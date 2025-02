Persoanele cu HIV/SIDA din cohorta 1987-1995 își vor recăpăta drepturile suspendate. Mulți renunțau la tratament pentru a nu pierde pensia

Modificarea criteriilor de încadrare în grade de invaliditate, anunțată astăzi de Ministerul Muncii, le dă persoanelor cu HIV/SIDA din cohorta 1987-1995, care și-au pierdut dreptul la pensie, posibilitatea să-și recapete acest drept. Modificări sunt și în privința persoanelor infectate după 1995.

Începând cu anul 2023 (după ce în decembrie 2022 au fost modificate criteriile de încadrare în grade de invaliditate), o parte dintre persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA încadrate în grad de invaliditate au rămas fără indemnizații. Altele, pentru a se încadra în continuare în noile praguri impuse (era vorba în special de pragul unui anume indicator medical – „criteriul CD4”), au renunțat la tratament, deși la miijloc este vorba de o sumă relativ mică, aproximativ 1.200 lei. Medicii au atras la acel moment atenția asupra pericolelor uriașe la care se supun acești pacienți. Tot atunci s-a ridicat problema modificării criteriilor astfel încât pentru persoanele infectate în ultimii ani ai comunismului și în primii ani de după 1990, adică cei din cohorta 1987-1995 (aproximativ 5.500 persoane), să nu se mai impună niciun fel de prag pentru încadrare în grad de invaliditate, pornindu-se de la realitatea că aceste persoane au traversat o perioadă dificilă și nu și-au putut desăvârși pregătirea profesională astfel încât să se poată încadra ușor în muncă.

„Cei din cohortă nu au avut cum să-și ducă o viață de formare corespunzătoare, ca atare, când vorbim de faptul că ei acum sunt bine din punct de vedere virusologic și imunologic nu înseamnă că se pot angaja. Că nu-i angajează nimeni. Și atunci, pentru aceste persoane care sunt din cohortă, statul are obligația - așa cum noi am avut obligația, la vremea noastră, să-i facem bine cât am putut de repede – să le asigure un trai decent. Or la ei nu trebuie aplicate astfel de criterii. (...) Au suferit suficient ca să le mai dăm noi încă o palmă peste față”, atrăgea atenția prof. Adrian Streinu-Cercel în cadrul unei dezbateri organizate în decembrie 2023.

O altă modificare anunțată acum este legată de posibilitatea celor încadrați în grad de invaliditate de a lucra. Directorul Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Iulian Petre, a detaliat, într-o postare pe contul de Facebook, ce modificări au fost aprobate prin hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

„Ca urmare a eforturilor făcute de UNOPA și cu sprijinul Comisiei de Sănătate a Senatului României (dl. Senator Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel), cu sprijinul Comisiei de Boli Infecțioase a Ministerului Sănătății, cu sprijinul medicilor din toată țara, cu sprijinul Institutului de Expertiză a Capacității de Muncă, cu sprijinul persoanelor care trăiesc cu HIV care au reclamat nedreptatea vechilor criterii, criteriile au modificate astfel încât mai multe persoane care trăiesc cu HIV aflate în nevoie să fie sprijinite (a crescut pragul CD4 la 500, cohorta copiilor infectați HIV în perioada 1987 - 1995 are criterii adecvate situației grave prin care au trecut).

Deficiență funcțională medie, incapacitate adaptativă 50-69%

• Formele clinice de infecție HIV/SIDA asociate cu valori ale celulelor CD4 între 200-499 cel/mmc.

• Sechele după complicațiile infecțioase/non-infecțioase survenite în cursul evoluției, cu implicarea a cel puțin unui organ/sistem la un nivel mediu de severitate conform criteriilor de la afecțiunile respective.

• Formele clinice de infecție HIV/SIDA cu tulburări, dar fără a se limita la, disfuncții neurocognitive sau alte limitări mentale, miozită, polineuropatie, boală coronariană, disfuncție cronică hepatică, renală, sindrom metabolic, osteoporoză, cancere neasociate.

Deficienţă funcţională accentuată, incapacitate adaptativă 70-89%

• Formele de infecție HIV/ SIDA asociate cu valori ale CD4 sub 200 cel/mmc și/ sau cu manifestări clinice specifice SIDA.

• IMC sub 17 Kg/m2, Hb sub 8g/dl.

• Sechele după complicațiile post infecțioase sau non-infecțioase survenite în cursul evoluției, cu implicarea a cel puțin unui organ/ sistem la un nivel accentuat de severitate conform criteriilor de la afecțiunile respective.

Deficienţă funcţională gravă, incapacitate adaptativă 90-100%

• Manifestări clinice grave ale bolii SIDA și cei cu complicații post infecțioase sau non-infecțioase cu stare generală gravă, cu cașexie

• Sechele grave după complicațiile post infecțioase sau non-infecțioase survenite în cursul evoluției bolii SIDA

• Toate formele clinico-imunologice HIV/SIDA la personale infectate care aparțin „Cohortei 1987-1995”.

Pentru expertizarea medicală a capacității de muncă, documentele medicale vor preciza în mod distinct legătura între diagnosticul bolii și accidentul epidemiologic din perioada 1987-1995”, a detaliat Iulian Petre.

La acest moment, a explicat directorul UNOPA, pentru „Adevărul”, persoanele interesate de aceste noi modificări așteaptă să vadă dacă Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă va stabili o procedură unitară la nivel național pentru a se acorda aceste drepturi. Foarte multe persoane afectate de HIV/SIDA și încadrate în grad de invaliditate își doresc să lucreze, însă pot face asta doar în baza unui aviz medical de la medicul de expertiză.