Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Lista serviciilor de care beneficiază pacienții înscriși în programele naționale de sănătate, de la începutul anului

Publicat:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat vineri, 9 ianuarie, lista serviciilor medicale de care beneficiază, de la 1 ianuarie 2026, persoanele înscrise în programele naționale de sănătate.

CNAS subliniază că măsurile urmăresc asigurarea continuității tratamentelor. FOTO: arhivă
CNAS subliniază că măsurile urmăresc asigurarea continuității tratamentelor. FOTO: arhivă

Pacienții asigurați au acces la servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale de sănătate (PNS), beneficiind totodată de întregul pachet de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit CNAS.

Instituția precizează că pacienții fără venituri, dar înscriși în Programul Național de Oncologie, sunt considerați persoane asigurate și beneficiază, până la vindecarea afecțiunii oncologice, atât de medicamentele și serviciile prevăzute în cadrul programului, cât și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

De asemenea, pacienții neasigurați incluși în Programul Național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA și în Programul Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei beneficiază de servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale specifice acestor programe, precum și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

În cazul programului dedicat tuberculozei, aceste beneficii sunt acordate până la vindecarea afecțiunii.

„Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, a transmis CNAS în comunicat.

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate subliniază că măsurile urmăresc asigurarea continuității tratamentelor și accesului echitabil la servicii medicale pentru toți pacienții incluși în programele naționale de sănătate, indiferent de statutul lor de asigurat.

Sănătate

