată și nici compensarea concediului de odihnă neefectuat. La încetarea contractului, angajatorul trebuie să achite drepturile salariale restante și să compenseze în bani zilele de concediu neefectuate, în condițiile legii.

De ce nu este recomandat să semnezi demisia dacă postul este desființat

În timpul restructurărilor, angajaților li se poate propune să plece prin demisie sau prin acordul părților. Uneori, compania prezintă această variantă ca pe o simplificare administrativă sau ca pe o condiție pentru plata unei sume compensatorii.

Cele trei situații nu sunt însă echivalente.

În cazul concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului, inițiativa aparține angajatorului, care trebuie să respecte procedura legală. În cazul demisiei, inițiativa aparține angajatului. Încetarea prin acordul părților presupune acceptul ambelor părți asupra datei și condițiilor plecării.

Diferența poate afecta accesul la indemnizația de șomaj. Legea nr. 76/2002 prevede acordarea indemnizației persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, dacă îndeplinesc și celelalte condiții. Demisia și acordul părților nu reprezintă, de regulă, temeiuri pentru acordarea acesteia.

Înainte de a semna, angajatul ar trebui să verifice dacă suma oferită este prevăzută într-un document scris, când va fi plătită, dacă include toate drepturile restante și dacă prin acord renunță la posibilitatea de a contesta anumite aspecte ale încetării contractului. Dacă nu înțelege consecințele documentului, poate solicita timp pentru analiză și consultanță juridică.

Un document de încetare a contractului nu trebuie semnat doar pentru că angajatorul susține că este o formalitate. Salariatul poate cere o copie și poate solicita explicații înainte de a-și exprima acordul.

În ce situații poate fi contestată concedierea

Angajatul poate contesta decizia dacă apreciază că desființarea postului nu este reală, că motivele economice sau organizatorice nu sunt justificate ori că angajatorul nu a respectat procedura legală.

Pot fi verificate mai multe aspecte: dacă au avut loc consultările obligatorii, dacă autoritățile au fost notificate, dacă preavizul a fost acordat, dacă au fost aplicate corect criteriile de selecție și dacă decizia individuală conține toate informațiile cerute de lege.

Contestația se depune la tribunalul competent în materia conflictelor de muncă. Termenul general pentru contestarea măsurilor unilaterale privind încetarea contractului individual de muncă este de 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a luat cunoștință de măsură.

În cazul în care instanța constată că decizia a fost nelegală sau netemeinică, poate dispune anularea concedierii și obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care salariatul ar fi beneficiat.

Dacă solicită acest lucru, angajatul poate fi reintegrat pe postul ocupat anterior. Dacă nu dorește să revină în companie, poate solicita doar anularea deciziei și plata drepturilor stabilite de instanță, în condițiile legii.

Într-un astfel de caz, documentele primite de la angajator, contractul individual și colectiv de muncă, evaluările profesionale și corespondența referitoare la restructurare pot fi importante pentru susținerea contestației. Termenul de 45 de zile este unul care trebuie urmărit atent, astfel încât salariatul să nu piardă posibilitatea de a se adresa instanței.

Cum se obține indemnizația de șomaj după concediere

După încetarea contractului, persoana concediată poate solicita indemnizație de șomaj dacă îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002.

Una dintre condițiile principale este să fi realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării cererii. Solicitantul trebuie, de asemenea, să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri din activități autorizate sub nivelul indicatorului social de referință, să nu îndeplinească condițiile de pensionare și să fie înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă.

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Cererea se depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței. Documentele solicitate includ actul de identitate, actele de studii și calificare, documentele privind încetarea raportului de muncă și documentele necesare stabilirii stagiului de cotizare și a bazei de calcul.

Termenul de depunere este important. Dacă cererea este înregistrată în cel mult 10 zile de la încetarea contractului, indemnizația se acordă de la data încetării raportului de muncă. Dacă solicitarea este depusă după cele 10 zile, dar în interiorul termenului legal de 12 luni, plata începe de la data înregistrării cererii.

Durata acordării indemnizației depinde de stagiul de cotizare: șase luni pentru un stagiu de cel puțin un an, nouă luni pentru un stagiu de cel puțin cinci ani și 12 luni pentru un stagiu mai mare de zece ani.

Indemnizația nu este egală cu ultimul salariu încasat. Cuantumul se stabilește în funcție de indicatorul social de referință și, în anumite situații, de stagiul de cotizare și veniturile persoanei. De aceea, angajații ar trebui să solicite AJOFM informații despre suma estimată și documentele necesare înainte de depunerea dosarului.

Ce ajutor oferă agențiile de ocupare după concedierile colective

Persoanele care rămân fără loc de muncă pot solicita mai mult decât indemnizația de șomaj. Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă oferă servicii de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui nou loc de muncă și acces la programe de formare profesională.

În cazul concedierilor colective, angajatorul trebuie să informeze agenția pentru ocuparea forței de muncă despre disponibilizările preconizate. Salariații vizați pot beneficia de servicii de preconcediere, prin care primesc informații despre locurile de muncă disponibile, cerințele angajatorilor, posibilitățile de recalificare și condițiile pentru obținerea indemnizației de șomaj.

Consilierea profesională poate fi utilă mai ales pentru persoanele care au lucrat mulți ani în aceeași companie sau într-un sector în care numărul angajărilor scade. În funcție de profilul profesional, acestea pot fi îndrumate către cursuri de calificare sau recalificare și către angajatori care caută personal cu experiență similară.

Serviciile disponibile și condițiile de acces pot fi verificate la agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul de domiciliu sau reședință.

Ce trebuie să facă angajatul în primele 10 zile după încetarea contractului

Primele zile după concediere sunt importante și din punct de vedere administrativ. Pentru a nu pierde drepturi sau termene, salariatul ar trebui să verifice dacă a primit decizia de concediere, dacă i-au fost achitate toate drepturile și dacă are documentele necesare pentru dosarul de șomaj.

Înainte de plecarea din companie, este util să solicite documentele care atestă vechimea și veniturile, o situație a concediului de odihnă rămas și confirmarea plății eventualelor compensații. Dacă există neclarități privind salariile restante sau sumele promise, acestea trebuie cerute în scris.

După încetarea contractului, următorul pas este înregistrarea la AJOFM și depunerea cererii pentru indemnizația de șomaj, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Depunerea în termen de 10 zile permite acordarea indemnizației de la data încetării contractului.

În paralel, fostul angajat poate solicita consiliere profesională, poate verifica ofertele disponibile și se poate înscrie la cursuri de formare. Dacă apreciază că disponibilizarea a fost făcută cu încălcarea legii, trebuie să urmărească termenul de 45 de zile pentru contestarea deciziei.