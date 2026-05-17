„Nimeni nu ar trebui să treacă prin asta”. Povestea femeii care a fost aruncată în pușcărie după o postare făcută în urma pierderii unei sarcini

O femeie din Nevada a fost condamnată la peste doi ani de închisoare după ce a pierdut o sarcină și a scris pe Facebook un mesaj de durere pentru copilul născut mort. Cazul ei, anulat ulterior de instanță, este considerat de experți una dintre cele mai grave erori din sistemul juridic american.

O femeie din statul american Nevada a fost arestată și condamnată la peste doi ani de închisoare după ce a trecut printr-un avort spontan și a scris pe Facebook un mesaj de doliu. Cazul lui Patience Rousseau a fost ulterior anulat de instanță și este invocat de experți ca exemplu al modului în care pot fi instrumentate legi vechi în dosare controversate legate de sarcină și pierdere de sarcină, în contextul în care în multe state avortul este interzis.

În mai 2018, viața lui Patience Rousseau, care locuia într-o zonă rurală din Winnemucca, Nevada, a fost dată complet peste cap. Mamă a doi copii, femeia trecea printr-o perioadă dificilă, după pierderea unei sarcini avansate, neprogramate, e drept, dar care a afectat-o foarte tare.

Ea a scris un mesaj pe Facebook, în care își exprima regretul și menționa numele pe care îl alesese pentru copil: „Îmi pare atât de rău, Abel”.

La scurt timp după acea postare, într-o bună zi, s-a trezit la ușă cu mai mulți agenți de poliție, care i-au prezentat un mandat de percheziție și i-au adus la cunoștință că este cercetată pentru crimă.

Pentru Patience Rousseau, momentul a fost unul de șoc, întrucât nu înțelegea cum o pierdere de sarcină a ajuns să fie tratată ca un posibil caz penal.

„Am avut un avort spontan, OK? Un avort spontan. De ce sunteți aici pentru un nenorocit de avort spontan?”, le-a spus ea în fața anchetatorilor, cărora a încercat să le explice că trecea printr-o situație complicată, marcată de dificultăți financiare și de lipsa sprijinului şi încerca să facă față unei sarcini neplanificate și emoțiilor contradictorii asociate acesteia.

În cadrul anchetei, le-a mărturisit polițiștilor că, la început, a încercat să întrerupă sarcina, apelând la metode improvizate, inclusiv consumul de cantități mari de scorțișoară și efort fizic intens.

În spatele casei, anchetatorii au găsit o cruce roșie pe care era scris numele „Abel” şi au ridicat rămășițele fătului mort găsite acolo.

La doar două zile după percheziție, Patience Rousseau a fost arestată și acuzată de omor din culpă. Ulterior, a fost condamnată în baza unei prevederi legale din Nevada considerată de specialiști ca fiind formulată vag și suficient de largă încât să permită interpretări controversate în cazuri legate de avort.

Pentru cel de-al doilea capăt de acuzare, cel privind ascunderea nașterii, nu a primit nicio condamnare.

A stat doi ani după gratii

Pentru Patience Rousseau, experiența a fost una profund traumatică, mai ales că avocatul a sfătuit-o să facă un acord de recunoaștere a vinei, lucru pe care ea, derutată și speriată, l-a acceptat la acel moment.

Ulterior, femeia a spus că a fost forțată să își asume o vină care nu îi aparținea și că acea perioadă continuă să o urmărească, chiar și după exonerare.

„Am crezut că făceam ceea ce era corect în circumstanțele mele, iar apoi să mi se spună că am greșit, imediat după ce treci singur prin asta… și apoi să fiu pedepsită pentru tot, fără niciun fel de sprijin psihologic; m-a afectat enorm”, a spus ea pentru CNN.

A petrecut peste doi ani în închisoare până când condamnarea i-a fost anulată în 2021. Instanța a stabilit că apărarea sa a fost ineficientă, avocatul fiind suprasolicitat și sfătuind-o greșit să accepte o pledoarie de vinovăție.

Ulterior, a primit o despăgubire de 100.000 de dolari.

Judecătorul Charles McGee a calificat dosarul drept unul dintre cele mai grave exemple de eroare judiciară, arătând că femeia fusese „prezentată ca un antihrist”, deși în realitate era „o mamă prinsă fără speranță în capcana sărăciei și lipsită de orice sprijin”.

Instanța a reținut că procurorii nu au putut demonstra că Patience Rousseau știa că sarcina depășise pragul legal de 24 de săptămâni, element esențial în acuzația de omor din culpă.

De asemenea, judecătorul a anulat și declarația de vinovăție, apreciind că aceasta ar fi putut fi obținută sub presiune.

Un element care a amplificat discuțiile din jurul cazului a fost modul în care au fost gestionate rămășițele copilului. Acestea au fost păstrate de autorități, iar ulterior s-a aflat că au ajuns în posesia unei agente implicate în anchetă, care le-a păstrat în locuința sa, ceea ce a generat noi controverse.

Timp de aproape trei ani, Rousseau a trăit cu incertitudinea unei posibile noi judecăți, până când cazul a fost închis definitiv în 2025.

Viața după eliberare

După ieșirea din detenție, Patience Rousseau a încercat să își refacă viața pas cu pas. Revederea copiilor a fost un moment emoţionant, însă reintegrarea a fost dificilă.

„Am ajuns acasă, dar nu aveam o casă la care să mă întorc. Am pierdut totul când am fost în închisoare”, a spus ea.

Abia în martie 2025 a reușit să se redreseze cât de cât, după ce a primit despăgubirea și a reușit să își cumpere o locuință și o mașină. Chiar și așa, spune că perioada de după eliberare a fost una plină de lipsuri și incertitudine.

Între timp, a mai născut un băiat și lucrează la o stație de carburanți şi ca îngrijitoare pentru întreținerea unor piste de curse din Sturgis, Dakota de Sud.

Acasă, viața ei gravitează în jurul copiilor și al rutinei zilnice. Familia petrece timp în natură, la camping și pescuit, iar în curte au amenajat o grădină în care cresc fructe și legume.

Patience Rousseau spune că încă nu știe cum să le explice copiilor săi prin ce a trecut și că va face acest lucru doar când vor fi suficient de mari: „Vreau ca fiii mei să înțeleagă că femeile sunt egale cu bărbații”.

„Am venit acasă, nu am renunțat niciodată și am luptat pentru ca familia mea să rămână unită”, a adăugat ea.

În final, își dorește ca povestea ei să fie privită ca un apel la înțelegere și sprijin, nu la judecată.

„Nu renunțați, indiferent de situație”, a spus printre lacrimi. „Nimeni nu ar trebui să treacă prin asta. Avem nevoie de oameni care să ne înțeleagă… nu să ne respingă. Dacă toată lumea renunță la noi, nu mai rămâne nimic în lume care să merite trăit”, a încheiat.

Cea mai mare eroare judiciară

Cazul ei a fost ulterior inclus într-un tipar mai larg descris de experți, în care femeile din Statele Unite ajung să fie anchetate sau condamnate în legătură cu sarcina, inclusiv în state unde avortul este legal, prin aplicarea unor legi vechi şi neclare, gândite inițial pentru alte tipuri de infracțiuni.

După decizia Curții Supreme a SUA din 2022, care a eliminat protecția constituțională federală pentru dreptul la avort, specialiștii spun că astfel de cazuri au devenit mai frecvente, iar numărul persoanelor acuzate în dosare legate de sarcină a crescut semnificativ.