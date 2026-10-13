Aparţinătorii pacienţilor oncologici pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru însoţirea la investigaţii medicale. Inițiativa, adoptată în Senat

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă depusă de deputaţii USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener şi Ovidiu Paraschivescu prin care dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice ar urma să fie extins şi la însoţirea acestuia la investigaţii medicale.

Pacienți în spital Foto: Shutterstock

„Iniţiativa urmăreşte eliminarea unei inechităţi din legislaţia actuală şi recunoaşterea rolului esenţial pe care familia şi persoanele apropiate îl au în sprijinirea pacienţilor diagnosticaţi cu cancer şi porneşte de la o realitate simplă: în momentele dificile ale unei boli oncologice, prezenţa unui membru al familiei poate face diferenţa”, spune USR într-un comunicat oficial.

Potrivit USR, în prezent, cadrul legal permite acordarea concediului şi a indemnizaţiei aferente pentru persoana care însoţeşte un pacient oncologic adult la intervenţii chirurgicale şi tratamente, dar posibilitatea de a însoţi un părinte, un soţ sau o altă persoană apropiată la un control ori la o investigaţie importantă nu ar trebui să însemne automat pierderi financiare pentru cel care oferă sprijin, scrie News.

„Oamenii au nevoie de o mână caldă pe holul spitalului, nu de uşi închise şi acte absurde. Să poţi să-ţi însoţeşti mama, tatăl sau soţul la un control medical fără să pierzi bani din salariu este un lucru normal. Nu putem aştepta ani de zile până când se vor construi noi spitale; pacienţii oncologic au nevoie de sprijin acum. Mulţumim celor 106 senatori din 107 care au înţeles această urgenţă şi au votat pentru susţinerea proiectului nostru”, precizează deputatul USR Ovidiu Paraschivescu.

Prin modificarea propusă a Legii nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, iniţiatorii urmăresc ca persoana care, la solicitarea pacientului şi cu recomandarea medicului curant, îl însoţeşte la investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale şi tratamente să poată beneficia de concediu şi de indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice cu vârsta de peste 18 ani.

„Ceea ce pentru un om sănătos poate să nu pară mare lucru pentru un pacient oncologic şi familia sa este un ajutor concret şi binevenit, într-o perioadă dificilă, când orice mână întinsă face o mare diferenţă în bine. Le mulţumesc tuturor colegilor senatori, care au demonstrat, prin adoptarea fără niciun vot împotrivă a acestui propuneri legislative, că ajutorarea pacienţilor oncologici nu are culoare politică, aşa cum e şi firesc”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.

Pacienţii oncologic trebuie să parcurgă un traseu medical complex, care poate include investigaţii imagistice şi de laborator, consultaţii interdisciplinare, monitorizări repetate şi proceduri necesare stabilirii sau ajustării tratamentului. Aceste etape pot presupune deplasări dificile, perioade lungi de aşteptare şi o presiune emoţională considerabilă atât pentru pacient, cât şi pentru familie.

„Diagnosticul de cancer e o traumă. Încă sună a condamnare în Romǎnia. Peste toate un sistem de sănătate ca un hăţis; greu de navigat, cu liste de aşteptare, programări şi bilete de trimitere; investigaţii şi documente medicale. Nimeni nu ar trebui să fie singur. Legea pe care am iniţiat-o alături de colegii mei va uşura navigarea şi va oferi un minim de suport pacienţilor. E vorba de respect şi decenţă”, afirmă Adrian Wiener, deputat USR şi medic.

USR susţine că accesul la îngrijire medicală trebuie să fie însoţit de măsuri concrete care să le permită pacienţilor să parcurgă mai uşor etapele diagnosticului şi tratamentului.

„Prin această iniţiativă, sprijinul acordat bolnavilor oncologic este privit nu doar ca o responsabilitate a sistemului medical, ci şi ca un angajament social faţă de oamenii care le sunt alături în cele mai dificile momente”, subliniază formaţiunea.