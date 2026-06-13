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Sarcina în diabet - este sau nu contraindicată? Medic: „Necesită pregătire cu luni înainte de concepție”

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Diabetul, o boală complexă, reprezintă o provocare și mai mare în cazul în care pacienta își dorește să dea naștere unui copil.

Rezultatul pozitiv al testului de sarcină nu ar trebui să fie o surpriză FOTO: Pixabay
Rezultatul pozitiv al testului de sarcină nu ar trebui să fie o surpriză FOTO: Pixabay

Sarcina în diabet nu este contraindicată, dar este o sarcină cu risc înalt, care necesită pregătire cu luni înainte de concepție, explică medicul primar diabetolog Anca Roman, extinzând astfel o discuție purtată cu o pacientă în cabinet.

Pacienta diagnosticată cu diabet și-a anunțat medicul că urmează să aibă un copil. Deși vestea este una bună, pentru ca sarcina să decurgă pe cât posibil fără complicații ar trebui programată în cazul pacientelor cu diabet, precizează dr. Roman, într-o postare informativă dedicată pacienților.

Medicul explică de ce importantă planificarea unei sarcini în cazul în care femeia suferă de diabet.

Este important să avem un control glicemic corect deoarece în primele opt săptămâni se formează organele copilului. De aceea, pacientele cu diabet zaharat tip 1 și diabet tip 2:

1 – își planifică sarcina, au o hemoglobină glicozilată de sub 6,5, ideal 6;

2 – se face un bilanț preconcepțional, adică înainte ca testul să fie pozitiv, al complicațiilor cronice, al glandei tiroide, pentru că acestea se pot agrava pe parcursul sarcinii;

3 – în cazul pacientelor cu diabet zaharat tip 2 se întrerup anumite antidiabetice orale. Singurul tratament aprobat în perioada sarcinii este insulina”, a explicat dr. Anca Roman.

Ce pași sunt de urmat înainte și pe perioada sarcinii

Planificarea sarcinii este un pas esențial pentru că un parametru esențial urmărit, hemoglobina glicozilată, trebuie să se situeze într-un interval strict. Astfel, primul pas în programarea sarcinii este optimizarea glicemiei înainte de concepție - HbA1c sub 6,5% (ideal sub 6%). „Organogeneza are loc în primele 8 săptămâni, adesea înainte ca femeia să știe că este gravidă”, explică medicul, de aici necesitatea, în cazul pacientelor diagnosticate cu diabet, ca organismul să fie pregătit.

Un al doilea pas în procesul de planificare este consultul preconcepțional, care are drept scop evaluarea complicațiilor cronice (precum retinopatia, nefropatia, neuropatia, complicații care pot însoți diabetul). „Unele se pot agrava în sarcină și trebuie stabilizate”, detaliază dr. Roman.

Un alt pas îl constituie revizuirea medicației, având în vedere faptul că în sarcină insulina rămâne tratamentul standard de siguranță, precizează dr. Anca Roman, iar metformin-ul poate fi continuat doar în anumite situații.

Administrarea de acid folic, pe de altă parte, în cazul pacientei cu diabet se face într-o doză mai mare decât în cazul populației generale. Astfel, față de o doză de 0,4 mg doza administrată în sarcină unei paciente fără diabet, pacienta care suferă de diabet va primit doze mult mai mari, de 5 mg/zi.

Monitorizarea sarcinii trebuie și aceasta să se facă mult mai atent în cazul pacientei cu diabet, fiind necesar un control glicemic strict. Asta va presupune, mai notează dr. Roman, vizite mai frecvente la diabetolog și la medicul obstetrician.

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