Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc a deschis un proces la Tribunalul București prin care solicită suspendarea efectelor deciziei conducerii PNL care prevede excluderea din grupurile parlamentare a celor care nu își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului. Demersul vine la o zi după ce a fost exclusă din grupul senatorilor liberali.

Nicoleta Pauliuc a deschis un proces la Tribunalul București. Foto: Inquam / GEORGE CALIN

Procesul a fost înregistrat miercuri la Tribunalul București și are ca obiect „ordonanță președințială suspendare efecte Dc.61/08.11.2026 BPN-PNL”. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 9 decembrie, notează Agerpres.

Nicoleta Pauliuc a fost exclusă miercuri, alături de senatoarea Monica Anisie, din grupul PNL de la Senat, după ce cele două au refuzat să renunțe la procesele intentate anterior partidului. Totodată, ele au fost înlocuite cu alți liberali în comisiile parlamentare din care făceau parte.

Decizia conducerii PNL, contestată în instanță

Pe 8 noiembrie, Biroul Politic Național al PNL a decis că parlamentarii liberali care au contestat în instanță hotărârile partidului au la dispoziție zece zile pentru a-și retrage acțiunile și pentru a-și clarifica poziția politică. În caz contrar, aceștia riscau să fie excluși din grupurile parlamentare.

Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat că parlamentarii care au dat partidul în judecată trebuie să renunțe la procese, în caz contrar urmând să suporte consecințele stabilite de conducerea formațiunii.

Un alt parlamentar liberal cere anularea hotărârii

Nicoleta Pauliuc nu este singurul parlamentar care a contestat în instanță decizia conducerii PNL. Deputatul Ciprian Pandea a deschis, pe 18 noiembrie, tot la Tribunalul București, un proces prin care solicită anularea hotărârii care prevede excluderea din grupurile parlamentare a celor care nu își retrag acțiunile împotriva partidului.

Ciprian Pandea fusese înlocuit, la începutul lunii noiembrie, de la conducerea organizației județene PNL Călărași.

În total, 16 liberali au atacat în instanță decizii ale conducerii partidului. Printre aceștia se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe și Sebastian Rusu.

Demersurile în instanță vizează inclusiv hotărârile prin care au fost sancționați pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

Conflictul juridic din interiorul PNL are ca punct de referință și decizia Tribunalului București din 13 iulie, când instanța a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al partidului. Printre acestea se aflau cele privind realegerea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte, poziția formațiunii de a nu mai forma o coaliție cu PSD și excluderea liberalilor care ar susține sau ar participa la formarea unui guvern alături de social-democrați.