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Studiu: Unul din opt cazuri de cancer este legat de infecții. Cum pot fi prevenite multe dintre ele

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Un studiu publicat în The Lancet Oncology estimează că infecțiile au cauzat unul din opt cazuri noi de cancer la nivel mondial în 2024. Cercetătorii arată că multe dintre aceste îmbolnăviri ar putea fi prevenite.

Cercetătorii arată că mai multe forme de cancer ar putea fi prevenite.
Cercetătorii arată că mai multe forme de cancer ar putea fi prevenite. Foto: Magnific.com

Peste două milioane de cazuri noi de cancer diagnosticate la nivel mondial în 2024 au fost cauzate de infecții, estimează cercetătorii Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (IARC). Numărul reprezintă 12% din totalul cazurilor noi. Cele mai multe au fost asociate cu bacteria Helicobacter pylori și cu virusul papiloma uman (HPV).

Cele cinci infecții asociate cu cele mai multe cazuri

Autorii studiului publicat în The Lancet Oncology au analizat incidența cancerului în 2024 și au estimat numărul cazurilor atribuite unui grup de 12 agenți infecțioși. În secțiunea dedicată rezultatelor, ei arată:

„La nivel mondial, în 2024, aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer au fost atribuite infecțiilor, echivalentul a 12% din totalul cazurilor. Cele mai multe au fost atribuite bacteriei Helicobacter pylori (760.000 de cazuri, 4% din total), urmată de HPV (750.000 de cazuri, 4%), virusul hepatitic B (360.000 de cazuri, 2%), virusul Epstein–Barr (260.000 de cazuri, 1%) și virusul hepatitic C (160.000 de cazuri, sub 1%).

Cel mai mare număr de cazuri atribuite infecțiilor a fost înregistrat în Asia de Est: 990.000, reprezentând 42% din totalul mondial. Rata standardizată în funcție de vârstă a fost de 31,9 cazuri la 100.000 de persoane, față de media mondială de 22,7. Rate peste media mondială au fost înregistrate și în Africa subsahariană (28,5), Europa Centrală și de Est (24,3) și Asia de Sud-Est (23,1)”, arată cercetătorii.

Cifrele reprezintă estimări statistice ale cazurilor noi de cancer, nu cazuri în care cauza infecțioasă a fost identificată individual la fiecare pacient.

Vaccinurile și tratamentele pot reduce riscul

Infecțiile analizate sunt asociate cu tipuri diferite de cancer. Helicobacter pylori este legată în principal de cancerul gastric, HPV de cancerul de col uterin și de alte cancere, iar virusurile hepatitice B și C de cancerul hepatic. Virusul Epstein–Barr este asociat, între altele, cu unele limfoame și cu anumite cazuri de cancer gastric.

Potrivit IARC, multe dintre aceste cazuri pot fi prevenite prin măsuri deja disponibile: vaccinarea împotriva HPV și a hepatitei B, depistarea și tratarea infecției cu H. pylori și a hepatitelor virale, precum și screeningul pentru cancerul de col uterin. Accesul la prevenție și tratament diferă însă mult între regiuni. Peste trei sferturi dintre cancerele atribuite infecțiilor au apărut în țări cu venituri mici și medii.

„Sunt factori de risc asupra cărora putem acționa. Putem face teste. Ne putem vaccina”, a declarat Gary Clifford, unul dintre autorii studiului, pentru Scientific American. Pentru unele dintre infecțiile analizate, inclusiv cea cu virusul Epstein–Barr, nu există deocamdată un vaccin disponibil.

Autorii studiului din The Lancet Oncology adaugă că metodele de prevenție dovedite științific sunt încă insuficient folosite.

„Printre acestea se numără vaccinarea împotriva HPV și a hepatitei B, depistarea și tratarea infecțiilor cu HIV, H. pylori și virusurile hepatitice B și C, precum și screeningul leziunilor precanceroase asociate cu HPV”, arată cercetătorii.

Studiul indică și nevoia dezvoltării unor noi metode de prevenție, în special împotriva virusului Epstein–Barr, pentru care nu există în prezent un vaccin disponibil.

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