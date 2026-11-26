Un fost președinte de stat a anunțat că ar putea intra în greva foamei, după ce patronul unei televiziuni apropiate de el a fost reținut de poliție, fiind suspectat de provocarea panicii și tulburarea ordinii publice. Fostul lider susține că dosarul este motivat politic și spune că este pregătit să refuze inclusiv ajutorul medicilor.

Clădirea parlamentului sârb cu steaguri naționale Foto: Pexels

Este vorba de Aleksandar Vucic, fostul președinte al Serbiei, care a a făcut anunțul la câteva ore după ce poliția l-a reținut pe Dragan J. Vucicevic, patronul Informer TV, în apropierea sediului televiziunii din Belgrad.

„Este doar o chestiune de timp până când voi intra în greva foamei. Odată ce încep, nu mai există cale de întoarcere”, a declarat fostul președinte, potrivit publicațiilor sârbe Vreme și Alo.

Vucic a afirmat că va refuza inclusiv ajutorul medicilor. „Le voi interzice în scris medicilor să-mi acorde orice ajutor și voi fi complet hotărât. Va fi lupta mea împotriva lor”, a spus acesta.

El a mai dezvăluit că și-a avertizat familia și apropiații să fie „pregătiți pentru ce este mai rău”, susținând că presiunile ar putea continua și că se așteaptă inclusiv la posibilitatea de a fi arestat. Nu a precizat, însă, când ar putea începe greva foamei, potrivit clashreport.

Aleksandar Vucic, fostul președinte al Serbiei, Foto: EPA-EFE

Întrebat dacă patronul Informer TV este un deținut politic, Vučić a răspuns afirmativ. El a descris dosarul drept unul care vizează o „infracțiune verbală” și a susținut că jurnalistul este anchetat „pentru că a spus ceva”, nu pentru fapte de corupție sau alte infracțiuni.

De ce a fost reținut patronul televiziunii

Parchetul din Belgrad a anunțat că Dragan J. Vučićević a fost reținut pentru cel mult 48 de ore, fiind suspectat de provocarea panicii și tulburarea ordinii publice pe o perioadă îndelungată, precum și de obstrucționarea justiției.

Jurnalistul a fost audiat joi dimineață de un procuror, la Palatul de Justiție din Belgrad. Câteva sute de susținători s-au adunat în fața instituției, printre aceștia numărându-se și parlamentarii Ana Brnabić și Aleksandar Mirkovic. După audiere, procurorii pot decide eliberarea sa sau pot solicita instanței arestarea preventivă.

Ancheta vizează mai multe emisiuni și declarații difuzate în perioada 2023-2026. Printre acestea se numără afirmații privind iminența unor evenimente sângeroase, dar și declarații din octombrie 2026 despre o presupusă „criză a ostaticilor” în fața sediului redacției.

În dosar este menționată și o declarație făcută în direct: „Poliția, bateți-i, rupeți-le coastele!”.

Acuzația de obstrucționare a justiției se referă la un incident din 8 aprilie 2025, când Vučićević ar fi obstrucționat activitatea unui procuror din Belgrad prin insulte și prin publicarea pe site-ul Informer a unei solicitări a procuraturii.

Serbia, în plină schimbare politică

Reținerea patronului Informer vine la o lună după ce Lista Studenților a câștigat 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare, punând capăt celor 14 ani de guvernare ai Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de Aleksandar Vucic.

Serbia se pregătește, de asemenea, pentru alegeri prezidențiale anticipate, care trebuie organizate până la 27 decembrie. Aleksandar Vucic, care a demisionat din funcția de președinte în septembrie, nu mai poate candida pentru un nou mandat, din cauza limitei constituționale de două mandate.