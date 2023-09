Alimentul perfect pentru sugari. Face copiii mai inteligenți și îi ferește de obezitate

Laptele matern este alimentul perfect, iar medicii recomandă ca sugarii să fie alăptați exclusiv la sân în primele șase luni. Beneficiile sunt de-a lungul întregii vieți, iar alăptarea le ajută și pe mame.

Laptele matern constituie alimentul ideal pentru sugari, fiind sigur, curat și conținând anticorpi care ajută la protejarea împotriva multor boli.

În primele șase luni de viață, laptele matern oferă toată energia și nutrienții de care sugarul are nevoie, iar după diversificare continuă să asigure până la jumătate sau mai mult din nevoile nutriționale ale copilului în a doua jumătate a primului an și până la o treime în timpul celui de-al doilea an de viață.

„Copiii alăptați la sân au șanse mai bune să nu fie subponderali, supraponderali sau să sufere de obezitate și sunt mai puțin predispuși la diabet, pe parcursul vieții. (...) În lume, aproximativ 44% dintre sugarii cu vârsta între 0 și 6 luni sunt alăptați exclusiv la sân. Astfel, dacă toți copiii cu vârsta între 0 și 23 de luni ar fi alăptați optim, se estimează că în fiecare an ar putea fi salvate peste 820.000 de vieți de copii cu vârsta sub 5 ani”, se precizează într-un comunicat de presă postat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt, cu ocazia campaniei de promovare a alimentației la sân.

Se recomandă inițierea alăptării în prima oră de la naștere, motiv pentru care proaspetele mămici au nevoie de sprijin în rețeaua de sănătate. Acest lucru nu este deocamdată posibil în toate maternitățile din țară, pentru că din foarte multe lipsește sistemul “Baby-friendly” .

Pe site-ul DSP Olt este disponibil și un ghid care conține sfaturi pentru îmbunătățirea practicii alăptării.

Conform informațiilor din ghid, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca bebelușii să fie exclusiv alăptați la sân în primele 6 luni de viață, perioadă în care bebelușul nu primește alte lichide sau alimente solide, cu excepția vitaminelor sau siropurilor, suplimentelor minerale prescrise de medic. Alte alimente se introduc complementar după vârsta de 6 luni, ideal cu continuarea alăptării până la 24 luni de viață.

Aproape orice bebeluș sănătos poate fi alăptat, însă succesul depinde foarte mult de cum mama este ajutată de asistentele medicale și de echipele multidiciplinare în inițierea, exclusivitatea și continuitatea alăptării.

Ținta specialiștilor în sănătate publică este ca procentul bebelușilor alăptați exclusiv la sân în primele 6 luni de viață să crească la cel puțin 50%.

Cum ar putea crește procentul bebelușilor alăptați exclusiv la sân

Campaniile de comunicare eficiente, adaptate contextului local, în care să fie explicate în detaliu și pe înțeles beneficiile alăptării la sân ar putea crește numărul mamelor care aleg soluția naturală pentru a-și hrăni bebelușii.

De asemenea, limitarea reclamei agresive și neadecvate a substitutelor laptelui de mama, dar și sprijinul pentru alăptare la nivelul comunității ar ajuta foarte mult.

„Consilierea mamelor în timpul sarcinii, imediat după naștere și în perioada neonatală (primele 28 de zile ale bebelușului) are efecte pozitive semnificative asupra ratei de alăptare exclusivă. Pentru continuarea alăptării exclusive până la 6 luni, sprijinul comunitar se poate realiza prin vizite la domiciliu, contacte pre- și postnatale”, mai spun realizatorii ghidului.

Temerile mamelor și răspunsurile specialiștilor

Multe dintre viitoarele mame își fac griji că nu vor putea să-și alăpteze bebelușii, din diverse motive. O parte dintre posibilele întrebări, dar și răspunsurile specialiștilor, se regăsesc în ghidul menționat.

Iată câteva dintre întrebări și răspunsuri:

- Am sânii mici. Va fi posibil să alăptez?

DA. Nu contează mărimea sânilor. Și sânii mici pot fi plini de lapte!

- Fumez. Ar trebui să alăptez?

• Dacă puteți, încetați fumatul sau măcar reduceți numărul de țigări.

• DA, chiar dacă fumezi, alăptarea tot reprezintă cea mai sănătoasă alegere pentru bebelușul tău.

• Pentru a scădea riscul pentru copilul tău, alăptatează înainte de a fuma, fumează afară în timp ce copilul stă înăuntru cu familia sau cu prieteni.

• Dacă ați fumat, spălați-vă pe mâini și schimbați-vă hainele înainte de a vă lua copilul în brațe.

- Îmi place să beau din când în când. Ar trebui să alăptez?

• Cele mai multe mame aleg să nu consume deloc alcool sau să consume o băutură fără alcool. ACEASTA ESTE CEA MAI SIGURĂ OPȚIUNE!

• Dacă alegeți să consumați ocazional alcool în perioada cât alăptați, este important să planificați dinainte și să alăptați înainte de a consuma alcool.

- Nu mănânc bine întotdeauna. Pot totuși să alăptez?

DA, chiar dacă nu ai cea mai bună dietă, laptele tău este totuși bun și este mult mai bun decât laptele praf.

- Pot să iau medicamente în perioada în care alăptez?

DA, cele mai multe medicamente sunt sigure să fie consumate pe perioada alăptării, dar verifică întotdeauna cu medicul tău de familie (sau cu farmacistul dacă nu ai medic de familie).

- Cât de repede după naștere pot să-mi alăptez copilul?

Imediat după ce s-a născut (sau în decurs de 1 oră) pune-l piele-pe-piele peste tine. Chiar dacă bebelușul nu este pregătit să sugă imediat, este bine pentru el să stea piele-pe-piele fără întrerupere timp de 1-2 ore sau până este gata să se hrănească.

Statul piele-pe-piele îl va ajuta pe copil:

• să fie mai calm

• să respire mai bine

• să se încălzească.

„OMS afirmă că ar mai fi multe de făcut pentru ca alăptarea exclusivă până la 6 luni să devină o practică curentă în alimentația bebelușilor.

La nivel mondial numai 38% dintre bebeluși (0-6 luni) sunt alăptați exclusiv.

Unele studii indică faptul că o practică suboptimală a alăptării, incluzând alăptarea non-exclusivă, contribuie cu 11.6% la mortalitatea copiilor sub 5 ani, ceea ce este echivalentul a aproximativ 804.000 decese la copii în 2011.

În ciuda dovezilor multiple că lipsa alăptării se asociază cu mortalitatea crescută și cu o morbiditate serioasă și alte efecte pe termen lung asupra sănătății, eforturile la nivelul țărilor de a crește rata alăptării exclusive și continue sunt în general modeste.

Acest lucru reflectă schimbările în atitudinile față de alăptare, provocările pentru femeile care doresc sau trebuie să se întoarcă la muncă, precum și lipsa investițiilor la nivel național pentru consilierea și sprijinul femeilor care aleg să alăpteze.

În 2017, numai aproximativ 41% dintre bebelușii de până la 6 luni erau alăptați exclusiv, iar rata alăptării continue până la 2 ani era de 45%”, se mai menționează în ghidul pentru promovarea alăptării la sân.

Reducerea mortalității infantile, rezultat dovedit al alăptării exclusive

Aproape o cincime din cazurile de mortalitate infantilă ar putea fi evitate la nivel mondial prin două intervenții, conform unor studii citate de Child Young în Infant and Young Child Feeding, mai spun experții care au realizat ghidul.

Alăptarea exclusivă până la 6 luni și continuarea alăptării până la 12 luni este intervenția preventivă cu cel mai mare impact în reducerea mortalității infantile (13%), în timp ce alimentația complementară începută la 6 luni împreună cu continuarea alăptării ar putea preveni 6% dintre decese.

„Alăptarea are efecte benefice nutriționale, fizice și psihologice la copii, care se regăsesc pe întreg parcursul vieții lor. Dată fiind compoziția laptelui matern în factori protectori (cu concentrație mare în colostru), alăptarea conferă beneficii reducând riscul pentru:

• infecții gastrointestinale, infecții respiratorii și ale urechii;

• boli cardiovasculare, inclusiv hipertensiune arterială;

• diabet zaharat tip 2;

• astm, boala celiacă și tulburări ale lipidelor (valori ale colesterolului total și LDL colesterolului mai mici la vârsta de adult);

• bebelușii alăptați au un risc mai redus de a deveni obezi în copilărie, adolescență și maturitatea timpurie în comparație cu cei hrăniți cu formulă de lapte. (...) O meta-analiză a indicat scoruri mai mari la testele de inteligență la copiii care au fost alăptați timp de cel puțin o lună față de cei care nu au fost alăptați sau au fost alăptați mai puțin de o lună. Acest efect benefic devine mai pronunțat la o durată mai mare de alăptare; sugarii prematuri hrăniți cel puțin o lună cu lapte matern înregistrează beneficii mai mari în privința scorului de inteligență măsurat la vîrsta de 7-8 ani, comparativ cu cei hrăniți cu formula de lapte (aproximativ 7 unități IQ în plus)”, mai menționează experții.

Există beneficii și pentru mamele care alăptează. Astfel, pe termen scurt grăbește involuția uterină, reduce riscul de hemoragie, crește posibilitatea de recăpătare a greutății corporale de dinainte de sarcină; pe termen lung reduce riscul de cancer ovarian și de sân și pe cel de a dezvolta diabet zaharat tip 2 în rândul femeilor cu istoric de diabet gestațional.