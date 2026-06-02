Numărul cazurilor de cancer crește alarmant. Medicii avertizează: „Riscăm să ne confruntăm cu o criză oncologică fără precedent”.

Forța de muncă din oncologie riscă să devină una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemelor medicale la nivel global, avertizează un raport internațional realizat de The Lancet Oncology Commission și prezentat la reuniunea ASCO 2026 din Chicago.

Raportul arată că numărul tot mai mare de cazuri de cancer nu este însoțit de o creștere proporțională a personalului medical și de cercetare, ceea ce ar putea duce la un deficit de aproape 100 de milioane de profesioniști până în anul 2050, potrivit News.ro.

Analiza estimează că lipsurile vor afecta toate nivelurile implicate în oncologie, de la diagnostic și tratament până la activități de reglementare, finanțare și suport comunitar. The Lancet Oncology anticipează cele mai mari deficite de personal medical de specialitate în Africa și Asia, unde ar putea lipsi zeci de milioane de lucrători, însă raportul subliniază că nicio regiune nu va fi ferită.

Țările cu venituri mici și medii se confruntă deja cu migrația personalului calificat, în timp ce statele dezvoltate se lovesc de epuizare profesională, depresie și constrângeri bugetare.

Cele mai mari presiuni vor apărea în zona asistenței medicale primare și a serviciilor de diagnostic, avertizează raportul. Până în 2050, ar putea fi necesari peste 65 de milioane de asistenți medicali suplimentari și aproximativ 16 milioane de specialiști în imagistică și anatomie patologică.

E nevoie de strategii adaptate fiecărei țări

Dr. Hedvig Hricak, copreședinte al Comisiei, atrage atenția că „inițiativa noastră globală transmite un avertisment clar: fără măsuri urgente pentru rezolvarea deficitului critic de personal, riscăm să ne confruntăm cu o criză oncologică fără precedent”, subliniind nevoia unor strategii adaptate fiecărei țări, a unei utilizări mai eficiente a resurselor existente, a redistribuirii unor sarcini între profesii și a integrării tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în procesele medicale.

Raportul avertizează că lipsa personalului nu afectează doar prezentul, ci și capacitatea lumii de a produce cercetare relevantă în viitor. Progresele în oncologie depind de echipe capabile să genereze idei, să dezvolte studii și să transforme rezultatele în politici eficiente.

Cancerul este descris în document drept o „pandemie tăcută”. Numărul cazurilor diagnosticate anual ar putea ajunge la 35,3 milioane în 2050, față de 20 de milioane în 2022, iar decesele ar putea depăși 18,5 milioane pe an. Aproximativ 70% dintre noile cazuri vor apărea în țările cu venituri mici și medii, exact regiunile care vor resimți cel mai acut lipsa personalului.

Modelul Global Cancer Workforce, utilizat pentru analiză, a evaluat evoluția a 17 tipuri de cancer și a 18 categorii profesionale în 200 de țări și teritorii. Concluziile sunt îngrijorătoare, spune Mark Lawler, coautor al raportului, care subliniază că „aceste rezultate sunt îngrijorătoare. Creșterea estimată la 35 de milioane de cazuri de cancer anual la nivel mondial contrastează puternic cu deficitul global proiectat de 100 de milioane de lucrători implicaţi în îngrijirea cancerului până în 2050”.

Autorii consideră că înțelegerea acestor tendințe este esențială pentru planificarea serviciilor medicale și pentru alocarea eficientă a resurselor, într-un context în care cancerul pulmonar, de sân, colorectal și de prostată vor rămâne cele mai frecvente forme ale bolii la nivel global.