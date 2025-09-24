Două cunoscute fundații promit tratament preventiv anti-HIV accesibil în țările cu venituri mici și medii, din 2027

Medicamente generice pentru tratamentul preventiv împotriva HIV, pe bază de Lenacapavir injectabil, vor fi disponibile începând din 2027 la prețul de 40 de dolari pe an, în peste 100 de țări cu venituri mici și medii, au anunţat Unitaid și Fundația Gates.

Unitaid și Fundația Gates au anunțat un acord istoric care va permite distribuirea de medicamente generice pe bază de Lenacapavir injectabil, un tratament preventiv împotriva HIV, la doar 40 de dolari pe an. Disponibile începând din 2027, aceste medicamente vor ajunge în peste 100 de țări cu venituri mici și medii, potrivit AFP.

Carmen Perez Casas, directoarea departamentului anti-HIV din cadrul Unitaid, a subliniat importanța momentului: „Este o descoperire revoluționară și esențială pentru a extinde prevenția contra HIV. Cu acest produs, putem să punem capăt HIV (...), este la îndemâna noastră”.

De la tratamente zilnice la două injecții pe an

Lenacapavir este primul medicament cu acțiune de lungă durată utilizat în profilaxia pre-expunere (PrEP). El presupune administrarea a doar două injecții pe an, reprezentând un progres major față de tratamentele actuale, care implică administrarea zilnică de pastile.

În Statele Unite, tratamentul original, comercializat de compania Gilead Sciences sub numele de Yeztugo, are un cost anual de aproximativ 28.000 de dolari. Prin introducerea versiunilor generice, costul va scădea dramatic, făcându-l accesibil milioanelor de persoane din țările defavorizate.

Parteneriate cu producători indieni

Un prim acord a fost semnat între Unitaid, Clinton Health Access Initiative și Institutul de Cercetare Wits RHI cu compania indiană Dr. Reddy’s, care va produce medicamentele generice destinate celor 120 de țări vizate.

„Produsul va fi inițial fabricat în India (...), dar noi lucrăm acum pentru a regionaliza producția în viitor”, a explicat Carmen Perez Casas.

La rândul său, Fundația Gates a anunțat, pe pagina sa oficială, un parteneriat similar cu grupul farmaceutic indian Hetero.

„Progresele științifice precum Lenacapavir ne pot ajuta să punem capăt epidemiei de HIV, cu condiția ca ele să fie accesibile persoanelor care beneficiază cel mai mult de pe urma lor”, a declarat Trevor Mundel, președintele departamentului de sănătate globală al fundației.

Potrivit datelor publicate de ONUSIDA, în ciuda progreselor, în 2024 au fost înregistrate 1,3 milioane de noi infectări cu HIV. Din 2010 până acum, numărul noilor cazuri a scăzut cu 40%, dar accesul limitat la tratamente rămâne o problemă în multe regiuni.

Un alt acord, semnat între Fondul Global de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei și compania Gilead Sciences, va permite livrarea versiunii originale în țările cu venituri mici și medii până la introducerea pe scară largă a variantelor generice. Primele unități ar putea ajunge în cel puțin o țară africană până la sfârșitul anului 2025.

Prin scăderea costului tratamentului de la zeci de mii de dolari la doar 40 pe an, Lenacapavir ar putea deveni un instrument decisiv în lupta globală împotriva HIV. Autoritățile și organizațiile internaționale speră că, odată cu distribuția pe scară largă, epidemia ar putea fi ținută sub control în următoarele decenii.